Sangiovanni riparte da Lucio Dalla con “Ti ho cercata”

🌐 Sangiovanni, “ti ho cercata (felicità)”, Lucio Dalla, Felicità, nuovo singolo e nuovo album: attraverso il campionamento di uno dei suoi brani più celebri. Un ritorno costruito attorno a una domanda semplice e universale: dove si trova davvero la felicità?

Sangiovanni, “ti ho cercata (felicità)” apre una nuova fase

C’è un momento, nella carriera di un artista, in cui una nuova canzone smette di essere semplicemente una canzone e diventa una dichiarazione d’intenti.

Per sangiovanni, quel momento arriva con ti ho cercata (felicità), il nuovo singolo in uscita venerdì 25 settembre per Sugar Music. Il brano inaugura il percorso verso il prossimo album e sceglie di farlo attraverso un confronto particolarmente significativo: quello con Lucio Dalla e con Felicità, brano del cantautore bolognese che viene campionato all’interno della nuova produzione.

Non è un semplice omaggio inserito per evocare un nome importante della musica italiana.

Per sangiovanni, il riferimento a Dalla nasce da un rapporto personale con quella canzone. L’artista ha raccontato che la musica di Dalla gli è stata vicina e che proprio Felicità lo ha aiutato a comprendere e descrivere meglio alcune delle proprie emozioni. Aprire il nuovo percorso discografico con quel campionamento diventa quindi anche un modo per dire grazie a un artista che ha lasciato un segno nella sua sensibilità musicale.

Il significato di “ti ho cercata (felicità)”

Il titolo contiene già la direzione emotiva del brano.

“Ti ho cercata” racconta infatti un movimento: qualcosa che si insegue, una presenza che sembra trovarsi sempre un po’ più avanti, un traguardo che immaginiamo raggiungibile soltanto dopo aver superato l’ennesimo ostacolo.

La felicità, nella prospettiva raccontata da sangiovanni, può diventare proprio questo: un obiettivo continuamente rimandato.

La si cerca nelle persone, nei luoghi, nelle relazioni, nei risultati, nelle aspettative. Si pensa che arriverà dopo una determinata conquista o quando una determinata situazione finalmente cambierà.

Eppure può accadere che, una volta raggiunto ciò che si desiderava, quella sensazione non arrivi.

Il nuovo singolo nasce da questa consapevolezza e la trasforma in una riflessione personale: la felicità non sarebbe qualcosa da inseguire continuamente all’esterno, ma una dimensione che può essere riconosciuta e vissuta anche nei momenti difficili.

Non più una destinazione, dunque, ma una condizione interiore.

È questo il cambio di prospettiva che sembra accompagnare il nuovo capitolo musicale dell’artista.

La voce di sangiovanni incontra quella di Lucio Dalla

L’elemento più atteso del brano è naturalmente il dialogo con Lucio Dalla.

Il campionamento di Felicità permette alla nuova canzone di costruire un ponte tra generazioni diverse. Da una parte c’è la voce e la scrittura di un artista che ha segnato profondamente la storia della canzone d’autore italiana; dall’altra quella di sangiovanni, interprete di una generazione cresciuta dentro un panorama musicale nel quale pop, urban, elettronica e linguaggi digitali convivono continuamente.

Il risultato, almeno nelle intenzioni dichiarate, non è quello di riprodurre il passato.

È piuttosto un tentativo di far dialogare due sensibilità lontane nel tempo attorno alla stessa domanda.

Che cosa significa essere felici?

E soprattutto: quanto tempo trascorriamo a cercare qualcosa che forse abbiamo sempre considerato nel posto sbagliato?

Il campionamento diventa così parte integrante del significato del brano. La voce di Dalla non è soltanto una citazione musicale: è il punto di partenza attraverso il quale sangiovanni prova a raccontare il proprio presente.

Dal successo al bisogno di ripartire

La scelta di intitolare il brano ti ho cercata (felicità) assume un peso ulteriore se inserita nel percorso recente di sangiovanni.

Il cantautore veneto ha costruito negli anni un’identità riconoscibile attraverso pop contemporaneo, melodie immediate e influenze urban, conquistando un pubblico particolarmente giovane. La sua carriera ha attraversato televisione, classifiche, Sanremo e concerti, ma il nuovo progetto sembra puntare soprattutto sulla dimensione personale della scrittura.

Il verbo scelto nel titolo è significativo: cercare.

Cercare significa non avere ancora trovato. Significa attraversare una fase di movimento, provare strade differenti, cambiare direzione quando quella intrapresa non conduce dove si pensava.

E proprio questa idea accompagna la presentazione del singolo: non l’arrivo dopo un viaggio concluso, ma una ripartenza.

«Voglio ripartire da qui», ha scritto sangiovanni presentando il brano sui social.

Sono parole che danno al singolo una funzione precisa nel prossimo percorso discografico: non soltanto una nuova uscita, ma il primo tassello di un album ancora da scoprire.

Un nuovo album che parte dalla felicità

Ti ho cercata (felicità) è infatti indicato come il primo brano del nuovo album di sangiovanni.

