TikTok sotto accusa: Bruxelles sfida il feed infinito

🌐 Il feed For You di TikTok finisce sotto la lente dell’Unione europea: Bruxelles contesta in via preliminare il meccanismo che può trascinare gli utenti in sequenze ripetitive di contenuti potenzialmente nocivi.

Quando il video successivo diventa una trappola

Non è il singolo filmato a preoccupare Bruxelles, ma l’ingranaggio che sceglie il successivo e poi un altro ancora. Il 6 novembre 2026 la Commissione europea ha comunicato conclusioni preliminari secondo le quali il sistema di raccomandazione For You di TikTok potrebbe violare il Digital Services Act, il regolamento europeo sui servizi digitali. Al centro c’è il cosiddetto effetto “rabbit hole”, un tunnel algoritmico che può concentrare l’attenzione di una persona su contenuti sempre più simili.

Il meccanismo è facile da comprendere: una visualizzazione prolungata, un commento, un mi piace oppure una serie di interazioni indicano un interesse; l’algoritmo reagisce proponendo nuovi video affini. Questo principio è alla base di molta personalizzazione online, ma può diventare problematico quando il sistema insiste su temi che riguardano tristezza, isolamento, disagio psicologico o rapporto con il proprio corpo. La questione non è soltanto quanto tempo passiamo sullo schermo, ma in quale universo emotivo veniamo accompagnati.

Una contestazione preliminare, non una condanna definitiva

È fondamentale una distinzione: l’annuncio europeo non equivale a una sanzione già inflitta e non dimostra che ogni utente abbia subito un danno. Si tratta di una valutazione preliminare nell’ambito di un procedimento regolatorio, con garanzie e possibilità di replica per la piattaforma. La Commissione esamina in particolare la valutazione dei rischi sistemici e l’adeguatezza delle misure di mitigazione adottate.

Il dibattito pubblico tende spesso a ridursi a due slogan contrapposti: “i social sono innocui” oppure “i social rovinano tutti”. Nessuna delle due formule è all’altezza del problema. L’attenzione deve concentrarsi su progettazione del servizio, segnali comportamentali, controlli disponibili, trasparenza e capacità effettiva di interrompere una sequenza di raccomandazioni indesiderata.

I minori e gli adulti vulnerabili al centro

La contestazione mette in evidenza gli utenti più esposti, in particolare minori e adulti vulnerabili. Un adolescente che interagisce con video sull’insoddisfazione corporea potrebbe ritrovarsi davanti a una quantità crescente di materiali simili, indipendentemente dalla presenza di un intento esplicito di cercarli. Analogamente, la ripetizione di contenuti su solitudine e tristezza può produrre un ambiente informativo sbilanciato.

Sarebbe comunque scorretto sostenere che un feed causi necessariamente un disturbo psichico. Lo sviluppo del disagio mentale è multifattoriale e ogni associazione richiede analisi rigorose. Il problema regolatorio è diverso: se un sistema distribuito a milioni di persone può amplificare rischi prevedibili, chi lo gestisce deve valutarli seriamente e attuare misure proporzionate.

Che cosa significa il Digital Services Act

Il Digital Services Act impone obblighi specifici alle grandi piattaforme per individuare e ridurre rischi sistemici, tutelare i diritti degli utenti e rendere più scrutinabili determinati processi. Non autorizza a descrivere qualsiasi contenuto controverso come illegale e non cancella automaticamente il principio di libertà di espressione. L’attenzione qui è rivolta al funzionamento del sistema di distribuzione, non a una censura generalizzata di opinioni.

In altre parole, un video lecito può diventare parte di un problema più ampio se viene spinto in maniera ossessiva verso utenti potenzialmente fragili. La differenza tra moderare un contenuto e correggere un modello di raccomandazione è cruciale. Il regolatore vuole capire se l’architettura dell’attenzione sia stata progettata con protezioni sufficienti.

I controlli degli utenti non bastano da soli

TikTok mette a disposizione funzioni per spiegare perché un video compare nel feed, segnalare disinteresse o modificare alcune preferenze. Ma la disponibilità teorica di un pulsante non garantisce che una persona sappia usarlo, lo trovi immediatamente o riesca a spezzare una catena già formata. È anche su questa distanza tra controllo dichiarato e controllo effettivo che si gioca la credibilità delle tutele.

Un sistema ben progettato dovrebbe dare valore non soltanto all’interazione, ma anche ai segnali di saturazione, alla diversità delle proposte e alla possibilità di interrompere percorsi ripetitivi. È una questione industriale e politica: la redditività dell’attenzione non può diventare l’unico criterio con cui misurare la qualità di una piattaforma frequentata da adolescenti.

La battaglia europea sugli algoritmi è appena iniziata

Il procedimento potrebbe portare a chiarimenti, modifiche del servizio o ulteriori decisioni, ma la risposta definitiva richiede l’esame delle difese e delle evidenze. Presentare ora una multa come certa sarebbe fuorviante. Allo stesso modo, derubricare il dossier a un attacco ideologico contro i social impedirebbe di discutere i meccanismi reali che hanno attirato l’attenzione delle autorità.

La posta in gioco va ben oltre TikTok. Ogni piattaforma che decide che cosa mostrare, in quale ordine e con quale insistenza esercita un’enorme influenza sull’esperienza digitale. La sfida europea è trasformare la protezione degli utenti da promessa pubblicitaria a responsabilità verificabile, senza sacrificare pluralismo e innovazione.

La responsabilità di dimostrare che le tutele funzionano

Un ulteriore nodo riguarda il modo in cui le piattaforme misurano il successo delle proprie contromisure. Limitare la ripetizione di certe raccomandazioni potrebbe essere molto più complesso che cancellare un video: occorre individuare pattern, testare risultati e verificare che gli interventi non colpiscano indiscriminatamente discussioni legittime sulla salute mentale. L’informazione sui disturbi psicologici, infatti, può aiutare chi ne soffre; il rischio nasce quando la distribuzione automatica riduce la varietà dei contenuti e alimenta percorsi ossessivi. Per questo gli interventi efficaci richiedono attenzione al contesto, non classificazioni grossolane.

La tutela dei più giovani comprende anche l’educazione digitale, ma non può essere scaricata interamente su famiglie e scuole. Chi costruisce un servizio su larga scala possiede dati e capacità tecniche che l’utente comune non ha. L’equilibrio corretto consiste nel pretendere responsabilità proporzionate da chi progetta i sistemi, senza negare l’autonomia delle persone. La discussione europea può contribuire a stabilire criteri verificabili e meno dipendenti dagli annunci delle aziende.