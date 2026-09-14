Sondaggi politici, Vannacci cresce e tallona da vicino Tajani

🌐 Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a guadagnare terreno: il partito arriva al 7,3% nell’ultima rilevazione del Termometro Politico, mentre altre rilevazioni recentissime lo collocano ancora più in alto. Il sorpasso su Forza Italia è ormai a un passo e il dato riapre la partita nel centrodestra.

Futuro Nazionale accelera: il dato che scuote il centrodestra

La fotografia più recente dei sondaggi politici consegna un elemento che fino a poche settimane fa sarebbe sembrato difficile da immaginare: Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, sta diventando una presenza sempre più pesante nello scenario elettorale italiano.

Nell’ultima rilevazione del Termometro Politico, realizzata tra l’8 e il 10 settembre, Futuro Nazionale raggiunge il 7,3%, con una crescita di 0,4 punti in appena una settimana. Il dato è particolarmente significativo perché porta la formazione dell’ex generale a ridosso di Forza Italia.

Non si tratta soltanto di una variazione statistica. La tendenza che emerge dalle rilevazioni delle ultime settimane suggerisce infatti che Futuro Nazionale non stia semplicemente intercettando un consenso momentaneo, ma abbia ormai costruito uno spazio politico riconoscibile.

E soprattutto, il partito di Vannacci sembra avere ancora margini di crescita.

Le rilevazioni più aggiornate disponibili mostrano infatti un quadro ancora più interessante: alcuni istituti collocano Futuro Nazionale oltre il 7,5%, fino ad arrivare all’8,1% in una rilevazione Ixè. Anche la Supermedia più recente ha registrato il partito al 7,6%, appaiato a Forza Italia.

Il dato del 7,3% va quindi letto dentro una tendenza più ampia: Vannacci si sta avvicinando alla fascia dei partiti di media dimensione e, soprattutto, sta mettendo in discussione gli equilibri interni al centrodestra.

Il confronto con Forza Italia diventa il vero caso politico

È proprio il rapporto con Forza Italia a rendere il risultato particolarmente significativo.

Il punto non è soltanto stabilire quale delle due forze sia davanti. Il vero elemento politico è capire che cosa significherebbe per il centrodestra avere Futuro Nazionale stabilmente sopra o allo stesso livello di Forza Italia.

La Supermedia più recente, costruita sui sondaggi realizzati tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, fotografa addirittura un pareggio al 7,6% tra Futuro Nazionale e Forza Italia.

Nel sondaggio del Termometro Politico il vantaggio resta invece, seppur minimo, dalla parte di Forza Italia. Ma la distanza è ormai talmente ridotta da trasformare ogni nuova rilevazione in un possibile punto di svolta.

Il fenomeno assume ancora più peso considerando che Futuro Nazionale corre separatamente rispetto alla coalizione di governo.

Se una forza politica capace di raccogliere oltre il 7% dei consensi rimanesse fuori dall’alleanza, il centrodestra dovrebbe fare i conti con una dispersione di voti potenzialmente rilevante.

È questo il nodo che rende la crescita di Vannacci qualcosa di più di una semplice notizia sui numeri.

Vannacci cresce mentre il centrodestra mostra segnali di difficoltà

La crescita di Futuro Nazionale arriva in un momento nel quale i rapporti di forza all’interno dell’area conservatrice appaiono meno consolidati rispetto al passato.

Fratelli d’Italia continua a essere nettamente il primo partito, ma nelle rilevazioni più recenti mostra percentuali inferiori rispetto ai livelli sui quali aveva costruito gran parte della propria forza politica. Nell’ultima rilevazione Ixè, per esempio, il partito di Giorgia Meloni è indicato al 26,1%, mentre Futuro Nazionale raggiunge l’8,1%.

Anche la media dei sondaggi conferma la distanza tra Fratelli d’Italia e gli altri partiti del centrodestra. Ma la vera novità è che il secondo livello della coalizione sta cambiando rapidamente.

Forza Italia non appare più irraggiungibile per Vannacci. La Lega, invece, si trova in una posizione più delicata, con percentuali inferiori rispetto al passato in diverse rilevazioni.

Il risultato è una possibile ridefinizione della gerarchia interna.

Futuro Nazionale non sembra più soltanto una forza capace di sottrarre voti agli alleati: può diventare un interlocutore necessario.

I sondaggi raccontano una crescita che non è isolata

Un aspetto importante riguarda la convergenza tra rilevazioni differenti.

Il 7,3% del Termometro Politico non è infatti un dato isolato. Il sondaggio SWG del 7 settembre indicava Futuro Nazionale al 7,7%, mentre BiDiMedia lo collocava al 7,8% il giorno precedente. L’indagine Ixè del 10 settembre ha fatto segnare addirittura l’8,1%.

Le metodologie e i campioni non sono identici, per cui i numeri non possono essere semplicemente sommati o messi sullo stesso piano. Ma la direzione è evidente.

In un arco temporale molto ristretto, più rilevazioni collocano Futuro Nazionale nella stessa fascia: tra il 7 e l’8% o oltre.

Questo è probabilmente il dato politicamente più interessante.

Un singolo sondaggio può essere condizionato dalla fisiologica oscillazione del campione. Quando però una tendenza compare in più rilevazioni ravvicinate, diventa più difficile archiviarla come semplice rumore statistico.

Il possibile sorpasso su Forza Italia

La domanda che ora accompagna i sondaggi politici è inevitabile: Futuro Nazionale riuscirà a superare Forza Italia?