Non sono ancora tutti i dettagli del progetto discografico a essere stati svelati, ma la scelta di partire da un tema così universale suggerisce una direzione precisa: mettere al centro l’esperienza personale e le emozioni.

È una prospettiva che permette al cantautore di allontanarsi, almeno idealmente, dalla necessità di raccontare soltanto ciò che accade fuori.

La domanda diventa più intima.

Che cosa succede quando smettiamo di aspettare che qualcosa o qualcuno ci renda felici?

Il singolo sembra costruirsi proprio attorno a questa inversione di prospettiva.

La felicità non viene più immaginata come qualcosa che deve necessariamente arrivare. Può essere riconosciuta anche dentro una giornata complicata, dentro un momento imperfetto, dentro una fase nella quale non tutto è ancora risolto.

Non è una formula risolutiva, ma una presa di coscienza.

Ed è probabilmente questo il punto più interessante del nuovo brano.

Perché Lucio Dalla per raccontare il presente

Scegliere Lucio Dalla per inaugurare una nuova fase significa anche confrontarsi con una figura che ha fatto della capacità di trasformare emozioni, personaggi e interrogativi esistenziali in canzoni una delle caratteristiche fondamentali della propria poetica.

Felicità, pubblicata nel 1988 nell’album Dalla/Morandi, appartiene a una fase importante della produzione di Dalla. Il brano diventa ora materiale per una nuova interpretazione generazionale, attraverso un campionamento che consente a sangiovanni di riportare una voce del passato dentro una sensibilità contemporanea.

Il meccanismo è interessante anche dal punto di vista culturale.

Il campionamento, nella musica contemporanea, permette infatti di trasformare la memoria in materia creativa. Un frammento riconoscibile non viene necessariamente utilizzato per ricostruire ciò che è stato, ma per attribuirgli un nuovo contesto.

È esattamente ciò che accade qui: Dalla non viene semplicemente ricordato, viene fatto dialogare con il presente.

L’artwork racconta un sangiovanni più personale

Anche la veste visiva del progetto segue la stessa direzione.

L’artwork di ti ho cercata (felicità) è stato costruito a partire da fotografie che raccontano momenti della vita quotidiana di sangiovanni. Immagini semplici, personali, lontane dalla necessità di costruire un’immagine spettacolare dell’artista.

La scelta appare coerente con il messaggio della canzone.

Se il brano parla della necessità di smettere di cercare la felicità esclusivamente fuori da sé, anche la parte visuale sceglie di guardare al quotidiano.

Non grandi scenari.

Non necessariamente momenti eccezionali.

Ma frammenti di vita.

È una scelta che porta il progetto verso una dimensione più intima e autobiografica e contribuisce a presentare questo nuovo capitolo come un percorso nel quale la persona sembra avere un peso almeno pari a quello dell’artista.

“Ti ho cercata” è anche una canzone sul tempo

C’è poi un’altra parola implicita nel titolo: il tempo.

Per cercare qualcosa bisogna attraversare una distanza. E quella distanza può essere anche interiore.

Sangiovanni racconta di aver impiegato tempo per capire che la felicità non si trovava necessariamente dove pensava di poterla trovare. È una considerazione semplice, ma capace di intercettare un sentimento molto diffuso: la sensazione di arrivare continuamente in ritardo rispetto alla propria vita.

Si rimanda la felicità a domani.

Dopo un risultato.

Dopo una relazione.

Dopo una risposta.

Dopo un cambiamento.

Poi, qualche volta, ci si accorge che quel “dopo” può diventare una condizione permanente.

La nuova canzone prova a ribaltare questa logica. Non promette una felicità eterna, ma racconta la possibilità di riconoscerla quando arriva, senza pretendere che sia perfetta o definitiva.

Il 25 settembre comincia un nuovo capitolo

L’appuntamento è dunque per venerdì 25 settembre, quando ti ho cercata (felicità) sarà disponibile sulle piattaforme digitali per Sugar Music. Il brano è già disponibile in pre-save.

Gli autori sono sangiovanni e Alessandro La Cava, mentre musica e produzione sono firmate da Celo, nome d’arte di Pietro Celona, e Pietro Posani.

Ma al di là dei crediti e della presenza di un campionamento destinato inevitabilmente ad attirare l’attenzione, il vero elemento di novità è ciò che il brano rappresenta per l’artista.

Una ripartenza.

Sangiovanni sceglie di inaugurarla con una domanda che non ha età e con una voce, quella di Lucio Dalla, che continua a parlare attraverso le generazioni.

La ricerca della felicità diventa così il punto di partenza per un viaggio musicale ancora tutto da ascoltare.

E forse il significato più interessante del titolo sta proprio nel passaggio dal passato al presente: “ti ho cercata” racconta ciò che è stato, mentre “felicità” indica ciò che sangiovanni dice di voler imparare a riconoscere adesso.

Il nuovo album comincia da qui. Non dalla certezza di avere trovato tutte le risposte, ma dalla consapevolezza di sapere finalmente dove continuare a cercarle.