Vannacci da Corona, bordate ai leader e rottura con la Lega

Vannacci si mette a nudo da Fabrizio Corona: la politica diventa uno scontro senza filtri

Roberto Vannacci torna al centro della scena politica con un’intervista destinata a far discutere. Ospite del canale YouTube Falsissimo di Fabrizio Corona, l’ex generale e leader di Futuro Nazionale affronta senza troppi giri di parole i temi che agitano la destra italiana: la rottura con la Lega, i rapporti con Giorgia Meloni, il giudizio sui principali protagonisti politici e le prospettive del suo nuovo progetto.

Il colloquio, pubblicato il 13 ottobre 2026, ha il tono di un confronto diretto nel quale le domande di Corona diventano l’occasione per Vannacci di chiarire ambizioni e distanze. Il risultato è una raffica di giudizi personali, dichiarazioni polemiche e segnali politici che meritano di essere letti oltre la dimensione dello spettacolo.

Il punto centrale è la volontà del generale di presentarsi come una figura autonoma, non disposta ad accettare incarichi o alleanze soltanto per entrare nei palazzi del potere. Una linea che punta a distinguere Futuro Nazionale dagli altri partiti del centrodestra, ma che lascia aperta la questione più importante: quanto spazio potrà conquistare una formazione che rivendica una propria identità senza rinunciare all’obiettivo di influenzare la politica nazionale?

«Volevo vannaccizzare la Lega»: il progetto che si è fermato

Tra i passaggi più significativi dell’intervista c’è il racconto del rapporto con la Lega. Vannacci ha spiegato che, quando si è avvicinato al partito, la sua intenzione non era semplicemente quella di entrarvi e adattarsi alla linea esistente. Il progetto, al contrario, era spostare la Lega sulle proprie posizioni.

«Vannaccizzare» è il verbo scelto dal generale per descrivere quell’obiettivo. Una parola che riassume una strategia ambiziosa: utilizzare il consenso raccolto attorno alla propria figura per modificare l’identità politica di una forza già radicata sul territorio, anziché limitarsi a occupare uno spazio al suo interno.

Secondo il suo racconto, il tentativo era iniziato con la volontà di capire il partito dall’interno, ma avrebbe dovuto condurre a un cambiamento più profondo. Vannacci ha inoltre riferito di aver avuto contatti con Fratelli d’Italia, senza però ricevere riscontri che giudicasse convincenti.

Il passaggio è politicamente rilevante perché offre la sua versione di una separazione che non riguarda soltanto rapporti personali o divergenze organizzative. La frattura appare legata soprattutto alla direzione che il generale vorrebbe imprimere alla destra italiana: più vicina alle sue posizioni identitarie e alle sue proposte, meno disposta a compromessi che, dal suo punto di vista, rischiano di annacquare il messaggio politico.

L’uscita dalla Lega e il lancio di Futuro Nazionale rappresentano quindi due momenti dello stesso percorso. Prima il tentativo di cambiare un partito dall’interno, poi la scelta di costruire una struttura autonoma. È una scommessa che può garantire maggiore libertà di iniziativa, ma comporta anche la necessità di trasformare la visibilità personale in una presenza politica stabile.

Il rapporto con Salvini e la sfida alla destra tradizionale

La separazione dalla Lega apre una questione strategica per Matteo Salvini e per l’intera coalizione di centrodestra. Un nuovo soggetto politico collocato in quell’area può intercettare elettori che chiedono posizioni più radicali su immigrazione, identità nazionale e sicurezza. Allo stesso tempo, rischia di sottrarre voti a partiti con i quali potrebbe essere necessario trovare un’intesa in vista delle elezioni.

Vannacci punta a valorizzare proprio questa differenza. La sua narrazione è quella di un esponente che non vuole adeguarsi alle regole dei partiti tradizionali e che considera la coerenza con le proprie idee più importante della possibilità di ottenere una carica.

Resta da verificare se questa autonomia si tradurrà in una forza elettorale capace di incidere davvero sugli equilibri nazionali. La notorietà del leader, da sola, non garantisce una struttura organizzativa, candidati competitivi e un consenso uniforme sul territorio. È su questi elementi che Futuro Nazionale dovrà misurare la propria capacità di andare oltre la fase del lancio.

Meloni e il Viminale: «Se me lo offrisse, direi di no»

Uno dei passaggi più sorprendenti dell’intervista riguarda l’eventualità di un accordo con Giorgia Meloni dopo le prossime elezioni politiche. Corona ha chiesto a Vannacci come reagirebbe se la presidente del Consiglio gli proponesse un incarico da ministro dell’Interno, al Viminale.

