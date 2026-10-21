Giudice Ercolini, la nuova autopsia ribalta il caso: omicidio

🌐 Francesca Ercolini, la magistrata trovata morta nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, torna al centro delle indagini. La seconda autopsia individua una frattura ossea nella regione del collo, compatibile secondo la ricostruzione medico-legale con uno strangolamento. Si rafforza così l’ipotesi di una morte violenta, mentre la difesa dei familiari coinvolti nell’inchiesta contesta le conclusioni.

Francesca Ercolini, il giallo della magistrata morta a Pesaro

Una morte inizialmente ricondotta all’ipotesi del suicidio, poi i dubbi, gli approfondimenti investigativi e una nuova autopsia che modifica profondamente lo scenario.

Il caso riguarda Francesca Ercolini, magistrata molisana trovata senza vita il giorno di Santo Stefano del 2022 nella casa di Pesaro.

La riapertura degli accertamenti ha portato la Procura dell’Aquila a disporre una nuova analisi medico-legale per chiarire la dinamica del decesso.

La frattura al collo e l’ipotesi di strangolamento

Secondo quanto emerso dalla relazione del medico legale Vittorio Fineschi, una frattura di un piccolo osso nella zona compresa tra mandibola e collo rappresenterebbe un elemento significativo.

La lesione viene considerata maggiormente compatibile con una compressione meccanica del collo rispetto alla dinamica inizialmente ipotizzata.

È l’elemento che porta a ritenere sempre più concreta l’ipotesi dello strangolamento.

Sul piano scientifico, tuttavia, un singolo reperto deve essere valutato insieme agli altri accertamenti autoptici, alle circostanze del ritrovamento e agli elementi investigativi.

La difesa contesta: nessuna colpevolezza accertata

Gli avvocati di Lorenzo e Mario Ruggeri, rispettivamente marito e figlio della magistrata, hanno contestato con decisione le ricostruzioni diffuse sulla nuova autopsia.

È necessario distinguere il contenuto delle ipotesi investigative dalle responsabilità individuali.

La possibile natura omicidiaria della morte non equivale infatti all’accertamento giudiziario dell’identità di un responsabile.

Quattro anni di domande ancora aperte

Il caso Ercolini dimostra quanto possa essere complesso ricostruire una morte quando gli elementi iniziali non permettono conclusioni definitive.

Le nuove analisi medico-legali possono offrire informazioni importanti, ma devono essere integrate con testimonianze, riscontri tecnici e valutazioni investigative.

La verità giudiziaria passa dai nuovi accertamenti

La svolta del secondo esame autoptico apre una fase decisiva per l’inchiesta.

La domanda fondamentale è se gli investigatori riusciranno a ricostruire, con elementi convergenti, che cosa sia effettivamente accaduto nella casa di Pesaro.

La frattura al collo rappresenta un elemento rilevante dell’indagine, ma soltanto il completamento degli accertamenti e l’eventuale processo potranno chiarire le responsabilità.

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