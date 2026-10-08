Stabilicum, oggi il voto finale: la maggioranza sfida il voto segreto

🌐 Legge elettorale, Stabilicum, voto finale alla Camera, scrutinio segreto e maggioranza Meloni: oggi Montecitorio arriva al passaggio più delicato della riforma. Dopo tre fiducie consecutive superate dal governo, l’Aula è chiamata a pronunciarsi definitivamente sul testo. Le dichiarazioni di voto sono previste dalle 10:30, mentre lo scrutinio segreto dovrebbe partire non prima delle 12:30. È proprio quel voto, al riparo dalla disciplina di partito, a rappresentare il vero test politico della giornata.

Stabilicum, la partita decisiva si gioca oggi alla Camera

Il conto alla rovescia è terminato. Dopo giorni di tensione parlamentare, la nuova legge elettorale arriva al suo ultimo e più imprevedibile passaggio a Montecitorio.

Il governo ha superato tutti gli ostacoli che poteva controllare direttamente. Sui tre articoli modificati dal Senato sui quali era stata posta la fiducia, la maggioranza ha mantenuto la rotta: 226 sì sull’articolo 1, 227 sull’articolo 2 e 228 sull’articolo 3, con il terzo voto arrivato ieri. Il provvedimento ha poi incassato anche il via libera all’articolo 8, relativo all’estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari.

Adesso, però, cambia tutto.

Il voto conclusivo sarà segreto. E questo significa che il pallottoliere della maggioranza non è più sufficiente per garantire il risultato.

I deputati potranno infatti votare senza che il loro orientamento individuale sia immediatamente riconducibile al gruppo di appartenenza. È il terreno ideale per i cosiddetti franchi tiratori, cioè parlamentari che decidono di non seguire le indicazioni dei propri partiti.

Ed è proprio questa possibilità a rendere la giornata potenzialmente esplosiva.

Tre fiducie blindano la riforma, ma non l’ultimo voto

La strategia del governo è stata chiara: utilizzare la fiducia per evitare che gli articoli più delicati potessero essere sottoposti a votazioni segrete e quindi esposti a possibili defezioni.

Il risultato è stato netto.

L’articolo 1 ha ottenuto 226 voti favorevoli, il secondo 227 e il terzo 228. Numeri che, letti in sequenza, hanno alimentato l’ottimismo della maggioranza. Le assenze tra i banchi del centrodestra sono state ridotte al minimo e il governo ha mobilitato i propri parlamentari in vista del passaggio conclusivo.

Ma la fiducia non era il traguardo.

Era soltanto il modo per arrivarci.

La vera prova è oggi.

Il voto finale, infatti, non permette alla maggioranza di sapere con certezza quanti dei propri deputati seguiranno la linea indicata dai vertici. Ed è proprio qui che il precedente di luglio torna a fare paura.

Il fantasma del voto di luglio

La riforma aveva già vissuto una giornata ad altissima tensione durante il precedente passaggio alla Camera.

A luglio, un emendamento sulle preferenze era stato respinto per un solo voto di scarto, mettendo in evidenza quanto il voto segreto potesse diventare imprevedibile anche per una maggioranza numericamente solida. Quell’episodio ha pesato sulla successiva strategia del governo e spiega in buona parte la decisione di blindare con la fiducia gli articoli modificati a Palazzo Madama.

Il messaggio politico è evidente: nessuno vuole rivivere lo stesso incubo.

La maggioranza sostiene di avere i numeri per approvare definitivamente la riforma. Ma avere i numeri sulla carta non significa automaticamente avere i voti nell’urna segreta.

Ed è questa la differenza che trasforma l’appuntamento di oggi in un passaggio molto più delicato delle tre fiducie appena archiviate.

Che cosa prevede davvero lo Stabilicum

Dietro la battaglia parlamentare c’è una riforma destinata a cambiare profondamente il meccanismo con cui gli italiani eleggeranno Camera e Senato.

