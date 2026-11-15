Starship, il ritorno tra i bracci della torre dopo l’orbita

🌐 Starship recuperata per la prima volta dalla torre di SpaceX dopo un volo orbitale: la cattura a Starbase chiude una missione di circa 22 ore e mezza. Non riesce invece il recupero del primo stadio Super Heavy.

La torre afferra Starship al ritorno dallo spazio

Il viaggio finisce senza un ammaraggio: Starship torna dallo spazio e viene afferrata dai grandi bracci meccanici della torre dalla quale era partita. È accaduto sabato 14 novembre 2026 a Starbase, nel sud del Texas, al termine del quindicesimo volo del programma SpaceX. Per la prima volta lo stadio superiore del sistema ha completato un rientro dall’orbita con cattura alla base di lancio, dopo circa 22 ore e mezza di missione.

Il recupero è avvenuto intorno alle 15:20 del Texas, le 22:20 italiane. Il lancio risaliva al pomeriggio locale di venerdì 13 novembre. Non si tratta dunque di un razzo tornato pochi minuti dopo il decollo, ma del veicolo superiore rientrato dopo una lunga permanenza in orbita: è questa la differenza che rende il risultato nuovo rispetto alle precedenti catture del primo stadio.

La riuscita della manovra non coincide però con il successo di tutti gli obiettivi della prova. SpaceX voleva riportare alla torre entrambe le parti del sistema; Super Heavy, il grande booster inferiore, non è stato recuperato. La missione consegna quindi due esiti distinti: una prima cattura orbitale dello stadio superiore e un recupero del primo stadio mancato.

La discesa e l’incontro con i bracci meccanici

Le immagini della fase finale mostrano Starship in discesa verso il complesso di lancio, con i motori accesi per frenare l’avvicinamento alla struttura. I bracci della torre, spesso indicati con il soprannome inglese chopsticks, hanno sostenuto il veicolo al termine della manovra. La cattura chiude una sequenza che comprende il ritorno nell’atmosfera e l’avvicinamento controllato a un punto preciso della base.

Nel programma pubblicato prima della partenza, SpaceX aveva subordinato il ritorno a Starbase alla verifica dei sistemi necessari per il rientro, l’accensione finale e l’approccio alla torre. La cattura non era quindi un passaggio automatico: il profilo prevedeva che la squadra di controllo accertasse le condizioni del veicolo prima di autorizzare il tentativo vicino alle infrastrutture di lancio.

Il punto tecnicamente decisivo è il recupero del veicolo che ha raggiunto l’orbita, non soltanto del componente che lo ha aiutato a partire. Starship arriva da una fase di volo diversa rispetto a quella del booster e deve affrontare il rientro prima di presentarsi alla torre. Le precedenti catture di Super Heavy avevano già mostrato il funzionamento dei bracci; questa volta il bersaglio era lo stadio superiore.

Il doppio recupero resta incompiuto

Il limite del volo riguarda Super Heavy. Dopo il decollo del 13 novembre, il suo tentativo di ritorno alla torre è stato annullato e il booster è stato deviato verso il Golfo del Messico, dove è andato perduto. Le ricostruzioni disponibili descrivono un’esplosione nella fase conclusiva della discesa. Non è corretto raccontare l’operazione come il recupero completo dell’intero sistema di lancio.

Anche la spiegazione dell’anomalia richiede prudenza. Nelle informazioni diffuse durante la missione è comparsa un’indicazione relativa al carburante, ma questa non va trasformata da sola in una diagnosi definitiva dell’accaduto. Il fatto verificato è che il booster non è tornato ai bracci della torre; l’accertamento della causa e il risultato del recupero sono questioni diverse.

La distinzione conta anche per leggere correttamente le fotografie: il cilindro recuperato in precedenti missioni non rappresenta necessariamente Starship. Super Heavy è il primo stadio, mentre il veicolo catturato il 14 novembre è la parte superiore. Le immagini delle vecchie catture del booster possono spiegare il contesto del programma, ma non documentano questa prima cattura al ritorno dall’orbita.

Recuperare non significa avere già riutilizzato

SpaceX presenta il ritorno di entrambi gli stadi alla base come un passaggio fondamentale verso un sistema riutilizzabile rapidamente. La logica dichiarata è riportare i veicoli nel luogo dal quale devono ripartire, anziché perderli al termine del volo. Il risultato di sabato riguarda una parte essenziale di questo percorso, ma il doppio recupero previsto per la missione non è stato completato.

Occorre inoltre separare tre concetti: progettare un veicolo riutilizzabile, recuperarlo e farlo volare nuovamente. La cattura dimostra il secondo passaggio per questo stadio superiore; non equivale, da sola, a un nuovo lancio dello stesso esemplare. Per questo il successo del 14 novembre non consente ancora di attribuire alla nave recuperata tempi di preparazione al volo successivo o risparmi economici misurati.

La cronologia aiuta a collocare la novità senza sovrapporla ad altri primati. Il quindicesimo volo era stato preparato per tentare la cattura di entrambi gli stadi, mentre il programma preventivo indicava una permanenza nello spazio superiore alle 22 ore. Il rientro dello stadio superiore ha rispettato quella scala temporale, chiudendosi alla stessa base texana dalla quale il sistema era decollato il giorno precedente.

Prima di questa missione, SpaceX aveva già catturato Super Heavy in tre occasioni. Il 14 novembre 2026, a Starbase, i bracci della torre hanno invece sostenuto per la prima volta lo stadio superiore Starship al termine di un volo orbitale.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.