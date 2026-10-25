Falla PHP, rischio hacker per milioni di siti internet

🌐 Una doppia vulnerabilità critica nel linguaggio PHP mette in allerta milioni di siti internet e infrastrutture digitali. Le falle, identificate come PHP2Shell, possono consentire l’esecuzione di codice sui server vulnerabili. Gli esperti chiedono interventi immediati: aggiornare i sistemi è indispensabile, mentre l’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente la ricerca delle debolezze informatiche.