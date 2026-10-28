TIM e Nvidia, la svolta AI: dati e tecnologia restano in Italia
TIM e Nvidia, nasce una piattaforma AI italiana
TIM e Nvidia, una nuova infrastruttura per l’AI italiana
L’intelligenza artificiale sta diventando una componente sempre più importante delle strategie tecnologiche di imprese e amministrazioni pubbliche.
Per utilizzare modelli avanzati servono però infrastrutture informatiche, potenza di calcolo e strumenti capaci di garantire sicurezza e controllo dei dati.
È in questo contesto che TIM ha annunciato, il 21 ottobre 2026, una collaborazione con Nvidia per sviluppare una piattaforma nazionale di intelligenza artificiale.
La realizzazione è affidata a TIM Enterprise, la struttura del gruppo dedicata alle soluzioni tecnologiche per aziende e organizzazioni.
Il progetto prevede l’integrazione tra l’infrastruttura cloud centralizzata di TIM e i sistemi edge distribuiti sul territorio.
L’obiettivo dichiarato è mettere a disposizione capacità AI avanzate senza rinunciare alla governance dei dati e dei processi.
Che cosa significa intelligenza artificiale sovrana
Il controllo dei dati diventa una priorità
L’espressione AI sovrana indica un approccio nel quale infrastrutture, dati e processi vengono gestiti tenendo conto di specifiche esigenze di controllo e giurisdizione.
Nel caso della piattaforma TIM, l’infrastruttura sarà ospitata in Italia.
La società prevede controlli relativi alla localizzazione delle informazioni, alla sicurezza, agli accessi e al rispetto delle norme applicabili.
Questo aspetto assume particolare rilevanza quando vengono trattati dati aziendali riservati o informazioni gestite da enti pubblici.
Tuttavia, ospitare fisicamente i server in Italia non garantisce automaticamente la piena indipendenza tecnologica da fornitori esteri.
La sovranità digitale dipende anche da contratti, software, governance e possibilità effettive di controllo, oltre che dalla collocazione dei data center.
Cloud ed edge, come funzionerà l’infrastruttura
La piattaforma unirà risorse di calcolo centralizzate e infrastrutture distribuite.
Il cloud permette di concentrare capacità informatiche in centri dati attrezzati.
L’edge computing consente invece di elaborare alcune informazioni più vicino al luogo nel quale vengono prodotte o utilizzate.
Questa combinazione può essere importante per applicazioni che richiedono tempi di risposta contenuti.
Un’impresa industriale, ad esempio, potrebbe utilizzare strumenti AI per analizzare dati generati da macchinari.
Un’amministrazione potrebbe sviluppare servizi digitali che integrano elaborazione documentale e assistenza agli utenti.
La concreta disponibilità di queste applicazioni dipenderà dalle caratteristiche tecniche e commerciali della piattaforma, che dovranno essere definite nella fase di realizzazione.
Nvidia fornirà la tecnologia di calcolo avanzato
Nvidia è uno dei principali fornitori mondiali di tecnologie per il calcolo accelerato.
I suoi processori e gli strumenti software vengono utilizzati per addestrare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale.
La collaborazione con TIM prevede l’integrazione di una soluzione tecnologica full-stack, cioè di componenti hardware e software progettate per funzionare insieme.
Questo approccio può semplificare la disponibilità di capacità AI per organizzazioni che non possiedono infrastrutture specializzate.
Non significa però che ogni azienda potrà utilizzare gratuitamente risorse di calcolo avanzate.
I costi, i livelli di servizio e le condizioni di accesso dovranno essere specificati nelle offerte operative.
La pubblica amministrazione tra sicurezza e innovazione
La pubblica amministrazione rappresenta uno dei destinatari della nuova piattaforma.
Gli strumenti AI possono essere utilizzati per attività di ricerca documentale, gestione delle informazioni e supporto ai processi amministrativi.
In contesti pubblici, però, le esigenze di protezione dei dati e tracciabilità delle decisioni assumono particolare importanza.
La realizzazione di infrastrutture dedicate può contribuire a rispondere a questi requisiti, ma non elimina gli obblighi normativi.
Occorre valutare quali informazioni vengono trattate, chi può accedervi e come vengono controllati i risultati dei sistemi automatici.
L’intelligenza artificiale non sostituisce automaticamente la responsabilità delle amministrazioni per le decisioni assunte.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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