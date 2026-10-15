Meloni sfida Salvini e Vannacci: la partita per conquistare il centro

🌐 Giorgia Meloni, Ucraina, Vladimir Putin, Matteo Salvini, Roberto Vannacci e Giuseppe Conte: lo scontro sulla Russia ridisegna gli equilibri della politica italiana. La premier alza il livello della sfida, rivendica il sostegno a Kiev e mette sotto pressione gli alleati più ambigui sul conflitto. Ma dietro la battaglia internazionale si intravede una partita tutta interna: consolidare Fratelli d’Italia, conquistare l’elettorato moderato e sfruttare le divisioni degli avversari in vista delle prossime elezioni.

Meloni alza il muro sulla Russia: il vero scontro è dentro la politica italiana

La politica italiana entra in una fase in cui la guerra in Ucraina non è più soltanto una questione di diplomazia, aiuti militari e rapporti con l’Unione europea. È diventata anche una linea di demarcazione tra partiti, alleati e potenziali concorrenti elettorali. E Giorgia Meloni sembra intenzionata a trasformarla in un terreno decisivo per ridefinire gli equilibri del potere.

Le comunicazioni della presidente del Consiglio in Parlamento, alla vigilia del Consiglio europeo, hanno messo in evidenza una frattura che attraversa tanto la maggioranza quanto l’opposizione. Da una parte c’è la scelta di mantenere il sostegno all’Ucraina e di respingere soluzioni che, secondo la premier, finirebbero per premiare l’aggressione russa. Dall’altra si moltiplicano le voci che chiedono di ridurre gli aiuti a Kiev, riaprire la strada alle forniture energetiche da Mosca o accelerare verso un accordo anche a costo di concessioni territoriali e politiche.

Il punto più esplosivo è proprio questo: Meloni sta cercando di trasformare la fermezza sull’Ucraina in una prova di leadership nazionale ed europea, mentre alcuni esponenti che occupano spazi importanti nel panorama politico italiano insistono su una linea differente.

La conseguenza è una tensione che non riguarda soltanto la politica estera. Investendo il rapporto con Vladimir Putin, il ruolo degli Stati Uniti e la credibilità dell’Italia in Europa, lo scontro diventa anche una questione di identità politica. E, soprattutto, di consenso.

Il confronto con Trump e Putin diventa una prova di forza

A rendere ancora più delicato il passaggio è la presa di posizione della premier sull’intesa relativa alle forniture di gasolio russo annunciata dall’amministrazione statunitense di Donald Trump.

Meloni ha definito rischiosa questa scelta, avvertendo che un accordo di questo tipo potrebbe finire per legittimare Mosca e indebolire la pressione internazionale sulla Russia. Una posizione che segna una distanza politica significativa rispetto a chi considera il ritorno agli acquisti energetici russi una strada percorribile per contenere i costi e favorire la diplomazia.

La questione non è marginale. L’energia rappresenta un fattore economico strategico, soprattutto in una fase in cui famiglie e imprese sono esposte alle oscillazioni dei prezzi. Ma per il governo italiano il problema è anche geopolitico: acquistare risorse da Mosca significa valutare le conseguenze economiche senza ignorare il possibile effetto sulle capacità finanziarie del Cremlino.

La premier ha inoltre ribadito che la pace non può essere confusa con la resa dell’Ucraina. Un messaggio rivolto ai partner internazionali, ma anche ai rappresentanti politici italiani che invocano una rapida conclusione del conflitto.

La linea di Palazzo Chigi, dunque, è chiara: il sostegno a Kiev non viene presentato come un ostacolo alla pace, bensì come uno strumento per impedire che la guerra si concluda imponendo all’aggredito le condizioni dell’aggressore.

Questa impostazione consente a Meloni di rivendicare una posizione riconoscibile sul piano internazionale. Ma contemporaneamente la espone a una sfida interna: dimostrare che la fermezza diplomatica sia compatibile con gli interessi economici e sociali degli italiani.

Salvini si smarca: la crepa nella maggioranza diventa politica

Il fronte più delicato per Meloni non è necessariamente quello delle opposizioni. È la sua stessa coalizione, dove il dissenso sull’Ucraina rischia di trasformarsi in un problema di credibilità e disciplina politica.

Matteo Salvini continua a sostenere che l’Italia non possa finanziare indefinitamente la resistenza ucraina e sollecita una svolta diplomatica. Il leader della Lega ha inoltre riaperto il dibattito sull’opportunità di tornare ad acquistare energia russa, una volta terminata la guerra, facendo emergere una distanza concreta rispetto alla posizione della presidente del Consiglio.

La divergenza pesa perché Salvini non è un semplice alleato esterno: è il leader di una forza determinante per la tenuta del governo e ricopre il ruolo di vicepremier. Ogni presa di posizione che contraddice Palazzo Chigi può quindi produrre un effetto ben più ampio di una normale dialettica tra partiti.

