10:46 am, 28 Ottobre 26 calendario

TIM e Nvidia, la svolta AI: dati e tecnologia restano in Italia

Di: Redazione Metrotoday

TIM e Nvidia, nasce una piattaforma AI italiana

🌐 TIM e Nvidia collaborano alla realizzazione di una nuova piattaforma di intelligenza artificiale sovrana, ospitata in Italia e destinata a imprese, pubbliche amministrazioni, startup e centri di ricerca. Il progetto, annunciato il 21 ottobre 2026, integrerà capacità di calcolo Nvidia, infrastrutture cloud ed edge e controlli sulla localizzazione dei dati. L’obiettivo è rendere disponibili servizi AI avanzati mantenendo sul territorio nazionale una maggiore capacità di governo delle informazioni e delle operazioni.

TIM e Nvidia, una nuova infrastruttura per l’AI italiana

L’intelligenza artificiale sta diventando una componente sempre più importante delle strategie tecnologiche di imprese e amministrazioni pubbliche.

Per utilizzare modelli avanzati servono però infrastrutture informatiche, potenza di calcolo e strumenti capaci di garantire sicurezza e controllo dei dati.

È in questo contesto che TIM ha annunciato, il 21 ottobre 2026, una collaborazione con Nvidia per sviluppare una piattaforma nazionale di intelligenza artificiale.

La realizzazione è affidata a TIM Enterprise, la struttura del gruppo dedicata alle soluzioni tecnologiche per aziende e organizzazioni.

Il progetto prevede l’integrazione tra l’infrastruttura cloud centralizzata di TIM e i sistemi edge distribuiti sul territorio.

L’obiettivo dichiarato è mettere a disposizione capacità AI avanzate senza rinunciare alla governance dei dati e dei processi.

Server e processori dedicati al calcolo per intelligenza artificiale

Che cosa significa intelligenza artificiale sovrana

Il controllo dei dati diventa una priorità

L’espressione AI sovrana indica un approccio nel quale infrastrutture, dati e processi vengono gestiti tenendo conto di specifiche esigenze di controllo e giurisdizione.

Nel caso della piattaforma TIM, l’infrastruttura sarà ospitata in Italia.

La società prevede controlli relativi alla localizzazione delle informazioni, alla sicurezza, agli accessi e al rispetto delle norme applicabili.

Questo aspetto assume particolare rilevanza quando vengono trattati dati aziendali riservati o informazioni gestite da enti pubblici.

Tuttavia, ospitare fisicamente i server in Italia non garantisce automaticamente la piena indipendenza tecnologica da fornitori esteri.

La sovranità digitale dipende anche da contratti, software, governance e possibilità effettive di controllo, oltre che dalla collocazione dei data center.

Cloud ed edge, come funzionerà l’infrastruttura

La piattaforma unirà risorse di calcolo centralizzate e infrastrutture distribuite.

Il cloud permette di concentrare capacità informatiche in centri dati attrezzati.

L’edge computing consente invece di elaborare alcune informazioni più vicino al luogo nel quale vengono prodotte o utilizzate.

Questa combinazione può essere importante per applicazioni che richiedono tempi di risposta contenuti.

Un’impresa industriale, ad esempio, potrebbe utilizzare strumenti AI per analizzare dati generati da macchinari.

Un’amministrazione potrebbe sviluppare servizi digitali che integrano elaborazione documentale e assistenza agli utenti.

La concreta disponibilità di queste applicazioni dipenderà dalle caratteristiche tecniche e commerciali della piattaforma, che dovranno essere definite nella fase di realizzazione.

Corridoio di un centro dati utilizzato per servizi cloud

Nvidia fornirà la tecnologia di calcolo avanzato

Nvidia è uno dei principali fornitori mondiali di tecnologie per il calcolo accelerato.

I suoi processori e gli strumenti software vengono utilizzati per addestrare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale.

La collaborazione con TIM prevede l’integrazione di una soluzione tecnologica full-stack, cioè di componenti hardware e software progettate per funzionare insieme.

Questo approccio può semplificare la disponibilità di capacità AI per organizzazioni che non possiedono infrastrutture specializzate.

Non significa però che ogni azienda potrà utilizzare gratuitamente risorse di calcolo avanzate.

I costi, i livelli di servizio e le condizioni di accesso dovranno essere specificati nelle offerte operative.

La pubblica amministrazione tra sicurezza e innovazione

La pubblica amministrazione rappresenta uno dei destinatari della nuova piattaforma.

Gli strumenti AI possono essere utilizzati per attività di ricerca documentale, gestione delle informazioni e supporto ai processi amministrativi.

In contesti pubblici, però, le esigenze di protezione dei dati e tracciabilità delle decisioni assumono particolare importanza.

La realizzazione di infrastrutture dedicate può contribuire a rispondere a questi requisiti, ma non elimina gli obblighi normativi.

Occorre valutare quali informazioni vengono trattate, chi può accedervi e come vengono controllati i risultati dei sistemi automatici.

L’intelligenza artificiale non sostituisce automaticamente la responsabilità delle amministrazioni per le decisioni assunte.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

28 Ottobre 2026 ( modificato il 22 Ottobre 2026 | 10:47 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Microsoft, la rivoluzione degli sviluppatori: l’AI scrive sempre più codice
Indice dei contenuti Toggle La programmazione entra nell’era degli agentiIl controllo dei dati diventa decisivo...
Audiovisivo, il paradosso italiano: più ricavi, meno investimenti
Indice dei contenuti Toggle Il mercato cresce, ma il motore della produzione rallentaFiction italiana, 122 milioni in...
Asteroidi, la bomba nucleare non garantisce la salvezza
Indice dei contenuti Toggle Asteroidi contro la Terra, lo studio delle esplosioni nucleariLo scenario simulato dagli ...
Falla PHP, rischio hacker per milioni di siti internet
Indice dei contenuti Toggle La vulnerabilità che scuote il mondo digitaleIl 70% dei siti è davvero vulnerabileL’...
Brasile, Meta sotto accusa: gli algoritmi minacciano il voto
Indice dei contenuti Toggle Brasile, la giustizia elettorale interviene sul potere di MetaLa decisione del Tribunale:...
I più letti
IA, l’allarme dell’Onu: servizi essenziali e democrazie a rischio Di: Redazione Metrotoday
Innovare significa rendere imprese e territori capaci di fare di più Di: o.c.
Polonia, il suo “Starlink” militare nasce con la Finlandia Di: Redazione Metrotoday
Microsoft, la rivoluzione degli sviluppatori: l’AI scrive sempre più codice
Di: Redazione Metrotoday
Audiovisivo, il paradosso italiano: più ricavi, meno investimenti
Di: Redazione Metrotoday
Asteroidi, la bomba nucleare non garantisce la salvezza
Di: Redazione Metrotoday
iscrizione a newsletter
forzaseo banner