La distanza è minima e alcune rilevazioni, di fatto, hanno già registrato il sorpasso o un sostanziale pareggio.

Nel dato Ixè, Futuro Nazionale è all’8,1% contro il 7,6% di Forza Italia. Nella Supermedia, invece, entrambe le forze sono al 7,6%.

Questo significa che il sorpasso non rappresenterebbe più una sorpresa clamorosa, ma il possibile consolidamento di una dinamica già visibile.

Per Forza Italia sarebbe un segnale politico tutt’altro che irrilevante.

Il partito fondato da Silvio Berlusconi ha occupato per decenni uno spazio centrale nel centrodestra italiano, rappresentando l’area moderata, europeista e liberale della coalizione. L’avanzata di Vannacci introduce invece una forza con un profilo politico molto diverso, capace di parlare a un elettorato più orientato su sicurezza, identità nazionale, sovranità e posizioni conservatrici.

Il confronto tra le due forze non riguarda dunque soltanto qualche decimale.

Riguarda quale tipo di centrodestra potrebbe emergere dalla prossima fase politica.

Il fattore decisivo resta la collocazione di Futuro Nazionale

C’è poi una questione che potrebbe diventare decisiva nel momento in cui si tornerà davvero a parlare di alleanze elettorali.

Vannacci entrerà nel centrodestra oppure continuerà a correre autonomamente?

È una domanda che i numeri rendono sempre più urgente.

Una formazione al 3 o al 4% può essere considerata una variabile secondaria. Una forza stabilmente sopra il 7%, invece, modifica il calcolo complessivo.

Le elaborazioni più recenti mostrano proprio questo problema: il centrodestra tradizionale, composto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, conserva una consistenza significativa, ma la presenza di Futuro Nazionale separata può modificare radicalmente la distribuzione dei consensi e la prospettiva di una maggioranza autonoma.

Non significa automaticamente che Vannacci possa decidere l’esito di una futura elezione.

Significa però che ignorare il suo peso elettorale sarebbe sempre più difficile.

La crescita di Vannacci può diventare un problema per Meloni?

La questione più delicata riguarda Fratelli d’Italia.

Finora il rapporto tra Giorgia Meloni e l’area politica rappresentata da Vannacci può essere osservato soprattutto attraverso la competizione per l’elettorato di destra. Ma se Futuro Nazionale continuasse a crescere, la dinamica potrebbe diventare più complessa.

Un partito al 7-8% può infatti sottrarre consenso non soltanto alla Lega o alle forze più vicine per posizionamento, ma anche intercettare una parte dell’elettorato che altrimenti sceglierebbe Fratelli d’Italia.

La crescita di Vannacci potrebbe quindi avere un doppio effetto.

Da una parte aumenterebbe il peso complessivo dell’area conservatrice. Dall’altra potrebbe rendere più frammentato il consenso interno alla coalizione.

Ed è proprio questo il paradosso: un partito che rafforza il proprio campo politico può contemporaneamente indebolire gli equilibri della coalizione alla quale quel campo appartiene.

Anche il centrosinistra osserva il fenomeno

La crescita di Futuro Nazionale non riguarda soltanto il centrodestra.

Se il partito di Vannacci continuasse a correre separato, una parte dei voti potrebbe finire per non tradursi in seggi o comunque ridurre la capacità del centrodestra di trasformare il proprio consenso in una maggioranza parlamentare.

È uno dei motivi per cui la questione Vannacci viene osservata con attenzione anche dall’opposizione.

Le aggregazioni recenti mostrano infatti un quadro nel quale il centrodestra tradizionale non può dare per scontata una maggioranza autonoma, mentre Futuro Nazionale cresce come soggetto distinto. Una media aggiornata all’11 settembre colloca il centrodestra al 41% e Futuro Nazionale al 7,5%, mentre il campo largo viene stimato al 27,5% nelle diverse aggregazioni considerate.

Naturalmente, confrontare coalizioni e partiti separati richiede cautela. Ma il messaggio politico resta evidente: la posizione di Futuro Nazionale potrebbe diventare determinante nella matematica delle alleanze.

La partita dei prossimi mesi

Il vero banco di prova sarà capire se la crescita di Vannacci rappresenti un picco temporaneo oppure l’inizio di una fase più strutturale.

Per ora gli indicatori sono favorevoli.

7,3% nel Termometro Politico, 7,7% in SWG, 7,8% in BiDiMedia e 8,1% in Ixè sono numeri diversi, ma raccontano una stessa storia: Futuro Nazionale è ormai stabilmente entrato nella fascia dei partiti che contano.

Il passaggio successivo sarà ancora più difficile: trasformare la crescita nei sondaggi in una struttura politica capace di mantenere il consenso nel tempo.

Per Vannacci, dunque, la vera sfida comincia adesso.

Superare Forza Italia sarebbe un risultato simbolicamente importante. Diventare una forza stabilmente superiore al 7% sarebbe invece un cambiamento strutturale nello scenario politico italiano.

E se la tendenza dovesse proseguire, il centrodestra si troverebbe davanti a una scelta che oggi appare sempre meno rinviabile: integrare Futuro Nazionale nella propria strategia oppure accettare il rischio di affrontare la prossima sfida elettorale con una parte consistente del proprio elettorato fuori dalla coalizione.

La crescita di Vannacci, quindi, non è più soltanto una questione di percentuali.

È diventata una questione di equilibri, alleanze e potere politico.