La risposta del generale è stata netta: «Mi dispiace». Vannacci ha spiegato di non essere entrato in politica per ottenere un ministero e di non avere intenzione di cambiare la propria vita per inseguire una carica istituzionale. Ha aggiunto che il suo obiettivo personale è costruire un futuro diverso per le proprie figlie.

Il rifiuto dichiarato riguarda anche altri incarichi di governo: il generale ha affermato di non avere interesse a diventare ministro dell’Interno, della Difesa o degli Esteri. Parole che servono a rafforzare l’immagine di un leader che vuole presentarsi come indipendente dalle logiche delle poltrone.

La dichiarazione, però, va letta con precisione. Non dimostra che ogni possibile intesa politica sia esclusa, né consente di stabilire quali saranno le condizioni di eventuali trattative future. È una presa di posizione espressa nel corso di un’intervista, nella quale Vannacci vuole chiarire che un’alleanza non dovrebbe comportare la rinuncia alla propria identità.

Il messaggio rivolto alla premier è quindi duplice: da una parte, il generale sostiene di non cercare un incarico; dall’altra, ribadisce che un eventuale dialogo dovrà confrontarsi con le sue idee e con il progetto politico che sta costruendo.

«Aspetterei che il telefono suonasse»

Quando Corona gli ha chiesto se si aspetti una chiamata di Meloni, Vannacci ha risposto di preferire che sia il padrone di casa a invitare, anziché presentarsi spontaneamente. La frase si inserisce nella stessa strategia comunicativa: niente richiesta pubblica di posti, nessuna dichiarazione di disponibilità incondizionata.

Per la leader di Fratelli d’Italia, la questione resta politicamente delicata. Da un lato, l’eventuale collaborazione con una formazione vicina su alcuni temi potrebbe allargare il perimetro della coalizione; dall’altro, le differenze di linguaggio, programma e leadership potrebbero rendere complessa la costruzione di un accordo.

Il rapporto fra Vannacci e Meloni non può essere definito soltanto sulla base di questa intervista. Ma la scelta di dichiarare pubblicamente il proprio rifiuto di un eventuale ministero contribuisce a fissare un’immagine precisa: quella di un leader che vuole essere riconosciuto per la propria linea, non per il ruolo che potrebbe ottenere.

Le pagelle ai leader: da Schlein a Conte, Vannacci non fa sconti

Nel corso della conversazione, Corona ha proposto a Vannacci un gioco semplice e politicamente efficace: descrivere diversi personaggi pubblici attraverso un aggettivo o una breve formula. Le risposte sono diventate uno dei passaggi più rilanciati dell’intervista, anche per la loro durezza.

Giorgia Meloni è stata definita «carismatica», mentre Elly Schlein è stata giudicata «inadeguata». Giuseppe Conte è stato liquidato con la parola «furbo» e Beppe Grillo con la battuta «un comico che non fa ridere».

Sono valutazioni personali, non giudizi oggettivi sul lavoro dei politici citati. Il loro interesse sta soprattutto nel modo in cui Vannacci sceglie di rappresentare gli avversari e i potenziali interlocutori: poche parole, immediatamente comprensibili, progettate per produrre una reazione e rafforzare la riconoscibilità del suo messaggio.

Nel caso di Meloni, l’aggettivo positivo non equivale a un’adesione politica. Vannacci riconosce alla premier una qualità personale e comunicativa, ma rivendica una differenza di approccio e di idee. Il giudizio su Schlein, invece, segnala la distanza dalla segretaria del Partito democratico, mentre quello su Conte punta a descrivere il leader del Movimento 5 Stelle come un politico abile nel muoversi fra le opportunità.

Il formato delle pagelle favorisce la circolazione delle frasi sui social, perché trasforma valutazioni complesse in formule brevi. Ma comporta anche un limite: un aggettivo può riassumere una posizione politica senza spiegare le ragioni che la sostengono. Per comprendere davvero le differenze fra i protagonisti, servono programmi, decisioni, risultati e confronto sulle proposte.

Marina Berlusconi, Forza Italia e l’accusa di aver perso l’identità di destra

Tra gli obiettivi delle critiche di Vannacci c’è anche Forza Italia. Il generale ha sostenuto che il partito non rappresenterebbe più, a suo giudizio, una forza di destra riconoscibile come in passato. Ha inoltre contestato il peso assunto da Marina Berlusconi, usando nei suoi confronti il termine «usurpatrice».

