David Rossi, svolta dopo 13 anni: spuntano due nomi

🌐 Morte David Rossi, clamorosa novità nell’inchiesta parlamentare sulla tragedia del manager di Monte dei Paschi di Siena. Il presidente della Commissione, Gianluca Vinci, indica due persone che, secondo gli elementi finora raccolti, sarebbero coinvolte nella vicenda: Giuseppe Mussari, ex presidente della banca, e Gabriele Ceccherelli, ex protagonista del calcio storico fiorentino. L’ipotesi riguarda una presunta intimidazione sfociata nella morte del 6 marzo 2013. Entrambi respingono ogni coinvolgimento. La Commissione annuncia nuove audizioni, mentre resta fondamentale distinguere le ipotesi investigative dalle responsabilità giudizialmente accertate.

David Rossi, la Commissione indica due presunti coinvolti

Una dichiarazione destinata a riaprire il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi tredici anni. Il 19 ottobre 2026, durante la riunione dell’Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il presidente Gianluca Vinci ha comunicato i nomi di due persone ritenute potenzialmente coinvolte nella vicenda.

Si tratta di Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli, ai quali la ricostruzione esposta attribuisce ruoli differenti nell’organizzazione di una presunta azione intimidatoria contro l’ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena.

La comunicazione rappresenta un passaggio significativo nell’attività parlamentare, ma non costituisce una sentenza, né dimostra definitivamente il coinvolgimento delle persone indicate. Le responsabilità penali possono essere accertate esclusivamente nelle competenti sedi giudiziarie.

Giuseppe Mussari, l’ipotesi di un’intimidazione commissionata

Il primo nome pronunciato da Vinci è quello di Giuseppe Mussari, già presidente della Fondazione Monte dei Paschi e successivamente alla guida della banca senese.

Secondo la ricostruzione illustrata alla Commissione, Mussari sarebbe stato il mandante di un’azione intimidatoria ai danni di David Rossi. Il piano, nell’ipotesi presentata, non avrebbe avuto inizialmente l’obiettivo di provocarne la morte.

È questo uno degli aspetti centrali delle nuove dichiarazioni: la possibilità che un’intimidazione si sia trasformata in un evento mortale, con conseguenze diverse da quelle che sarebbero state originariamente previste.

La tesi deve ancora essere sottoposta agli approfondimenti necessari. Non risultano, nelle comunicazioni disponibili, elementi che permettano di considerarla un fatto definitivamente dimostrato.

Mussari aveva già reagito alle indiscrezioni circolate il giorno precedente, definendole una «calunniosa follia» e prospettando iniziative legali contro chi avesse reiterato le accuse.

Gabriele Ceccherelli, il secondo nome emerso

La seconda persona indicata dal presidente della Commissione è Gabriele Ceccherelli, conosciuto nell’ambiente del calcio storico fiorentino con il soprannome di Zena.

Nell’ipotesi illustrata da Vinci, Ceccherelli avrebbe avuto un ruolo organizzativo: avrebbe individuato le persone incaricate di eseguire la presunta intimidazione contro il manager.

Secondo questa ricostruzione, non sarebbe entrato personalmente a Palazzo Salimbeni durante la fase esecutiva. Gli eventuali esecutori materiali, tuttavia, non risultano ancora identificati.

Anche Ceccherelli ha respinto nettamente ogni coinvolgimento, dichiarando di non conoscere i fatti contestati e di non avere legami con la vicenda.

Le sue dichiarazioni costituiscono una smentita esplicita delle ipotesi emerse. Al momento non è possibile attribuirgli responsabilità accertate nella morte di David Rossi.

Le informazioni raccolte attraverso i colloqui con detenuti

La novità comunicata il 19 ottobre deriva da elementi acquisiti dai consulenti della Commissione parlamentare.

Vinci ha spiegato che l’Ufficio di presidenza ha esaminato informazioni emerse durante alcuni colloqui con persone detenute, successivamente portate all’attenzione dell’organismo d’inchiesta.

Si tratta di un passaggio delicato, perché la raccolta di dichiarazioni non equivale automaticamente alla verifica della loro attendibilità. Occorre distinguere quanto riferito dalle persone ascoltate dagli eventuali riscontri documentali, tecnici e testimoniali.

La Commissione non ha ancora reso pubblicamente disponibili tutti gli elementi necessari per valutare in modo autonomo la ricostruzione. La loro consistenza sarà determinante anche per comprendere gli eventuali sviluppi giudiziari.

