Sondaggi, Vannacci arretra: centrodestra e sinistra appaiati
Sondaggi politici, campo largo e centrodestra separati da 0,2 punti
La distanza tra i due principali schieramenti italiani si è ridotta a pochi decimali. È il dato più significativo della Supermedia delle intenzioni di voto aggiornata al 15 ottobre 2026, che fotografa un quadro politico caratterizzato da un sostanziale equilibrio.
Il campo largo raccoglie il 43,1% delle preferenze, contro il 42,9% del centrodestra. Appena due decimi separano le coalizioni, un margine talmente contenuto da non consentire conclusioni affidabili sull’esito di eventuali elezioni.
Il dato assume particolare significato se confrontato con quello di due settimane prima. Il campo largo perde lo 0,3%, mentre il centrodestra guadagna 1,8 punti. Una parte importante della crescita deriva però dal cambiamento nella composizione della coalizione, non soltanto dall’aumento del consenso ai partiti già presenti.
Meloni al 27,2%, Schlein al 20,1%: tutti i numeri
Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica nelle intenzioni di voto, con il 27,2% e una crescita di quattro decimi rispetto alla precedente Supermedia.
Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein scende invece al 20,1%, perdendo tre decimi. Anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte registra una flessione, passando al 12,4%.
Forza Italia è accreditata del 7,4%, mentre la Lega raggiunge il 6%. Alleanza Verdi e Sinistra ottiene il 6,4%, in leggero aumento.
Più indietro figurano Azione al 3,2%, Italia Viva al 2,4%, +Europa all’1,7%, Partito Liberaldemocratico all’1,4% e Noi Moderati all’1,2%. Sud chiama Nord compare nella rilevazione con l’1,1%.
La graduatoria conferma quindi il primato individuale di Fratelli d’Italia, mentre il confronto tra coalizioni presenta un equilibrio molto più stretto.
Vannacci perde mezzo punto: Futuro Nazionale al 7,2%
Una delle variazioni più evidenti riguarda il partito di Roberto Vannacci. Futuro Nazionale scende dal 7,7% al 7,2%, registrando una perdita di mezzo punto nell’arco di due settimane.
Il risultato interrompe temporaneamente la fase di crescita che aveva caratterizzato diverse precedenti rilevazioni e modifica i rapporti di forza tra le formazioni politiche collocate alla destra dello schieramento tradizionale.
Con il 7,4%, Forza Italia torna davanti al partito di Vannacci, sebbene la distanza sia limitata a due decimi.
Futuro Nazionale continua comunque a raccogliere un consenso superiore a quello della Lega, che nella stessa Supermedia si ferma al 6%.
È necessario ricordare che uno spostamento di mezzo punto tra due medie di sondaggi non equivale automaticamente alla perdita effettiva di un numero preciso di elettori. Le percentuali rappresentano stime statistiche, soggette a incertezza.
Il ruolo di Cateno De Luca nel recupero del centrodestra
La crescita del centrodestra è collegata anche all’inserimento di Sud chiama Nord nella coalizione considerata dalla Supermedia.
Il partito legato a Cateno De Luca viene accreditato dell’1,1%. Il suo ingresso nel conteggio modifica il totale dello schieramento, contribuendo a ridurre la distanza dal campo largo.
Il centrodestra passa così al 42,9%, recuperando 1,8 punti rispetto alla configurazione precedente.
La variazione dimostra quanto il confronto fra alleanze dipenda non soltanto dalle preferenze espresse per i singoli partiti, ma anche dal perimetro politico utilizzato per costruire le coalizioni.
Schlein, Conte e Renzi: il peso delle alleanze nel campo largo
Sul fronte opposto, il campo largo comprende il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e altre forze politiche, tra cui Italia Viva.
La presenza del partito guidato da Matteo Renzi è particolarmente rilevante nel conteggio complessivo. Con un consenso stimato al 2,4%, Italia Viva contribuisce al risultato attribuito all’alleanza.
Senza il contributo di Italia Viva, il totale aritmetico del campo largo scenderebbe dal 43,1% a circa il 40,7%. Si tratta di una sottrazione matematica, non di una simulazione del comportamento degli elettori davanti a una coalizione diversa.
La composizione delle alleanze rimane quindi un elemento determinante nella lettura dei sondaggi. I numeri dei partiti, da soli, non descrivono tutte le conseguenze di un eventuale accordo elettorale.
Le altre rilevazioni mostrano un equilibrio ancora più incerto
La sostanziale parità non emerge soltanto dalla Supermedia del 15 ottobre. Altre rilevazioni diffuse nello stesso periodo restituiscono risultati simili, pur con differenze nelle percentuali.
La media BiDiMedia pubblicata il 14 ottobre attribuisce il 43,3% al campo largo e il 42,1% al centrodestra, con un margine di 1,2 punti.
Una rilevazione EMG colloca invece entrambe le coalizioni al 42,5%, mentre un sondaggio Piepoli assegna il 43,5% al centrodestra e il 43% al campo largo.
Le differenze dipendono anche da metodologie, periodi di rilevazione e composizione delle alleanze. Non esiste dunque un vantaggio ampio e uniforme di uno schieramento in tutti i sondaggi disponibili.
Chi vincerebbe le elezioni? Cosa dicono realmente i sondaggi
La domanda più discussa riguarda l’eventuale traduzione delle percentuali in seggi parlamentari. Tuttavia, le intenzioni di voto non permettono di indicare anticipatamente un vincitore.
Un margine di due decimi è troppo ridotto per essere interpretato come una differenza elettorale consolidata. Inoltre, l’effettiva distribuzione dei seggi dipende dalle disposizioni della legge elettorale applicabile, dalla partecipazione al voto e dalla configurazione delle coalizioni.
Le rilevazioni descrivono le preferenze dichiarate dagli intervistati nel momento della raccolta dei dati, non il risultato certificato di una consultazione.
Anche l’astensione, gli indecisi e l’eventuale cambiamento delle alleanze incidono sulla possibilità di trasformare il consenso stimato in rappresentanza parlamentare.
La fotografia politica al 19 ottobre 2026
La Supermedia del 15 ottobre riunisce sondaggi condotti tra il 1° e il 14 ottobre da diversi istituti demoscopici, ponderati considerando dimensioni campionarie, date e modalità di rilevazione.
È su questa base che il campo largo registra il 43,1% e il centrodestra il 42,9%, mentre Futuro Nazionale scende al 7,2%.
Un ulteriore sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli tra il 12 e il 14 ottobre attribuisce invece il 43,5% al centrodestra e il 43% al campo largo, confermando che le stime variano secondo l’indagine considerata.
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