Si tratta di un attacco politico personale, che si inserisce nel dibattito sulla direzione futura di Forza Italia e sul ruolo della famiglia del suo fondatore, Silvio Berlusconi. Vannacci ha distinto la posizione di Marina da quella di Pier Silvio Berlusconi, affermando di non conoscere quest’ultimo e di non aver mai avuto l’occasione di conoscere personalmente Silvio Berlusconi.

La critica di fondo riguarda la presunta distanza tra l’identità storica del partito e le sue scelte attuali. Vannacci sostiene che una parte dell’elettorato di destra non si riconosca più nelle posizioni di Forza Italia e che, proprio per questo, esista uno spazio politico da occupare.

È una lettura di parte, coerente con l’obiettivo di presentare Futuro Nazionale come alternativa ai partiti esistenti. Per valutarne la solidità sarà necessario capire se questo malcontento si tradurrà in consenso effettivo e se le proposte del generale riusciranno a convincere elettori che oggi scelgono altre forze del centrodestra.

Le altre stoccate: La Russa, Ilaria Salis e Silvia Salis

Il gioco proposto da Corona ha coinvolto anche altri nomi della politica. Ignazio La Russa è stato descritto da Vannacci come «storico», con un riferimento alla lunga presenza del presidente del Senato sulla scena pubblica. Ilaria Salis è stata definita «impresentabile», mentre Silvia Salis è stata descritta come una persona che, a suo giudizio, «recita».

Le formule sono taglienti e riflettono il tono dell’intervista. Non sostituiscono un confronto sulle scelte politiche dei personaggi citati, ma mostrano il registro scelto dal generale per parlare a un pubblico abituato a contenuti rapidi, polarizzanti e facilmente condivisibili.

Il passaggio più controverso riguarda le parole rivolte a Tommaso Cerno. Vannacci ha collegato la sua precedente esperienza politica nel Partito democratico al ruolo che oggi ricopre nell’area conservatrice e ha fatto riferimento anche al suo orientamento sessuale. Il commento ha suscitato attenzione proprio perché sposta il confronto dal percorso politico di Cerno a una caratteristica personale.

È una distinzione importante: criticare le posizioni di un giornalista o di un politico rientra nel confronto pubblico; utilizzare l’orientamento sessuale come elemento di delegittimazione rischia invece di alimentare stereotipi e di allontanare il dibattito dalle idee. Le dichiarazioni vanno quindi riportate come parole attribuite a Vannacci, senza trasformarle in descrizioni neutrali dei soggetti coinvolti.

Futuro Nazionale alla prova: visibilità, consenso e alleanze

L’intervista a Corona offre a Vannacci un palcoscenico ampio per ribadire la propria identità politica. La scelta di affrontare temi controversi, utilizzare formule provocatorie e respingere pubblicamente l’ipotesi di un ministero contribuisce a consolidare la sua immagine di leader che non vuole uniformarsi alle consuetudini dei partiti tradizionali.

Ma la politica non si esaurisce nella capacità di attirare l’attenzione. Il passaggio da una figura molto riconoscibile a un movimento competitivo richiede una rete territoriale, una classe dirigente, una piattaforma programmatica coerente e la capacità di mantenere il consenso nel tempo. Sono questi gli elementi che determineranno il peso reale di Futuro Nazionale.

Il nuovo soggetto dovrà inoltre chiarire il rapporto con il centrodestra. La distanza dalla Lega non impedisce automaticamente ogni collaborazione futura, ma rende più complesso definire una strategia comune. Le parole di Vannacci indicano che, almeno nella sua rappresentazione pubblica, un’intesa non può essere costruita soltanto sulla distribuzione degli incarichi: deve partire da una convergenza sui contenuti.

Anche il rifiuto dichiarato del Viminale va letto in questo quadro. Non è soltanto una risposta a una domanda ipotetica, ma un modo per affermare che la sua iniziativa politica vuole avere un obiettivo più ampio della partecipazione al governo. Resta da vedere come questa ambizione si tradurrà nelle scelte concrete, soprattutto quando arriverà il momento di misurarsi con candidature, alleanze e risultati elettorali.

L’apparizione da Fabrizio Corona, in definitiva, consegna un messaggio chiaro: Vannacci vuole restare protagonista del dibattito, criticare i partiti che considera insufficientemente coerenti con le proprie idee e presentarsi come una voce autonoma a destra. Le sue pagelle hanno acceso la discussione, ma il vero banco di prova sarà la capacità di trasformare le dichiarazioni in un progetto politico riconoscibile, credibile e capace di raccogliere voti.