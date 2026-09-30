Usa, midterm: Trump rischia l’anatra zoppa e arriva il foie gras

🌐 Midterm Usa e referendum sul foie gras: il 3 novembre 2026 gli elettori di Washington DC non saranno chiamati soltanto a esprimersi per le elezioni di metà mandato. Sulla stessa scheda comparirà anche la Initiative 86, una proposta che punta a vietare nel Distretto la vendita e la distribuzione commerciale del foie gras ottenuto attraverso l’alimentazione forzata di anatre e oche. Mentre la sfida politica nazionale potrebbe ridisegnare gli equilibri del Congresso, nella capitale federale si aprirà così anche una curiosa battaglia sul futuro di uno dei prodotti più discussi della cucina francese.

Il 3 novembre Washington va alle urne

La data da segnare sul calendario è 3 novembre 2026.

Quel giorno negli Stati Uniti si terranno le elezioni di metà mandato, le cosiddette midterm elections, che si svolgono a metà del mandato presidenziale. A Washington DC, però, gli elettori troveranno anche una consultazione molto particolare.

Il District of Columbia Board of Elections ha infatti certificato la presenza sulla scheda della Initiative 86, denominata Prohibiting the Force-Feeding of Birds Act of 2026. La misura riguarda una pratica utilizzata nella produzione tradizionale del foie gras e punta a vietarne la commercializzazione nel Distretto.

È una storia apparentemente lontanissima dalla grande politica americana.

Eppure, proprio nella capitale federale, politica nazionale e battaglia per il foie gras finiranno sulla stessa scheda elettorale.

Che cosa prevede la Initiative 86

La proposta è molto precisa.

Se approvata, vieterebbe nel District of Columbia la alimentazione forzata degli uccelli finalizzata all’ingrossamento del fegato e la vendita commerciale di prodotti derivati da quella pratica, compreso il foie gras.

La misura riguarderebbe quindi soprattutto ristoranti, negozi e attività commerciali.

Secondo le informazioni disponibili, le violazioni potrebbero comportare multe comprese tra 1.000 e 5.000 dollari e, nei casi previsti dalla normativa, anche conseguenze sulla licenza commerciale. L’eventuale entrata in vigore della legge è prevista per il 1° luglio 2027.

Non si tratta dunque di vietare genericamente il consumo privato di qualsiasi prodotto a base di fegato d’anatra.

Il cuore della proposta è la commercializzazione di prodotti ottenuti attraverso l’alimentazione forzata.

Una battaglia nata dalle firme dei cittadini

L’iniziativa non è arrivata sulla scheda per decisione del Congresso o del governo federale.

È nata attraverso una raccolta di firme.

I promotori di Initiative 86 hanno raccolto decine di migliaia di sottoscrizioni e il Board of Elections di Washington ha successivamente verificato quelle valide, consentendo alla misura di raggiungere il ballot di novembre.

Le autorità elettorali hanno certificato 31.726 firme valide, un numero superiore alla soglia necessaria per portare la proposta direttamente davanti agli elettori.

La campagna è sostenuta da Pro-Animal DC, gruppo che fa capo alla rete Pro-Animal Future.

Per gli attivisti, il punto centrale è il trattamento degli animali e la pratica dell’alimentazione forzata.

Per i promotori, quindi, non si tratta semplicemente di decidere cosa debba comparire nei menu dei ristoranti di lusso, ma di stabilire se una determinata pratica produttiva debba essere consentita nel territorio della capitale.

Perché il foie gras divide così tanto

Il foie gras è un alimento dalla storia antichissima e dalla forte identità gastronomica.

Il termine francese significa letteralmente “fegato grasso” e indica il fegato ingrossato di anatre o oche allevate secondo specifiche pratiche di alimentazione.

È considerato un prodotto pregiato della cucina francese e compare soprattutto nei menu di ristoranti di fascia alta.

Ma proprio il metodo tradizionale di produzione è al centro delle contestazioni.

Gli attivisti sostengono che l’alimentazione forzata provochi sofferenza agli animali e chiedono di interrompere la commercializzazione dei prodotti ottenuti attraverso quella pratica.

Dall’altra parte, produttori e ristoratori contestano questa rappresentazione e difendono la pratica come parte della tradizione dell’allevamento del foie gras.

Il dibattito, quindi, non è soltanto gastronomico.

È diventato una discussione su benessere animale, tradizione culinaria, libertà commerciale e intervento delle istituzioni nelle scelte alimentari.

Gli chef contro il divieto: “È una tradizione”

Tra gli oppositori della proposta c’è anche Bart Hutchins, chef e proprietario del ristorante Butterworth’s di Washington.

Hutchins considera il foie gras uno degli ingredienti centrali della propria cucina e ha contestato pubblicamente l’idea di un divieto.

La sua posizione rappresenta quella di una parte del mondo della ristorazione che teme che un provvedimento mirato a un prodotto specifico possa trasformarsi in un precedente più ampio.

Secondo questa lettura, la questione non riguarderebbe soltanto il foie gras, ma il confine entro il quale le istituzioni possono intervenire sulle tradizioni gastronomiche e sulle scelte dei ristoratori.

Anche il mondo della ristorazione organizzata di Washington ha espresso perplessità. La Restaurant Association Metropolitan Washington ha riconosciuto l’esistenza di opinioni diverse sul foie gras, sostenendo però che un divieto cittadino rappresenterebbe un intervento significativo su un prodotto presente nei menu di un numero relativamente limitato di ristoranti.

Gli attivisti: una questione di benessere animale

La campagna favorevole all’Initiative 86 parte invece da una premessa completamente diversa.

Per Pro-Animal DC, l’alimentazione forzata utilizzata per ottenere il foie gras rappresenta una pratica incompatibile con la tutela degli animali.

