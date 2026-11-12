Pompe di calore, dal 2027 cambia il gas: cosa sapere

🌐 Pompe di calore 2027: per diversi nuovi impianti arriva lo stop ai refrigeranti più climalteranti. Le macchine già installate non diventano illegali.

La svolta europea riguarda i nuovi apparecchi

Dal primo gennaio 2027 il mercato europeo di diverse pompe di calore dovrà rispettare limiti più severi all’impiego dei gas fluorurati. Il cambiamento discende dal regolamento Ue 2024/573 e investe in particolare alcune macchine monoblocco e gli split aria-acqua di piccola potenza. L’R32, refrigerante molto diffuso, non rientra nei nuovi limiti previsti per queste categorie perché presenta un potenziale di riscaldamento globale superiore alla soglia fissata. Non si tratta, però, di un ordine di rottamazione delle macchine già presenti nelle case.

Per comprendere la norma bisogna distinguere immissione sul mercato, vendita, installazione e manutenzione. La scadenza riguarda la prima messa a disposizione di specifiche tipologie di apparecchi, non il semplice possesso da parte del consumatore. Un prodotto regolarmente immesso sul mercato prima della data prevista può, alle condizioni applicabili, continuare a essere commercializzato e installato successivamente. Per chi sta firmando un preventivo è quindi essenziale sapere quando il produttore o l’importatore abbia immesso quel modello sul mercato europeo.

Secondo il calendario riportato nelle guide di settore, dal 2027 il limite di GWP inferiore a 150 riguarda i nuovi monoblocco fino a 50 kW e gli split aria-acqua fino a 12 kW, salvo eccezioni previste per particolari esigenze di sicurezza. Seguono scadenze distinte nel 2029, 2032 e 2035, con divieti progressivamente più ampi. I dettagli vanno sempre letti nell’allegato specifico del regolamento: non tutte le pompe di calore sono soggette allo stesso termine.

R32 e propano: una scelta tecnica, non uno slogan

Il parametro centrale è il GWP, indice che esprime l’impatto climatico potenziale di un gas rispetto alla CO2. L’R32 ha un GWP indicativamente pari a 675, mentre il propano R290 è associato a un valore molto più basso. La differenza spinge il mercato verso refrigeranti naturali. Ma non basta sostituire una sigla con l’altra per progettare un impianto efficiente: contano circuito, scambiatori, controlli, isolamento dell’edificio e condizioni climatiche reali.

Il propano offre vantaggi ambientali, ma è un gas infiammabile. Per questo la posizione delle unità esterne e il rispetto delle distanze di sicurezza diventano cruciali. Finestre, prese d’aria, aperture verso locali bassi e zone dove un eventuale gas potrebbe accumularsi richiedono le precauzioni previste dai produttori. La sicurezza dell’installazione non può essere improvvisata, e non si ottiene semplicemente scegliendo il refrigerante che appare più moderno.

Le monoblocco collocano di norma il circuito frigorifero nell’unità esterna e fanno entrare nell’abitazione acqua del circuito termico. Negli split, invece, il refrigerante può attraversare collegamenti fra unità, con esigenze tecniche differenti. Da questa architettura dipendono anche requisiti di posa, controlli e interventi successivi. L’acquirente dovrebbe chiedere all’installatore uno schema chiaro dell’impianto, indicando marca, modello, refrigerante e condizioni di assistenza.

Per le famiglie che progettano una sostituzione della caldaia, il calendario europeo deve essere letto insieme agli incentivi e ai costi complessivi dell’intervento, senza presumere che un bonus sia disponibile in ogni situazione. Serve inoltre valutare la potenza richiesta dall’edificio: una pompa sovradimensionata può funzionare in modo inefficiente, mentre una sottodimensionata può faticare durante i picchi di freddo. Anche rumorosità dell’unità esterna, spazio disponibile e rapporti con i vicini sono elementi concreti. Se l’installazione interessa un condominio, possono essere necessarie verifiche tecniche e amministrative prima di procedere. Chi propone un impianto dovrebbe descrivere questi limiti, non minimizzarli per chiudere una vendita. Il passaggio all’R290 rappresenta una direzione industriale rilevante, ma l’efficienza di un sistema deriva dall’insieme di involucro, distribuzione, gestione e corretta posa. Un’abitazione scarsamente isolata non diventa automaticamente efficiente grazie alla sigla di un refrigerante.

Bolletta, manutenzione e diritti del proprietario

Cambiare refrigerante non garantisce di per sé un risparmio in bolletta. Il costo d’esercizio dipende dall’efficienza stagionale della pompa di calore, dalle temperature richieste dall’impianto di distribuzione e dai prezzi di elettricità e gas. Una macchina ben scelta per una casa isolata può offrire risultati diversi dalla stessa macchina collegata a radiatori che lavorano ad alta temperatura. Per confrontare le offerte servono consumi stimati e ipotesi trasparenti, non soltanto il prezzo dell’unità esterna.

Gli impianti R32 installati restano utilizzabili e possono essere mantenuti secondo le regole tecniche applicabili. Quando si interviene sul circuito frigorifero devono operare professionisti con le abilitazioni necessarie, osservando le prescrizioni F-gas e gli obblighi di recupero del refrigerante. È quindi scorretto spaventare i consumatori sostenendo che nel 2027 saranno obbligati a sostituire una macchina funzionante. Il divieto di commercializzazione di certe nuove tipologie non è un divieto generale d’uso.

Chi acquista oggi dovrebbe esigere preventivi confrontabili, schede tecniche complete e informazioni scritte su assistenza, garanzie, limiti d’installazione e disponibilità dei ricambi. La transizione dei refrigeranti è importante per il clima, ma non deve diventare un nuovo terreno di vendita aggressiva. La buona tecnologia non è quella annunciata con più enfasi: è quella adatta all’edificio, installata correttamente e sostenibile nei costi durante gli anni di funzionamento.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.