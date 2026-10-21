Giulia Salemi, la confessione: «Da bambina soffrivo le mie origini»

🌐 Giulia Salemi si racconta senza filtri e svela un lato poco conosciuto della sua vita: il disagio provato da bambina per le origini iraniane, oggi diventate motivo di orgoglio. La conduttrice e influencer parla della famiglia rimasta in Iran, della paura per la situazione internazionale, dell’educazione ricevuta dalla madre e del desiderio di trasmettere al figlio Kian la propria identità italo-persiana. Intanto il podcast Non lo faccio x Moda, arrivato alla quarta edizione, supera secondo i dati comunicati nell’intervista 107 milioni di visualizzazioni e ascolti complessivi, trasformandosi in uno spazio di confronto contro pregiudizi, stereotipi e giudizi superficiali.

Giulia Salemi rivela il dolore nascosto dietro le origini iraniane

Un’infanzia vissuta tra due culture, il desiderio di sentirsi uguale agli altri bambini e la scoperta, arrivata con la maturità, che proprio quella diversità rappresenta una ricchezza. Giulia Salemi, 33 anni, torna a parlare delle proprie radici iraniane e affronta uno degli aspetti più intimi della sua storia personale.

Nata a Piacenza da padre italiano e madre iraniana, la conduttrice racconta come il rapporto con la propria identità sia cambiato radicalmente nel tempo. Oggi rivendica con orgoglio l’appartenenza a due mondi culturali, ma durante l’infanzia non riusciva a viverla con la stessa serenità.

Quello che da bambina percepiva come un elemento di distanza rispetto ai coetanei è diventato, crescendo, una parte fondamentale della sua personalità. Le origini italo-persiane non sono più qualcosa da nascondere, ma un patrimonio familiare da custodire e trasmettere.

La famiglia in Iran e la paura per i parenti rimasti a Teheran

Il legame di Giulia Salemi con l’Iran non si limita ai ricordi dell’infanzia o alle tradizioni tramandate dalla madre. La conduttrice ha raccontato di aver frequentato una scuola di lingua iraniana e di aver mantenuto rapporti stretti con familiari e amici che vivono ancora nel Paese.

Da bambina viaggiava frequentemente in Iran, trascorrendo periodi con i parenti. L’ultima visita risale a quando aveva 15 anni. Oggi ricorda quei soggiorni come momenti felici e ammette di rimpiangere di non aver continuato a frequentare più assiduamente la terra materna.

Il desiderio di tornare e l’incertezza sul futuro

La situazione internazionale rappresenta però una fonte di profonda preoccupazione. Giulia e sua madre cercano di mantenere contatti costanti con i familiari in Iran, nella speranza di ricevere rassicurazioni sulle loro condizioni.

La conduttrice ha spiegato di essersi resa disponibile ad accogliere in Italia alcuni parenti materni. Una possibilità che, almeno per il momento, non si è concretizzata: i familiari preferiscono restare nel Paese al quale sono profondamente legati.

La distanza diventa così ancora più difficile da sopportare. Il desiderio di ritornare in Iran si scontra con la paura e con l’incertezza legate alla situazione del Paese.

Il figlio Kian e l’eredità persiana: la scelta di Giulia Salemi

La maternità ha dato un significato ancora più profondo alle origini della conduttrice. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciuto durante il Grande Fratello Vip, sono genitori del piccolo Kian.

Anche la scelta del nome riflette il desiderio di mantenere un collegamento con le radici della famiglia. La cultura persiana trova spazio nella quotidianità del bambino attraverso la lingua, le tradizioni e il rapporto con la nonna materna.

L’educazione severa della madre Fariba

Un ruolo determinante nella crescita di Giulia è stato quello della madre Fariba Tehrani, che le ha trasmesso un’educazione improntata alla disciplina, al rispetto delle regole e all’indipendenza economica.

Da bambina, la futura conduttrice doveva impegnarsi nello studio, aiutare in casa e collaborare nel centro estetico materno per ottenere denaro da spendere. Un metodo educativo che all’epoca le appariva eccessivamente severo, ma del quale oggi riconosce il valore.

Imparare a lavorare per raggiungere un obiettivo e non considerare nulla scontato è diventato, secondo il suo racconto, uno dei principi fondamentali della sua vita adulta. Un insegnamento che intende trasmettere anche al figlio.

Non lo faccio x Moda, il successo del podcast contro i pregiudizi

Parallelamente alla dimensione familiare, Giulia Salemi sta consolidando una nuova identità professionale. Il podcast Non lo faccio x Moda, nato nel 2024 e arrivato nel 2026 alla quarta edizione, rappresenta una svolta nel suo percorso di comunicatrice.

Il format propone una sorta di processo pop nel quale artisti, sportivi, giornalisti e creator si confrontano con le etichette costruite intorno alla loro immagine pubblica. Attraverso domande, ironia e conversazioni approfondite, l’obiettivo è scoprire che cosa si nasconde oltre le apparenze.

Secondo i numeri riferiti nell’intervista, il progetto ha raggiunto oltre 107 milioni di visualizzazioni e ascolti complessivi, un dato aggregato che non equivale a 107 milioni di ascoltatori unici.

«Mi considerano superficiale»: la battaglia contro le etichette

Tra i pregiudizi che Giulia Salemi vuole combattere ce n’è uno che la riguarda direttamente: l’idea che una donna affermatasi attraverso i social network e i reality televisivi non possa essere anche una professionista preparata e profonda.

La conduttrice ha spiegato di essersi sentita spesso sottovalutata, come se la popolarità online fosse incompatibile con la sensibilità, la capacità di ascolto e l’impegno professionale.

Da qui nasce il desiderio di costruire conversazioni più lunghe e autentiche, lontane dalla rapidità dei contenuti social e dalle polemiche generate da pochi secondi estrapolati dal contesto.

Dal Grande Fratello a una nuova identità professionale

La carriera di Salemi è passata attraverso concorsi di bellezza, televisione, reality e comunicazione digitale. Un percorso accompagnato anche da giudizi continui sull’aspetto fisico.

Oggi racconta di avere un rapporto più sereno con il proprio corpo, soprattutto dopo essere diventata madre. La bellezza non viene più valutata soltanto attraverso l’immagine esteriore, ma anche attraverso ciò che il corpo permette di vivere.

Questa evoluzione personale si riflette nel podcast: rivendicare una dimensione pop senza accettare che venga automaticamente associata alla superficialità.

Giulia Salemi, la forza di trasformare le fragilità in identità

Le confessioni sulle origini iraniane, sulla maternità e sulle difficoltà incontrate nel mondo dello spettacolo raccontano una trasformazione personale e professionale.

La bambina che faticava ad accettare la propria diversità è diventata una donna che vuole difenderla e trasmetterla al figlio. E la protagonista dei reality, spesso identificata soltanto con la propria immagine, cerca oggi di costruire uno spazio nel quale le persone possano essere ascoltate oltre gli stereotipi.

Il messaggio che emerge dalla sua storia riguarda soprattutto il rapporto con le proprie radici: ciò che in una fase della vita può apparire come una fragilità può trasformarsi, con il tempo, in una delle risorse più importanti della propria identità.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.