Il sistema resta proporzionale, ma introduce un premio di governabilità per la lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere. Il premio prevede 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato. La riforma interviene inoltre sulle preferenze, sulla raccolta delle firme e sull’organizzazione dei collegi.

Uno dei punti politicamente più discussi è la combinazione tra preferenze e capilista bloccati.

Gli elettori avrebbero quindi la possibilità di esprimere preferenze, ma una parte dell’elezione dei parlamentari resterebbe legata alla posizione assegnata dalle liste di partito.

È un compromesso che la maggioranza difende come uno strumento per garantire governabilità e rappresentanza, mentre le opposizioni lo considerano un sistema che lascia ancora troppo potere alle segreterie.

E proprio su questo terreno si è consumato uno dei confronti più duri dell’intero iter.

Il premio di maggioranza è il vero cuore politico della riforma

Il 42% è la soglia che può cambiare il volto di una futura legislatura.

Se una lista o una coalizione raggiungerà quella percentuale, scatterà il premio previsto dal nuovo meccanismo. L’obiettivo dichiarato è evitare maggioranze fragili e ridurre il rischio di governi costretti a sopravvivere grazie a equilibri parlamentari precari.

Ma proprio il premio è uno degli aspetti più contestati.

Perché il punto non riguarda soltanto come si distribuiscono i seggi, ma quale rapporto si crea tra voti ottenuti e potere parlamentare.

Il tema è destinato a diventare centrale anche dopo l’eventuale approvazione definitiva. Le opposizioni e diversi giuristi stanno infatti valutando iniziative davanti alla giustizia costituzionale su alcuni aspetti della riforma, con l’ipotesi di un passaggio davanti alla Consulta nei prossimi mesi.

Insomma, anche se oggi arrivasse il via libera, la partita non sarebbe affatto conclusa.

Le opposizioni preparano la battaglia sul voto segreto

Il fronte contrario alla riforma non ha intenzione di lasciare che il voto finale passi senza una battaglia sulle modalità di scrutinio.

La richiesta più simbolica è arrivata con la proposta di utilizzare il cosiddetto catafalco, il sistema tradizionalmente associato alle votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica, con urna e palline bianche e nere.

La richiesta non è stata accolta.

La presidenza della Camera ha confermato che si procederà con il voto elettronico a scrutinio segreto, garantendo la riservatezza dell’espressione di voto. Le opposizioni hanno chiesto inoltre particolare attenzione agli spostamenti in Aula, alla presenza dei deputati durante le operazioni e alle possibilità di fotografie o riprese dalle tribune.

Il clima, dunque, resta tesissimo.

Non è soltanto una questione tecnica. È il tentativo di evitare che il voto segreto possa trasformarsi in una zona grigia nella quale un eventuale risultato a sorpresa produca immediatamente accuse reciproche.

Meloni ostenta tranquillità, ma il centrodestra è sotto esame

La premier Giorgia Meloni ha mostrato pubblicamente sicurezza. Interpellata sulla propria serenità davanti al voto, ha risposto di esserlo “sempre”. Anche nella maggioranza prevale ufficialmente la convinzione che il provvedimento supererà l’ultimo ostacolo.

Dietro le dichiarazioni rassicuranti, però, il livello di attenzione è altissimo.

La maggioranza ha sostanzialmente precettato i parlamentari, ministri compresi, per evitare assenze proprio nel giorno decisivo. È un segnale politico inequivocabile: il governo vuole essere certo di avere in Aula ogni voto possibile.

Perché oggi non basterà dimostrare compattezza.

Bisognerà dimostrare controllo.

E sono due cose molto diverse quando le urne diventano segrete.

Il rischio dei franchi tiratori può cambiare tutto

Il vero incubo per i vertici della maggioranza non è necessariamente una grande defezione organizzata.

È il voto individuale.

