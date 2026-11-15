Stretto di Messina, il treno sotto il mare immaginato nel 1870

🌐 Un tunnel ferroviario sotto lo Stretto di Messina, a circa 170 metri sotto il livello del mare, per collegare stabilmente Sicilia e Calabria. Non è un progetto futuristico del XXI secolo, ma un’idea elaborata nel 1870 dall’ingegnere Carlo Navone. Una visione straordinariamente ambiziosa per l’epoca, concepita quando le ferrovie stavano trasformando l’Europa e l’Italia cercava di costruire una rete nazionale di collegamenti.

Stretto di Messina, il progetto del 1870 che anticipò il futuro

Un treno capace di attraversare lo Stretto di Messina senza salire su una nave, viaggiando in una galleria scavata sotto il fondale marino. È l’immagine sorprendente che emerge da un progetto ingegneristico di oltre un secolo e mezzo fa, quando l’Italia era stata unificata da pochi anni e il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria rappresentava già una questione strategica.

Nel 1870 l’ingegnere Alberto Carlo Navone elaborò una proposta di attraversamento ferroviario sottomarino, immaginando una soluzione radicalmente diversa dal ponte sospeso. La sua idea prevedeva una galleria sotterranea che avrebbe consentito ai convogli di raggiungere la Sicilia direttamente dalla rete ferroviaria continentale, eliminando la necessità di interrompere il percorso per attraversare il mare.

Il progetto era tutt’altro che una semplice suggestione letteraria. Navone affrontò il problema attraverso considerazioni geologiche, valutazioni tecniche, ipotesi di tracciato e analisi economiche. Il risultato fu uno studio articolato, espressione della fiducia ottocentesca nelle grandi opere e nelle possibilità offerte dall’ingegneria ferroviaria.

Chi era Carlo Navone, l’ingegnere che voleva unire due sponde

Nato a Busalla, in provincia di Genova, nel 1842, Navone apparteneva a una generazione di tecnici impegnati nella modernizzazione delle infrastrutture italiane. Nel 1870 concluse il proprio percorso presso la Scuola d’Applicazione per gli ingegneri di Torino, presentando uno studio dedicato proprio all’attraversamento sottomarino dello Stretto.

L’elaborato, intitolato Passaggio sottomarino attraverso allo stretto di Messina per unire in comunicazione continua il sistema stradale ferroviario siciliano alla rete della penisola, affrontava uno dei problemi più complessi della mobilità italiana. La separazione geografica della Sicilia impediva infatti la continuità materiale dei collegamenti ferroviari con il resto del Paese.

Navone avrebbe successivamente partecipato ad altri studi ferroviari, occupandosi anche di collegamenti liguri e di infrastrutture nell’Italia meridionale. La proposta del 1870 rimane una delle prime formulazioni organiche dell’idea di un tunnel ferroviario sotto lo Stretto di Messina.

Un treno a 170 metri sotto il mare: come funzionava il tunnel

Il punto più impressionante del progetto riguardava la profondità prevista per l’attraversamento. La galleria avrebbe raggiunto una quota indicata nelle ricostruzioni storiche in circa 170 metri sotto il livello del mare, passando attraverso formazioni geologiche situate al di sotto del fondale.

Il percorso individuato interessava l’area di Ganzirri, sulla costa siciliana, e quella di Villa San Giovanni, sul versante calabrese. Il tratto propriamente sottomarino sarebbe stato di circa quattro chilometri, inserito in un sistema più esteso di raccordi ferroviari necessari per raggiungere gradualmente la profondità progettata.

Non si trattava, dunque, di un tubo sospeso nell’acqua o appoggiato sul fondo. L’idea era scavare una vera galleria all’interno del terreno sottostante il mare, una distinzione essenziale per comprendere la soluzione immaginata dall’ingegnere.

Le difficoltà di un’opera mai realizzata

La profondità e le caratteristiche geologiche dello Stretto costituivano ostacoli enormi. Per realizzare l’infrastruttura sarebbe stato necessario conoscere con sufficiente precisione la natura delle rocce, le condizioni del sottosuolo e i possibili problemi legati alle infiltrazioni d’acqua.

A queste difficoltà si aggiungevano le esigenze ferroviarie: pendenze compatibili con i convogli, lunghezza degli accessi, ventilazione, sicurezza e costi di costruzione. Le tecnologie disponibili nel 1870 rendevano particolarmente impegnativa una realizzazione di questa portata.

Il tunnel di Navone non venne costruito. Rimase uno studio progettuale, senza trasformarsi in un cantiere operativo. La sua importanza storica risiede soprattutto nell’avere delineato una possibile alternativa sotterranea al collegamento mediante ponte.

Dall’Ottocento al ponte, oltre 150 anni di progetti

La proposta di Navone si inseriva in un dibattito già avviato negli anni successivi all’Unità d’Italia. Nel 1866 il ministro dei Lavori pubblici Stefano Jacini aveva affidato all’ingegnere Alfredo Cottrau lo studio di un possibile ponte, incontrando difficoltà legate soprattutto alla realizzazione delle fondazioni in mare.

Negli anni seguenti vennero avanzate ulteriori soluzioni, con ipotesi di ponti sospesi e collegamenti sotterranei. Nel 1876 Giuseppe Zanardelli sostenne pubblicamente la necessità di unire stabilmente la Sicilia al continente, contribuendo a mantenere la questione al centro del confronto politico.

La storia dell’attraversamento dello Stretto sarebbe proseguita attraverso nuove proposte, studi tecnici e valutazioni economiche, fino alla scelta contemporanea di un collegamento tramite ponte sospeso.

Perché il progetto del 1870 resta una pagina sorprendente

L’aspetto più significativo della proposta ottocentesca è la sua capacità di anticipare una domanda infrastrutturale rimasta aperta per generazioni: come garantire un collegamento ferroviario continuo tra la Sicilia e la penisola italiana?

La soluzione immaginata da Navone dimostra che l’alternativa tra attraversamento aereo e sotterraneo appartiene alla storia del problema fin dalle sue origini moderne. Il suo studio non prova che una galleria fosse allora concretamente realizzabile, né costituisce una validazione tecnica dei progetti di tunnel contemporanei.

Resta però un documento di particolare interesse nella storia dell’ingegneria italiana. La proposta venne pubblicata a Torino nel 1870 in un volume di 146 pagine, corredato da tavole illustrative, oggi conservato anche nei cataloghi bibliografici universitari: una testimonianza materiale del primo grande disegno ferroviario per attraversare lo Stretto passando sotto il mare.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

Verifica storica: l’esistenza del progetto del 1870, l’identità di Navone e il percorso Ganzirri–Villa San Giovanni sono documentati. La profondità di 170 metri è riportata nelle ricostruzioni storiche; non va confusa con i circa quattro chilometri del solo tratto sottomarino.