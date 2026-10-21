12:14 pm, 21 Ottobre 26 calendario

Sophie Taricone incanta Roma: è il ritratto di papà Pietro

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Kasia Smutniak e Sophie Taricone conquistano il red carpet della Festa del Cinema di Roma 2026. La giovane, oggi 22enne, appare accanto alla madre attirando l’attenzione per la straordinaria somiglianza con Pietro Taricone, scomparso nel 2010. Ma dietro l’emozione delle fotografie c’è anche un legame artistico: Sophie partecipa al documentario Mustang, diretto dalla madre.

Kasia Smutniak e Sophie Taricone alla Festa del Cinema di Roma 2026

Kasia Smutniak e Sophie Taricone insieme sul red carpet

Un incontro tra passato e presente, capace di riaccendere il ricordo di uno dei personaggi più amati della prima stagione del Grande Fratello.

Alla Festa del Cinema di Roma 2026, Kasia Smutniak si presenta accanto alla figlia Sophie Taricone, nata dalla relazione con Pietro Taricone, morto tragicamente nel giugno 2010 in un incidente di paracadutismo.

A catturare l’attenzione sono gli sguardi, i lineamenti e l’espressione della giovane: caratteristiche che ricordano immediatamente quelle del padre.

Sophie Taricone, 22 anni e una somiglianza sorprendente

Capelli corti, occhi scuri e tratti riconoscibili. La somiglianza tra Sophie e Pietro Taricone non è una scoperta recente, ma continua a suscitare emozione ogni volta che la giovane appare in pubblico.

Sophie è cresciuta lontano dall’esposizione televisiva che aveva accompagnato la notorietà del padre.

Il suo percorso personale, tuttavia, si intreccia oggi anche con il lavoro artistico della madre.

Pietro Taricone, protagonista della prima edizione italiana del Grande Fratello

Pietro Taricone, il ricordo del protagonista del Grande Fratello

Pietro Taricone divenne popolare nel 2000 grazie alla partecipazione alla prima edizione italiana del Grande Fratello.

Il soprannome O’ guerriero accompagnò una personalità televisiva originale, caratterizzata da spontaneità e forte presenza scenica.

Successivamente intraprese una carriera da attore, prima dell’incidente mortale avvenuto il 29 giugno 2010.

La sua scomparsa lasciò un segno profondo nel pubblico e nella vita della famiglia.

Kasia Smutniak e Pietro Taricone, protagonisti di una storia d'amore ricordata dal pubblico

Mustang, il documentario che unisce Kasia e Sophie

Alla Festa del Cinema di Roma, Kasia Smutniak presenta anche Mustang, un progetto che intreccia memoria familiare, viaggio e racconto di una comunità del Nepal.

La videocamera un tempo utilizzata da Pietro per documentare i viaggi della coppia è passata nelle mani della figlia Sophie.

Nel documentario, la giovane partecipa anche come voce narrante, contribuendo a costruire un collegamento tra generazioni.

Un oggetto familiare diventa così parte di una narrazione cinematografica, nella quale il ricordo di Pietro si intreccia con un nuovo percorso creativo.

Kasia Smutniak e il progetto cinematografico Mustang presentato a Roma

Il legame tra madre e figlia oltre la notorietà

La partecipazione di Sophie al documentario aggiunge una dimensione nuova alla presenza delle due donne sul red carpet.

Non c’è soltanto la somiglianza fisica con Pietro Taricone, ma una storia di affetti, memoria e collaborazione artistica.

La giovane appare sempre più legata a un percorso personale che non può essere raccontato esclusivamente attraverso la notorietà dei genitori.

A Roma, Sophie Taricone riporta alla memoria il padre, ma si presenta soprattutto come una giovane donna che sta costruendo la propria identità.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

 

21 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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