Il problema, per Meloni, è duplice. Da un lato deve evitare che la maggioranza appaia divisa proprio su una delle questioni più sensibili per i rapporti internazionali dell’Italia. Dall’altro non può ignorare un elettorato che guarda con crescente attenzione ai costi della guerra, alle bollette e alle risorse pubbliche destinate agli aiuti esteri.

La sfida consiste nel tenere insieme la responsabilità di governo e le diverse sensibilità della coalizione, senza lasciare che gli alleati trasformino il dissenso in una piattaforma alternativa di consenso.

Il rischio è che il confronto sulla politica estera diventi una competizione per stabilire chi rappresenti davvero la destra italiana. Meloni punta sulla credibilità istituzionale e sulla continuità degli impegni internazionali; Salvini può invece insistere sulla necessità di tutelare il potere d’acquisto, ridurre gli aiuti e accelerare la ricerca di una soluzione negoziata.

Non è ancora una rottura, ma è una distanza politicamente rilevante. E quando la competizione riguarda temi capaci di mobilitare gli elettori, anche una divergenza circoscritta può trasformarsi in una questione di leadership.

Vannacci, il nuovo fronte che mette alla prova Fratelli d’Italia

Se il confronto con Salvini riguarda gli equilibri della maggioranza, quello con Roberto Vannacci investe direttamente il futuro della destra italiana.

Il generale, alla guida di Futuro Nazionale, rappresenta un punto di riferimento per una parte dell’elettorato che chiede posizioni più radicali su sicurezza, sovranità nazionale e rapporti con l’Europa. Sul conflitto ucraino, la sua linea è distante da quella rivendicata dalla presidente del Consiglio.

In Parlamento, Meloni ha contestato ai rappresentanti di Futuro Nazionale il cambiamento di posizione rispetto al programma con cui erano stati eletti. La premier ha invitato i parlamentari che non condividono più quell’indirizzo a trarne le conseguenze politiche, sollevando il tema della coerenza tra mandato ricevuto dagli elettori e scelte successive.

È un attacco che supera il merito della singola votazione. Il messaggio è rivolto a chiunque voglia occupare uno spazio alla destra di Fratelli d’Italia: non basta rivendicare un’identità più radicale per costruire un’alternativa credibile; occorre dimostrare di poter sostenere una linea politica coerente anche quando si passa dall’opposizione alle responsabilità istituzionali.

La partita, tuttavia, è tutt’altro che scontata. Un nuovo soggetto politico può intercettare il malcontento di chi considera troppo prudenti le scelte del governo, soprattutto sui temi internazionali. Ma deve anche superare la prova dell’organizzazione, della rappresentanza territoriale e della capacità di trasformare le dichiarazioni in risultati elettorali.

Per Meloni, la presenza di Vannacci costituisce quindi una minaccia e un’opportunità. La minaccia è la dispersione dei consensi a destra. L’opportunità è la possibilità di presentare Fratelli d’Italia come il partito che, pur conservando una marcata identità conservatrice, è in grado di assumersi responsabilità di governo e mantenere una posizione riconoscibile nei rapporti con gli alleati europei.

Il confronto potrebbe diventare ancora più incisivo se Futuro Nazionale riuscisse a trasformare il dissenso sulla guerra in un messaggio più ampio contro le scelte economiche e internazionali dell’esecutivo.

Giuseppe Conte e il centrosinistra: l’avversario che Meloni vuole anticipare

La strategia della premier non si esaurisce nel tentativo di contenere le divisioni a destra. Sullo sfondo c’è anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che contesta l’indirizzo del governo sull’Ucraina e denuncia i rischi di un’escalation militare.

Le posizioni del Movimento 5 Stelle sulla prosecuzione degli aiuti militari a Kiev si collocano su un terreno diverso da quello del Partito democratico. Questa distanza rende più difficile costruire una proposta comune di politica estera, proprio mentre le forze di opposizione cercano un’intesa per competere con la coalizione di governo.

Conte può utilizzare il tema della pace per parlare a un elettorato sensibile ai costi del conflitto e contrario a un coinvolgimento militare sempre più lungo. Ma deve anche rispondere a una domanda politica decisiva: come conciliare questa impostazione con quella delle altre forze che potrebbero far parte di una futura alleanza?

Meloni, dal canto suo, ha interesse a mettere in evidenza le contraddizioni del cosiddetto campo largo. Se le opposizioni non riescono a concordare una linea comune su Ucraina, rapporti con Washington e strategia europea, il confronto elettorale rischia di diventare più complicato.

La divisione dell’avversario può valere quanto la compattezza della propria coalizione. È una regola della competizione politica che assume particolare importanza quando le forze in campo devono trovare un compromesso su temi identitari.

