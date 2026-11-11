L’hacker kazako chiede protezione e offre i suoi segreti all’Italia

🌐 L’hacker kazako Roman Khlynovskiy si rivolge a Mattarella e Meloni per evitare l’estradizione negli Usa. La difesa propone collaborazione sulla cybersicurezza, mentre il contenzioso riguarda anche le garanzie sanitarie.

L’appello: ascoltatemi prima della consegna agli Usa

Chiede di restare in Italia e offre alle istituzioni ciò che sostiene di conoscere delle organizzazioni dedite agli attacchi informatici. Roman Khlynovskiy, cittadino kazako richiesto dagli Stati Uniti, ha rivolto un appello a Sergio Mattarella e Giorgia Meloni attraverso i propri legali. La richiesta è ottenere protezione ed evitare l’estradizione, mettendo a disposizione competenze e informazioni. È una proposta della difesa, non un accordo raggiunto né una collaborazione di cui sia stata accertata l’utilità.

La lettera porta sul piano istituzionale una battaglia già aperta davanti ai giudici. Secondo i difensori, Khlynovskiy potrebbe aiutare a ricostruire organizzazione, strumenti e comunicazioni dei gruppi ransomware. Il passaggio decisivo richiesto alle autorità italiane è un esame concreto di quel patrimonio dichiarato: ascoltarlo, sottoporlo a verifiche e soltanto dopo valutarne l’eventuale interesse per lo Stato. Nell’appello non viene indicata una collaborazione già operativa con gli apparati italiani.

L’arresto a Riccione e le contestazioni americane

La vicenda nasce dall’arresto a Riccione nell’estate del 2025, eseguito su richiesta statunitense. L’interrogazione presentata alla Camera da Marco Pellegrini e altri cinque deputati indica il 30 luglio come data dell’esecuzione del mandato. Le contestazioni richiamate comprendono frodi informatiche e telematiche, furto d’identità, estorsione informatica e riciclaggio. Si tratta di accuse delle autorità americane, non di responsabilità definitivamente accertate nei documenti consultati.

Nello stesso atto parlamentare viene riportata la ricostruzione attribuita all’Fbi: Khlynovskiy farebbe parte dell’organizzazione denominata “8-Digits team”, coinvolta in accessi abusivi a sistemi contenenti dati sanitari e in richieste di riscatto per impedirne la diffusione. Il riferimento agli ospedali riguarda dunque il quadro accusatorio americano. Non permette di attribuire automaticamente al singolo arrestato tutte le condotte contestate al gruppo, né di anticipare l’esito del procedimento penale.

Il percorso dell’estradizione e la posizione di Nordio

La risposta del ministro Carlo Nordio alla Camera, pubblicata il 10 settembre 2026, ricostruisce le tappe della procedura. La domanda di estradizione fu trasmessa alla Corte d’appello di Bologna il 17 settembre 2025; il parere favorevole arrivò il 17 dicembre e venne confermato dalla Cassazione il 28 gennaio 2026. Il decreto ministeriale che autorizzava la consegna agli Stati Uniti è del successivo 17 febbraio.

Nella risposta, Nordio sostiene che la disponibilità dell’interessato fosse stata acquisita e valutata, ma mancasse di elementi informativi specifici. Il ministero la considerava quindi una proposta generica, insufficiente a modificare il percorso previsto dagli obblighi internazionali. La mancata consultazione degli organismi di sicurezza e cybersicurezza è riconosciuta nella risposta ministeriale, che la collega al carattere vincolato attribuito alla procedura e alle disposizioni del trattato con Washington.

Il Tar chiede approfondimenti, il contenzioso resta aperto

Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso dei difensori, gli avvocati Alexandro Maria Tirelli e Francesca Monticone, annullando il decreto ministeriale. Il punto rilevato dai giudici amministrativi è una carenza dell’istruttoria: prima della decisione avrebbe dovuto essere approfondita la possibile utilità della collaborazione prospettata in materia di sicurezza informatica e prevenzione della criminalità transnazionale. L’annullamento riguarda il provvedimento di estradizione, non il merito delle accuse statunitensi.

Il ministero ha impugnato la decisione; il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare il 21 ottobre. Il contrasto resta centrato sulla valutazione della proposta: per la difesa servono accertamenti specialistici prima della consegna, mentre il ministero aveva ritenuto che una futura collaborazione non costituisse una ragione prevista per rifiutare l’estradizione. L’offerta di informazioni non equivale, di per sé, a un riconoscimento del diritto a rimanere in Italia.

Che cosa promette la difesa e che cosa resta da verificare

Nell’appello alle istituzioni, Khlynovskiy si dichiara disponibile a lavorare nelle forme e con i controlli stabiliti dalle autorità. I suoi legali indicano tra i possibili contenuti della collaborazione la conoscenza dei gruppi criminali, dei software impiegati e dei canali utilizzati per comunicare. Sono elementi potenzialmente verificabili, ma presentati dalla parte interessata: la loro attendibilità, attualità e rilevanza non possono essere considerate dimostrate dalla sola disponibilità a riferirli.

La difesa riferisce inoltre che nessun tecnico avrebbe ancora incontrato Khlynovskiy per esaminarne capacità e informazioni. Nella lettera viene prospettato anche un impegno scritto a non lasciare il territorio italiano, a restare a disposizione degli apparati e a rifiutare aiuti esterni per sottrarsi alla custodia. Sono garanzie offerte dall’interessato: non risultano, nel materiale disponibile, condizioni già accettate dalle istituzioni destinatarie dell’appello.

Le condizioni sanitarie e la scadenza del 12 novembre

Un ulteriore fronte riguarda la salute. Secondo quanto riferito dalla difesa, Khlynovskiy è stato trasferito in una struttura psichiatrica protetta per condizioni che richiedono particolare sorveglianza e assistenza. Anche questo profilo accompagna l’opposizione alla consegna agli Stati Uniti. La questione sanitaria resta distinta dalla promessa di collaborazione: riguarda la tutela della persona durante la custodia e le conseguenze dell’eventuale trasferimento, non la fondatezza delle accuse informatiche.

Nel procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, all’Italia sono state richieste informazioni sul trattamento sanitario predisposto e sulle verifiche relative alle tutele disponibili negli Stati Uniti. La richiesta riguarda quindi sia l’assistenza attuale sia quella prevista nell’eventuale destinazione. Il termine indicato per le risposte delle autorità italiane è il 12 novembre 2026.

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