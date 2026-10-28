TIM e Nvidia, la svolta AI: dati e tecnologia restano in Italia

🌐 TIM e Nvidia collaborano alla realizzazione di una nuova piattaforma di intelligenza artificiale sovrana, ospitata in Italia e destinata a imprese, pubbliche amministrazioni, startup e centri di ricerca. Il progetto, annunciato il 21 ottobre 2026, integrerà capacità di calcolo Nvidia, infrastrutture cloud ed edge e controlli sulla localizzazione dei dati. L’obiettivo è rendere disponibili servizi AI avanzati mantenendo sul territorio nazionale una maggiore capacità di governo delle informazioni e delle operazioni.