Sondaggi, Meloni vola al 27,9%: il campo largo supera la destra
🌐 Fratelli d’Italia rafforza il primato e raggiunge il 27,9%, ma la sfida tra le coalizioni racconta una storia diversa. La nuova Supermedia YouTrend del 22 ottobre 2026 assegna al campo largo il 42,7%, contro il 41,9% del centrodestra. Il Pd è al 20,3%, il Movimento 5 Stelle al 12,1%. La politica italiana entra in una fase in cui le alleanze possono diventare più decisive del consenso dei singoli partiti.
Meloni prima nei sondaggi, ma la partita resta aperta
Il primato di Giorgia Meloni non sembra in discussione.
Fratelli d’Italia si conferma la principale forza politica nazionale e, nella Supermedia pubblicata il 22 ottobre 2026, raggiunge il 27,9%, in crescita di 0,6 punti rispetto alla precedente rilevazione dell’8 ottobre.
Un risultato che segnala la solidità elettorale del partito della presidente del Consiglio, nonostante le difficoltà economiche, le tensioni internazionali e le controversie che accompagnano l’azione di governo.
Il dato più interessante, tuttavia, non riguarda soltanto il successo di FdI.
Considerando le aggregazioni politiche rilevate, il campo largo arriva al 42,7%, superando il centrodestra, accreditato del 41,9%.
Un vantaggio di appena otto decimi di punto, troppo limitato per proclamare un vincitore, ma sufficiente a mostrare quanto la competizione sia aperta.
Il consenso personale e partitico di Meloni rimane elevato. Non è però una garanzia automatica di vittoria per l’intera coalizione.
Pd al 20,3%, distanza ancora ampia da Fratelli d’Italia
Il Partito Democratico si attesta al 20,3%.
Rimane nettamente la seconda forza politica italiana, ma continua a registrare una distanza considerevole dal partito guidato da Meloni.
Il divario tra FdI e Pd raggiunge 7,6 punti percentuali.
La principale difficoltà dei democratici è evidente: il consenso del centrosinistra può diventare competitivo soltanto attraverso un’aggregazione più ampia delle forze di opposizione.
Non basta, quindi, recuperare qualche decimale nei sondaggi.
Il Pd deve dimostrare di poter esercitare una funzione di coordinamento politico, costruendo una proposta riconoscibile su economia, sanità, lavoro, scuola e politiche industriali.
Una coalizione numericamente competitiva non diventa automaticamente un’alternativa credibile di governo.
Movimento 5 Stelle al 12,1%: il nodo dell’alleanza
Il Movimento 5 Stelle raggiunge il 12,1%.
La forza guidata da Giuseppe Conte continua a rappresentare una componente importante degli equilibri dell’opposizione, pur restando distante dai livelli di consenso delle elezioni politiche del 2022.
Il risultato apre una questione strategica.
Senza un’intesa tra Pd e Movimento 5 Stelle, la possibilità di competere efficacemente contro il centrodestra si riduce sensibilmente.
Ma la costruzione di una coalizione comune richiede convergenze programmatiche, non soltanto calcoli elettorali.
Differenze di impostazione su politica estera, economia e scelte istituzionali possono trasformarsi in ostacoli concreti.
Il punto è che sommare percentuali non significa automaticamente sommare elettori.
Vannacci al 6,8%, Lega ferma al 5,6%: la sfida a destra
Tra gli elementi più significativi della rilevazione emerge il ruolo di Futuro Nazionale, la formazione politica riconducibile a Roberto Vannacci.
Il partito viene accreditato del 6,8%, una percentuale superiore a quella della Lega, ferma al 5,6%.
Il dato conferma l’esistenza di uno spazio elettorale nel quale competono forze che si rivolgono a settori almeno parzialmente sovrapposti dell’elettorato di destra.
Per Matteo Salvini si tratta di una questione politicamente delicata.
La Lega deve difendere la propria identità e il proprio peso nella maggioranza, mentre Futuro Nazionale cerca di consolidare una posizione autonoma.
Anche per Meloni il problema non è secondario.
La capacità del centrodestra di presentarsi unito alle prossime elezioni potrebbe incidere in maniera determinante sulla distribuzione dei seggi.
Tutti i numeri della Supermedia YouTrend del 22 ottobre
La fotografia delle principali intenzioni di voto presenta questo quadro:
|Partito
|Consenso
|Fratelli d’Italia
|27,9%
|Partito Democratico
|20,3%
|Movimento 5 Stelle
|12,1%
|Forza Italia
|7,3%
|Futuro Nazionale
|6,8%
|Alleanza Verdi e Sinistra
|6,5%
|Lega
|5,6%
|Azione
|3,3%
|Italia Viva
|2,4%
|+Europa
|1,4%
|Noi Moderati
|1,1%
Le percentuali rappresentano una media ponderata di rilevazioni demoscopiche, non il risultato di una consultazione elettorale.
È quindi necessario considerare margini di incertezza, differenti date delle interviste e possibili variazioni delle intenzioni di voto.
Campo largo al 42,7%, centrodestra al 41,9%
Il confronto tra le coalizioni è probabilmente il dato destinato a suscitare il maggiore dibattito.
Campo largo 42,7%
Centrodestra 41,9%
Il campo largo prevale di 0,8 punti percentuali.
Uno scarto modesto, che non consente di considerare l’opposizione favorita in modo statisticamente certo.
Il risultato effettivo dipenderebbe anche dalla legge elettorale applicabile, dalla distribuzione territoriale dei consensi e dalla composizione concreta delle alleanze.
Il sistema elettorale può trasformare differenze relativamente piccole nei voti in risultati parlamentari molto differenti.
Per questo la capacità di aggregazione diventa una componente fondamentale della competizione.
La lezione dei sondaggi: nessuno può permettersi di correre da solo
Il quadro politico italiano appare caratterizzato da due fenomeni apparentemente contraddittori.
Da una parte, Fratelli d’Italia mantiene una posizione di netta superiorità rispetto agli altri partiti.
Dall’altra, l’insieme delle forze di opposizione potenzialmente alleate raggiunge percentuali capaci di rendere competitiva la sfida.
Per Meloni la questione è conservare la coesione del centrodestra.
Per Schlein e Conte è dimostrare che un’alleanza possa trasformarsi in un progetto politico condiviso.
Per Salvini e Vannacci la partita riguarda anche il controllo di una parte dell’elettorato conservatore e sovranista.
La Supermedia del 22 ottobre non assegna la vittoria a nessuno. Mostra però che il futuro della politica italiana potrebbe dipendere meno dalla forza del primo partito e molto di più dalla capacità di costruire coalizioni credibili.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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