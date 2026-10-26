Asteroidi, la bomba nucleare non garantisce la salvezza

🌐 Asteroidi e difesa della Terra: nuove simulazioni studiano gli effetti delle esplosioni nucleari contro corpi celesti potenzialmente pericolosi. Ma frantumare un asteroide non significa necessariamente eliminare la minaccia.

Asteroidi contro la Terra, lo studio delle esplosioni nucleari

Potrebbe sembrare la soluzione definitiva a uno dei più inquietanti scenari di catastrofe globale: intercettare un asteroide diretto verso la Terra e distruggerlo con un ordigno nucleare.

La realtà scientifica, però, è decisamente più complessa. Nuove simulazioni sviluppate dal Lawrence Livermore National Laboratory hanno esaminato le conseguenze di una detonazione nucleare contro un corpo celeste irregolare di circa 160 metri di diametro, ottenendo risultati importanti ma non conclusivi.

Gli esperimenti virtuali mostrano che un’esplosione potrebbe danneggiare profondamente e frammentare l’asteroide. Resta però un interrogativo decisivo: dove finirebbero i detriti e quanto sarebbero pericolosi per la Terra?

Lo scenario simulato dagli scienziati

I ricercatori hanno utilizzato un modello tridimensionale per analizzare il comportamento di un asteroide sottoposto agli effetti di un’esplosione nucleare.

Tre differenti simulazioni hanno permesso di osservare le risposte del corpo celeste. In due scenari sono emersi segnali significativi di frammentazione.

Nel calcolo più esteso, circa il 98% del materiale risultava danneggiato, mentre il 97% aveva raggiunto una velocità superiore a quella necessaria per sottrarsi all’attrazione gravitazionale dell’asteroide.

Numeri impressionanti, ma che non dimostrano automaticamente il successo di un intervento di difesa planetaria.

Il problema dei frammenti potenzialmente pericolosi

Distruggere un grande corpo celeste potrebbe generare numerosi frammenti, alcuni dei quali ancora abbastanza grandi da provocare danni se raggiungessero il nostro pianeta.

Per verificare l’efficacia di una simile strategia è necessario conoscere non soltanto la quantità di materiale disgregato, ma anche la dimensione dei singoli detriti e le loro traiettorie.

Un asteroide ridotto in frammenti non rappresenta necessariamente un pericolo eliminato. In determinate condizioni potrebbe trasformarsi in una minaccia distribuita su più corpi.

La valutazione finale richiede quindi simulazioni capaci di seguire per intervalli molto più lunghi l’evoluzione dei detriti.

Due mesi di calcolo per pochi millisecondi

Un altro dato evidenzia la straordinaria complessità del problema.

La simulazione più lunga ha richiesto 1.680 processori impegnati per 59 giorni, riuscendo a ricostruire soltanto 145 millisecondi del fenomeno fisico.

Questo divario tra tempo di elaborazione e durata dell’evento simulato dimostra quanto sia difficile descrivere in dettaglio la risposta dei materiali a un’esplosione di elevata energia.

Gli scienziati devono ancora comprendere come evolverebbero nel tempo i frammenti e se potrebbero ricomporsi o mantenere traiettorie pericolose.

Difesa planetaria, prevenire resta essenziale

Lo studio rafforza una convinzione fondamentale: la protezione della Terra dagli asteroidi richiede un insieme di strumenti, non una soluzione miracolosa.

La scoperta anticipata dei corpi potenzialmente pericolosi, il monitoraggio delle loro orbite e la possibilità di modificarne gradualmente la traiettoria restano componenti decisive della difesa planetaria.

La missione DART della NASA ha già dimostrato la possibilità di alterare il moto di un asteroide mediante un impatto cinetico.

Le esplosioni nucleari rappresentano un’opzione teorica da studiare, ma la ricerca non ha ancora dimostrato che frammentare un asteroide garantisca la sicurezza del pianeta.

La vera conquista scientifica sarà sviluppare sistemi capaci di individuare tempestivamente una minaccia e ridurne il rischio con sufficiente anticipo.

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