Uno, due, cinque, dieci parlamentari che decidono di seguire una strada diversa possono diventare determinanti in una votazione nella quale nessuno, una volta entrato in cabina elettronica, può essere pubblicamente chiamato a rispondere della propria scelta.

Il precedente di luglio dimostra che il pericolo non è teorico. Il centrodestra ha già sperimentato quanto possano essere sottili i margini quando il voto non è vincolato dalla fiducia.

Ed è per questo che il voto di oggi assume anche un significato che va oltre la legge elettorale.

Sarà un test sulla tenuta della maggioranza Meloni.

Se lo Stabilicum passerà con numeri larghi, il governo potrà rivendicare di avere superato uno degli ostacoli parlamentari più complessi della legislatura.

Se invece dovessero emergere ammanchi significativi, anche in caso di approvazione, il problema politico resterebbe.

Dopo la Camera, la legge potrebbe aprire un’altra partita

C’è poi un secondo livello della vicenda.

L’eventuale approvazione definitiva a Montecitorio trasformerebbe la riforma in legge, ma non cancellerebbe le contestazioni costituzionali già annunciate.

Il dibattito potrebbe quindi spostarsi dall’Aula ai tribunali e poi alla Corte costituzionale. Alcuni promotori dei ricorsi stanno lavorando su più profili, dalle regole sulle preferenze alla raccolta delle firme, fino ai meccanismi legati alla rappresentanza e all’equilibrio tra i sessi.

E c’è un altro elemento politico che rende la giornata ancora più importante.

L’approvazione di una nuova legge elettorale modifica infatti il quadro in vista delle prossime elezioni politiche. Non significa automaticamente che il voto nazionale sia imminente, ma obbliga tutti i partiti a ripensare coalizioni, candidature, alleanze e strategie territoriali.

La nuova legge, se supererà definitivamente la Camera, diventerà quindi anche uno strumento con cui misurare i rapporti di forza tra le forze politiche.

Il sondaggio che fotografa un Paese diviso

Nel frattempo, anche l’opinione pubblica appare tutt’altro che compatta.

Una rilevazione diffusa oggi mostra un giudizio positivo sulla nuova legge da parte di oltre quattro italiani su dieci dopo averne esaminato i principali contenuti. Particolarmente apprezzate risultano le norme sul voto fuori sede, mentre preferenze e indicazione del candidato premier raccolgono consensi significativi. Molto più controverso è invece il premio di maggioranza e soprattutto il ruolo dei capilista bloccati.

È una fotografia che racconta bene la contraddizione della riforma.

Gli italiani sembrano apprezzare gli strumenti che aumentano la possibilità di scegliere e partecipare, ma guardano con maggiore diffidenza ai meccanismi che possono concentrare il potere nelle mani dei partiti o produrre maggioranze molto più forti rispetto alla distribuzione proporzionale dei voti.

Alle 12:30 il verdetto che può cambiare la legislatura

Ora tutto è concentrato su Montecitorio.

Le dichiarazioni di voto apriranno la giornata politica. Poi arriverà il momento del voto segreto.

La maggioranza parte forte dei numeri delle tre fiducie. L’opposizione punta invece proprio sulla segretezza per provare a incrinare una compattezza che, almeno nelle votazioni palesi, è rimasta intatta.

Il governo sostiene di non avere motivi per temere sorprese.

Ma la politica italiana conosce bene una regola: finché il voto è segreto, nessun risultato può essere dato per scontato.

Oggi lo Stabilicum si gioca tutto in pochi minuti. E insieme alla nuova legge elettorale, dentro quelle votazioni, finirà inevitabilmente anche un pezzo della partita politica della maggioranza.

Perché se il testo passerà, il governo potrà parlare di una vittoria strategica.

Se invece il voto dovesse riservare sorprese, il terremoto politico potrebbe cominciare ancora prima che la nuova legge arrivi davvero alle urne.