Non bisogna però confondere la difficoltà di raggiungere un accordo con l’impossibilità di trovarlo. Le differenze sulla politica estera possono essere attenuate attraverso una piattaforma comune, oppure diventare il motivo per cui le diverse forze decidono di presentarsi separatamente.

Il calcolo di Palazzo Chigi sembra puntare anche su questo dilemma: obbligare gli avversari a chiarire le proprie posizioni prima che la campagna elettorale entri nella fase decisiva.

La scommessa del 30%: Meloni punta a occupare tutto lo spazio politico

La questione più ambiziosa riguarda il possibile rafforzamento di Fratelli d’Italia oltre il proprio bacino elettorale tradizionale. La fermezza sull’Ucraina, il richiamo all’interesse nazionale e la rivendicazione di un ruolo europeo più incisivo possono diventare strumenti per parlare a segmenti differenti dell’elettorato.

È qui che prende forma la scommessa dell’iperpartito: un soggetto capace di raccogliere consensi non soltanto tra gli elettori della destra identitaria, ma anche tra i moderati, i conservatori pragmatici e chi cerca stabilità istituzionale.

Il progetto, se questa sarà davvero la direzione scelta da Meloni, comporta però un rischio evidente. Più Fratelli d’Italia amplia il proprio spazio, più può entrare in concorrenza diretta con gli alleati. Forza Italia e Lega potrebbero trovarsi a difendere porzioni di elettorato sempre più contese, mentre le tensioni sulle politiche europee e internazionali renderebbero più difficile presentare la coalizione come un blocco omogeneo.

Non è sufficiente, inoltre, costruire una leadership riconoscibile per garantire un risultato elettorale. La credibilità sui grandi dossier internazionali deve accompagnarsi a risposte concrete su crescita, fiscalità, salari e costo della vita. Sono questi i temi che determinano la tenuta del consenso quando l’attenzione mediatica si sposta dalle crisi geopolitiche alle difficoltà quotidiane.

L’ipotesi di superare il 30% va quindi letta come un obiettivo politico, non come un risultato acquisito. Per raggiungerlo, Meloni dovrebbe convincere elettori diversi che il suo partito è in grado di rappresentare interessi non sempre coincidenti, senza perdere la propria identità.

Ucraina, energia ed Europa: perché lo scontro può cambiare gli equilibri

La vicenda italiana si inserisce in un quadro internazionale nel quale il rapporto con la Russia, la strategia statunitense e la sicurezza europea sono diventati fattori sempre più intrecciati.

Per Roma, la questione è particolarmente delicata: l’Italia deve proteggere i propri interessi economici, contribuire alle decisioni europee e mantenere rapporti solidi con gli alleati occidentali. Qualunque cambiamento di linea sul conflitto ucraino produce conseguenze diplomatiche, economiche e politiche.

Anche il dibattito sull’energia va oltre il prezzo delle forniture. Il ritorno agli acquisti russi può essere presentato da alcuni come una scelta pragmatica, ma deve fare i conti con il quadro delle sanzioni, con la sicurezza degli approvvigionamenti e con le conseguenze strategiche di una maggiore dipendenza da Mosca.

La posizione di Meloni mira a evitare che la ricerca di un vantaggio economico immediato comprometta la capacità europea di esercitare pressione sulla Russia. I suoi critici, invece, insistono sulla necessità di non trasformare il sostegno a Kiev in un impegno senza limiti temporali e finanziari.

È uno scontro che difficilmente si esaurirà con le dichiarazioni parlamentari di questi giorni. Potrebbe condizionare le prossime decisioni europee, il rapporto tra i partiti della maggioranza e la costruzione delle alleanze elettorali.

La vera posta in gioco non è soltanto chi abbia la linea più convincente su Putin, ma chi riesca a trasformarla in una proposta credibile per il futuro dell’Italia.

Meloni vuole dimostrare di poter guidare una destra capace di governare e di parlare all’Europa senza rinunciare alla propria identità. Salvini difende una linea più concentrata sui costi del conflitto e sulla diplomazia. Vannacci cerca spazio alla destra della premier, mentre Conte deve misurarsi con le differenze che attraversano il fronte contrario al governo.

Quattro traiettorie diverse, un unico terreno di scontro: il consenso degli italiani.

Le prossime settimane diranno se la frattura sulla Russia resterà una divergenza circoscritta alla politica estera oppure diventerà il detonatore di una ridefinizione più ampia degli schieramenti. Per Meloni, la sfida è ambiziosa: rafforzare la propria leadership senza perdere gli alleati, conquistare il centro senza smarrire la destra e trasformare una crisi internazionale in un vantaggio politico interno.

Il risultato non è scritto. Ma la competizione per stabilire chi guiderà la destra italiana è già entrata in una fase più dura.