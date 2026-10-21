Eleonora Abbagnato e Balzaretti, 15 anni d’amore: il segreto

🌐 Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, quindici anni di matrimonio e un amore che, secondo la coppia, è diventato ancora più forte con il tempo. Ospiti a Verissimo, l’étoile della danza e l’ex calciatore ripercorrono la loro storia, dal colpo di fulmine a Palermo al rinnovo delle promesse di matrimonio, celebrato il 13 giugno 2026. Al centro del loro racconto c’è una famiglia allargata con quattro figli, costruita attraverso scelte, sacrifici e un legame che ha saputo superare le difficoltà della vita.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti a Verissimo: «Ci siamo cresciuti insieme»

Quindici anni dopo quel primo sì, la loro storia non è soltanto il racconto di un matrimonio duraturo. È la testimonianza di una famiglia cresciuta nel tempo, attraversando cambiamenti professionali, responsabilità quotidiane e momenti che hanno richiesto comprensione reciproca.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono tornati nello studio di Verissimo, nella puntata di sabato 10 ottobre 2026, per raccontare il significato di un anniversario speciale. Un’occasione che arriva a pochi mesi dal rinnovo delle promesse nuziali, celebrato a Palermo, la città nella quale si erano sposati per la prima volta nel 2011.

«Ci siamo sposati dopo un anno di conoscenza. Oggi credo che il nostro amore sia ancora più forte», ha raccontato Balzaretti durante l’intervista, riassumendo in poche parole il percorso della coppia.

Non è soltanto il tempo trascorso insieme a dare valore al loro rapporto. Per entrambi, la solidità del matrimonio si misura soprattutto nella vita costruita giorno dopo giorno, con i figli come punto di riferimento e una visione condivisa del futuro. <Cite refs={[“turn421265search0″,”turn421265search2”]}/>

Il loro racconto si allontana così dall’immagine patinata della coppia famosa per concentrarsi su una dimensione più intima: quella di due persone che hanno imparato a crescere insieme senza rinunciare alle proprie ambizioni.

Da una parte c’è la carriera internazionale di una delle ballerine italiane più conosciute, dall’altra il percorso sportivo e dirigenziale di un ex calciatore che ha attraversato diverse tappe del calcio italiano. Due professioni impegnative, due mondi differenti e una famiglia che ha dovuto trovare il proprio equilibrio.

Il matrimonio bis a Palermo: un secondo sì che guarda al futuro

Il 13 giugno 2026 la coppia è tornata a Palermo per celebrare nuovamente il proprio amore, esattamente quindici anni dopo il matrimonio.

La scelta della città non è stata casuale. Palermo è il luogo d’origine di Eleonora Abbagnato, la città della sua infanzia e delle sue radici familiari, ma anche il luogo in cui è iniziata la relazione con Federico.

Nel 2011 i due si erano sposati nella Cappella Palatina di Palazzo dei Normanni, uno dei luoghi più rappresentativi del capoluogo siciliano. Quindici anni dopo, hanno scelto di rinnovare le promesse e celebrare il percorso compiuto insieme, circondati dalle persone più care.

La cerimonia è stata accompagnata da una festa all’Orto Botanico di Palermo, con amici e familiari riuniti per condividere una giornata speciale. Le immagini diffuse dopo l’evento hanno mostrato una celebrazione elegante, nella quale il significato affettivo del ritorno nella città siciliana ha avuto un ruolo centrale.

Il rinnovo delle promesse non ha rappresentato una ripartenza, ma una conferma. La coppia ha voluto celebrare ciò che è riuscita a costruire negli anni, compresa la famiglia allargata che oggi costituisce il cuore della loro vita.

Balzaretti ha dedicato alla moglie parole che sintetizzano il senso della ricorrenza: «Ti risposerei altre mille volte». Un messaggio accompagnato dall’orgoglio per i figli e dalla gratitudine verso gli amici che hanno partecipato alla festa. <Cite refs={[“turn421265search3″,”turn421265search6″,”turn421265search9”]}/>

In un periodo nel quale le relazioni delle persone famose sono spesso raccontate attraverso indiscrezioni e indiscreti retroscena, la coppia ha scelto di mettere in primo piano un messaggio diverso: il valore della continuità e della decisione di rinnovare, nel tempo, la promessa fatta al proprio partner.

La famiglia allargata, il vero pilastro del loro amore

Dietro le immagini del matrimonio bis c’è una storia familiare che merita particolare attenzione. Quando Eleonora ha conosciuto Federico, lui era già padre di due bambine, Lucrezia, nata nel 2006, e Ginevra, nata nel 2008, avute da una precedente relazione.

Per la ballerina, entrare nella vita di un uomo che aveva già due figlie ha significato assumere una responsabilità importante. Non si trattava soltanto di costruire una relazione sentimentale, ma di trovare il proprio posto all’interno di una famiglia già esistente, rispettando i legami e i bisogni delle bambine.

Durante l’intervista, Abbagnato ha ricordato una frase pronunciata da Balzaretti all’inizio della loro conoscenza: le sue figlie sarebbero sempre state la priorità.

Una dichiarazione che avrebbe potuto rappresentare un ostacolo, ma che per lei è diventata, al contrario, un motivo di ammirazione. A colpirla è stato proprio il modo in cui Federico si prendeva cura delle bambine e il valore che attribuiva al suo ruolo di padre.

La ballerina ha riconosciuto che il percorso non è stato sempre semplice, ma ha descritto quella scelta come una prova d’amore. Con il passare degli anni, Lucrezia e Ginevra sono diventate parte integrante della famiglia costruita con Federico.

Successivamente sono arrivati anche Julia, nel 2012, e Gabriel, nel 2015, completando il nucleo familiare con quattro figli.

È questo uno degli aspetti più significativi della loro storia: la capacità di costruire un ambiente nel quale i legami affettivi non siano definiti soltanto dalla parentela biologica, ma anche dalla presenza, dalla cura e dalla quotidianità condivisa.

«Le abbiamo cresciute insieme»: la scelta che ha cambiato tutto

Balzaretti ha riconosciuto alla moglie il merito di aver affrontato con sensibilità e impegno una situazione che richiedeva attenzione e pazienza.

Non è un passaggio secondario. L’arrivo in una famiglia già formata comporta inevitabilmente cambiamenti, nuove abitudini e la necessità di trovare un equilibrio tra ruoli differenti.

Nel loro caso, il tempo ha contribuito a consolidare un legame che oggi viene descritto come una delle principali fonti di forza della coppia.

«Abbiamo cresciuto insieme i figli e questo dà tanta forza», ha spiegato Abbagnato, sottolineando come la vita familiare abbia rappresentato una costruzione collettiva.

Il loro racconto non presenta la famiglia come una realtà priva di difficoltà, ma come un percorso nel quale l’impegno quotidiano ha permesso di affrontare i cambiamenti. Il risultato è un nucleo familiare nel quale i quattro figli occupano un posto centrale e la coppia riconosce il valore delle esperienze condivise.

In questa prospettiva, il rinnovo delle promesse assume un significato che va oltre la celebrazione romantica: diventa anche il riconoscimento di tutto ciò che hanno costruito insieme.