Gli attivisti sostengono inoltre che il prodotto sia relativamente di nicchia e che il divieto avrebbe quindi un impatto limitato sulle abitudini alimentari della maggior parte dei residenti.

La campagna ha cercato di trasformare la questione gastronomica in un tema di benessere animale, puntando soprattutto sull’informazione relativa alle modalità di produzione.

È una strategia che porta il dibattito fuori dai ristoranti di lusso e direttamente nella cabina elettorale.

Il nodo delle informazioni sul metodo di produzione

Uno dei problemi della campagna è infatti spiegare agli elettori cosa sia concretamente il foie gras.

Secondo i promotori del referendum, molti residenti conoscono il prodotto come una prelibatezza gastronomica ma non ne conoscono necessariamente le modalità tradizionali di produzione.

Gli oppositori, invece, contestano l’idea che l’intera produzione possa essere descritta esclusivamente attraverso la categoria della crudeltà animale.

I produttori statunitensi citati nelle cronache sostengono che il processo debba essere valutato anche alla luce della fisiologia degli uccelli e delle pratiche storiche di allevamento.

Il confronto è quindi destinato a concentrarsi non soltanto sulla norma, ma anche sulla narrazione attraverso cui gli elettori saranno chiamati a interpretarla.

Washington non sarebbe la prima città a intervenire

Se approvata, la misura non sarebbe completamente isolata negli Stati Uniti.

La California ha già una normativa statale che vieta la vendita di foie gras ottenuto attraverso l’alimentazione forzata, mentre alcune città americane hanno introdotto restrizioni analoghe.

Tra queste vengono citate New York City, Pittsburgh, Brookline e Portland.

Washington DC diventerebbe quindi un altro territorio nel quale il legislatore interviene direttamente sulla commercializzazione del prodotto.

La particolarità della capitale è però il metodo scelto.

Qui la decisione arriverà direttamente dagli elettori attraverso una ballot initiative.

E poi c’è l’altra scheda: Trump e le midterm

Il foie gras rappresenta soltanto una delle questioni che gli elettori di Washington troveranno davanti a sé.

Il 3 novembre saranno infatti chiamati a partecipare alle elezioni generali di metà mandato.

Le midterm hanno tradizionalmente un peso importante perché possono modificare gli equilibri tra Casa Bianca e Congresso.

Nel 2026 il voto assume un significato particolare anche per la presidenza di Donald Trump, perché la composizione della Camera dei Rappresentanti e del Senato determinerà il quadro politico nel quale l’amministrazione dovrà affrontare la seconda parte del mandato.

Le conseguenze istituzionali dipenderanno naturalmente dai risultati effettivamente ottenuti dai partiti nei singoli collegi e Stati.

È quindi corretto parlare di una possibile modifica degli equilibri, non di un risultato già scritto.

Perché si parla di “anatra zoppa”

Il termine lame duck, letteralmente “anatra zoppa”, appartiene da tempo al linguaggio politico americano.

Viene utilizzato per descrivere una fase nella quale un presidente o un’altra figura politica dispone ancora formalmente dei propri poteri, ma può trovarsi davanti a un Congresso con una composizione politica diversa.

Non significa quindi che il presidente perda automaticamente i propri poteri.

Il concetto riguarda soprattutto la capacità politica di portare avanti la propria agenda legislativa, che può diventare più complessa quando Camera e Senato non sostengono la linea della Casa Bianca.

È proprio da qui che nasce il gioco di parole della vicenda di Washington.

Da una parte c’è la possibilità di una presidenza alle prese con gli effetti delle midterm. Dall’altra, nello stesso giorno, gli elettori saranno chiamati a decidere proprio sul destino delle anatre e delle oche utilizzate per la produzione del foie gras.

Una coincidenza che ha offerto ai media internazionali un titolo praticamente già pronto.

Dalla grande politica al menu di un ristorante

È questo il paradosso della scheda elettorale di Washington.

Nello stesso voto convivranno il futuro degli equilibri politici americani e una questione apparentemente molto più piccola, ma capace di dividere animalisti, chef, produttori e consumatori.

Da una parte ci sarà il grande confronto sulle midterm.

Dall’altra una domanda molto concreta: il foie gras dovrà continuare a essere venduto nei ristoranti e nei negozi della capitale?

Il collegamento tra le due vicende è soltanto temporale e geografico. Non esiste infatti un legame istituzionale tra il referendum sul foie gras e le elezioni federali.

Ma il risultato sarà curioso: milioni di parole saranno spese nei mesi della campagna elettorale per discutere di Congresso, Casa Bianca e rapporti di forza, mentre a Washington una parte della scheda riguarderà anche un alimento che divide il mondo della gastronomia.

Il voto che mette d’accordo politica e gastronomia

La Initiative 86 è dunque una delle curiosità della tornata elettorale del 2026.

È una misura locale, nata dal meccanismo della democrazia diretta, ma inserita in una giornata elettorale dominata dal confronto nazionale.

Gli elettori del District of Columbia saranno chiamati a valutare una proposta che potrebbe modificare il modo in cui il foie gras viene commercializzato nella capitale.

Se la misura passerà, le nuove regole entreranno successivamente in vigore secondo il calendario previsto.

Se non passerà, la normativa proposta non entrerà in vigore e il dibattito sulla produzione e sulla vendita del foie gras continuerà in altre forme.

In ogni caso, il 3 novembre 2026 Washington offrirà una delle immagini più curiose delle elezioni americane: mentre il Paese guarderà al Congresso e al futuro politico di Donald Trump, nella capitale ci sarà anche chi discuterà del destino di un piatto di lusso.

E stavolta, almeno nel titolo, l’anatra potrebbe davvero rubare la scena alla politica.