Il presidente ha annunciato la necessità di ascoltare direttamente Mussari e Ceccherelli, garantendo loro l’assistenza di un legale di fiducia e la facoltà di non rispondere alle domande.

Il 6 marzo 2013 e la morte nel palazzo della banca

David Rossi aveva 51 anni quando, il 6 marzo 2013, precipitò dalla finestra del proprio ufficio nella sede centrale del Monte dei Paschi, a Siena.

La sua morte venne inizialmente ricondotta all’ipotesi del suicidio. Nel corso degli anni, tuttavia, la ricostruzione è stata oggetto di contestazioni, nuovi esami e approfondimenti parlamentari.

I familiari hanno continuato a chiedere chiarimenti sulla dinamica della caduta, sulle lesioni riscontrate e sulle circostanze precedenti alla morte.

La Commissione parlamentare ha dedicato particolare attenzione alle perizie medico-legali e alla ricostruzione dei movimenti del corpo in prossimità della finestra.

Le risultanze e le valutazioni dell’inchiesta parlamentare devono comunque essere distinte dalle conclusioni della magistratura, che segue procedure e criteri probatori differenti.

Le perizie e il video sulla dinamica della caduta

Nel marzo 2026 la Commissione ha presentato una ricostruzione audiovisiva basata sugli approfondimenti tecnici svolti dai propri consulenti.

L’attività ha riguardato la posizione della finestra, le condizioni del corpo e la possibile sequenza degli eventi immediatamente precedenti alla caduta.

La ricostruzione parlamentare ha rafforzato l’attenzione verso l’ipotesi dell’intervento di altre persone. Rimangono però distinti due interrogativi: quale sia stata la dinamica effettiva della morte e chi possa eventualmente avervi partecipato.

I nomi comunicati il 19 ottobre riguardano soprattutto il secondo aspetto, attraverso una ricostruzione che ipotizza un’azione intimidatoria e ruoli organizzativi.

Il materiale tecnico e le dichiarazioni dovranno essere valutati considerando la loro effettiva capacità di confermare o smentire le diverse ipotesi.

Mussari e Ceccherelli, le smentite dopo le dichiarazioni

Le reazioni dei due uomini sono arrivate già a partire dalle indiscrezioni precedenti alla comunicazione ufficiale.

Mussari ha contestato radicalmente la ricostruzione, giudicandola diffamatoria e annunciando la possibilità di tutelarsi legalmente. Ceccherelli ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza diretta della vicenda e di essere estraneo agli eventi.

Entrambi negano dunque i ruoli ipotizzati dalla Commissione. Le loro posizioni dovranno essere considerate negli ulteriori approfondimenti, insieme alla documentazione e alle testimonianze eventualmente acquisite.

L’audizione parlamentare annunciata offrirà ai due la possibilità di chiarire la propria posizione, senza che la convocazione possa essere interpretata come una dichiarazione di colpevolezza.

Che cosa può fare la Commissione parlamentare

La Commissione d’inchiesta può acquisire documenti, svolgere audizioni, avvalersi di consulenti e approfondire le circostanze della morte di Rossi nell’ambito dei poteri attribuiti dal Parlamento.

Non può però emettere condanne né sostituirsi all’autorità giudiziaria nell’accertamento della responsabilità penale.

Le informazioni raccolte possono assumere interesse per ulteriori verifiche, ma l’eventuale avvio di nuovi procedimenti e la valutazione delle prove spettano agli organi giudiziari competenti.

Questa distinzione è particolarmente importante per una vicenda nella quale, per molti anni, ricostruzioni differenti si sono confrontate senza produrre una definitiva risposta condivisa a tutte le domande della famiglia.

Le nuove audizioni annunciate il 19 ottobre

La Commissione intende procedere all’ascolto di Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli, consentendo a entrambi di presentarsi con un avvocato e di esercitare la facoltà di non rispondere.

La decisione segue le comunicazioni del presidente Gianluca Vinci, formulate nella riunione del 19 ottobre a Palazzo San Macuto.

Il dato nuovo e documentato è dunque l’indicazione pubblica dei due nomi, insieme all’annuncio delle audizioni. Restano invece da accertare l’attendibilità delle informazioni raccolte, l’eventuale esistenza dell’azione intimidatoria e l’identità delle persone che, secondo l’ipotesi esposta, avrebbero preso parte alla sua esecuzione.

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