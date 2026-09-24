Sogno di Carzano, 109 anni dopo: la notte che fallì

🌐 Sogno di Carzano, Grande Guerra, Valsugana e 72° Battaglione Bersaglieri: nella notte tra il 17 e il 18 settembre 1917 un piano costruito attraverso informazioni segrete e accordi oltre le linee nemiche sembrò aprire agli italiani una strada verso Trento. Ma ritardi, incomprensioni e l’isolamento dei bersaglieri trasformarono quella che poteva diventare una svolta militare in una delle pagine più singolari e controverse della Prima guerra mondiale.

Carzano, il paese al centro di un piano segreto

Oggi Carzano, in Valsugana, è un piccolo centro immerso nel paesaggio trentino.

Nel settembre del 1917, invece, rappresentava un punto strategico di grande importanza nel sistema difensivo austro-ungarico.

Fu proprio qui che maturò quello che sarebbe passato alla storia come il “Sogno di Carzano”, una complessa operazione militare italiana fondata sulla sorpresa, sulle informazioni provenienti dall’interno dello schieramento nemico e sulla collaborazione di alcuni militari austro-ungarici.

L’obiettivo era ambizioso: aprire una breccia nelle linee imperiali, permettere alle truppe italiane di penetrare rapidamente nel settore e sfruttare il momentaneo disordine per avanzare verso la Valsugana.

A 109 anni di distanza, la vicenda continua a essere ricordata non soltanto per il suo epilogo, ma anche per la particolare combinazione di spionaggio, infiltrazione, coraggio e fallimento operativo che la caratterizzò.

Un italiano e uno sloveno dietro il “Sogno”

Al centro della storia ci sono due figure appartenenti a schieramenti contrapposti.

Da una parte Cesare Pettorelli Lalatta, ufficiale italiano impegnato nel Servizio informazioni.

Dall’altra Ljudevit Pivko, ufficiale sloveno dell’esercito austro-ungarico.

Pivko aveva maturato una posizione fortemente critica nei confronti della monarchia asburgica e decise di entrare in contatto con gli italiani.

La collaborazione tra i due si sviluppò clandestinamente durante l’estate del 1917. Le informazioni fornite da Pivko erano particolarmente preziose perché provenivano direttamente dall’interno dello schieramento austro-ungarico.

Conoscere la disposizione delle difese, individuare i punti più vulnerabili e sapere dove fosse possibile tentare il passaggio significava, sul fronte della Grande Guerra, avere un vantaggio enorme.

Il progetto venne quindi costruito sulla possibilità di sorprendere il nemico prima che potesse organizzare una reazione.

L’idea dei reticolati disattivati

La parte più sorprendente del piano riguarda i preparativi effettuati prima dell’attacco.

Secondo le ricostruzioni storiche dedicate alla vicenda, gli uomini che collaboravano con Pivko avrebbero predisposto le condizioni necessarie per facilitare il passaggio delle truppe italiane.

Tra gli elementi previsti c’erano l’apertura di varchi nei reticolati, la riduzione delle capacità di sorveglianza e l’azione contro alcuni soldati incaricati della vigilanza.

La ricostruzione della vicenda parla anche di oppio mescolato al rancio serale, con l’obiettivo di rendere meno reattivi alcuni militari austro-ungarici.

Il progetto non puntava dunque soltanto sulla forza delle armi.

La sua vera arma era la sorpresa.

Se tutto fosse funzionato secondo i piani, i soldati italiani avrebbero dovuto attraversare rapidamente le difese, raggiungere Carzano e consolidare la posizione prima che il comando austro-ungarico potesse comprendere la reale portata dell’attacco.

Era una strategia rischiosa, ma costruita proprio per evitare, almeno nella fase iniziale, il tradizionale scontro frontale che aveva caratterizzato gran parte della guerra di posizione.

La notte del 17 settembre 1917

La notte decisiva arrivò il 17 settembre 1917.

Gli uomini italiani iniziarono l’operazione facendo affidamento sulle informazioni e sui varchi predisposti nelle difese nemiche.

Il piano, almeno nelle sue prime fasi, sembrò funzionare.

Ma l’elemento che avrebbe dovuto trasformare la penetrazione in una vera offensiva non arrivò con la necessaria rapidità.

Le truppe italiane che avrebbero dovuto sostenere e ampliare l’azione non riuscirono infatti a seguire tempestivamente il reparto avanzato.

Ed è proprio qui che il “Sogno di Carzano” cominciò a trasformarsi in un incubo.

I bersaglieri entrano a Carzano, ma restano soli

Tra i reparti coinvolti nell’azione ci fu il 72° Battaglione Bersaglieri, comandato dal maggiore Giovanni Ramorino.

I bersaglieri riuscirono a penetrare nel dispositivo austro-ungarico e a raggiungere Carzano.

Ma il successo iniziale non venne sfruttato.

Il problema era soprattutto quello dei rinforzi.

Un reparto avanzato che entra in territorio nemico può mantenere la posizione soltanto se dietro di sé arrivano rapidamente altre forze, munizioni e collegamenti.

A Carzano questo meccanismo non funzionò.

Il 72° Battaglione si ritrovò progressivamente isolato, mentre il vantaggio garantito dalla sorpresa diminuiva minuto dopo minuto.

Gli austro-ungarici ebbero così il tempo di comprendere la situazione e di organizzare la reazione.

Quello che avrebbe dovuto essere l’inizio di una penetrazione in profondità diventò quindi una battaglia per la sopravvivenza del reparto avanzato.

Quando il vantaggio della sorpresa svanisce

La vicenda di Carzano dimostra quanto, nella guerra moderna, un’operazione militare possa dipendere dalla precisione dei tempi.

Il piano poteva essere preparato nei minimi dettagli.

I varchi potevano essere aperti.

Le informazioni potevano essere corrette.

Ma se le unità destinate a sfruttare il successo non arrivavano quando necessario, il vantaggio iniziale rischiava di trasformarsi in una trappola.

È quello che accadde a Carzano.

Il dispositivo austro-ungarico reagì e i bersaglieri si trovarono esposti.

Gli scontri interessarono anche il centro abitato e alcuni edifici, tra cui la chiesa della Madonna della Neve, oggi uno dei luoghi più importanti della memoria della battaglia.

La situazione per gli italiani diventò rapidamente insostenibile.

Il reparto che avrebbe dovuto rappresentare una testa di ponte si era trasformato in una formazione isolata dietro le linee nemiche.

Una storia diversa dalle grandi battaglie della Grande Guerra

Il “Sogno di Carzano” non ha la fama di Caporetto, dell’Isonzo o del Piave.

Eppure proprio la sua particolarità lo rende ancora oggi interessante.

Non fu una grande offensiva conclusa con un risultato facilmente riassumibile.

Fu piuttosto un’operazione clandestina che riuscì in parte sul piano tattico ma fallì nel momento in cui avrebbe dovuto trasformarsi in un successo più ampio.

La vicenda mette insieme elementi che sembrano appartenere a generi diversi: intelligence, infiltrazione, tradimento, informazioni segrete, soldati che collaborano con il nemico e un attacco condotto nel buio.

Ma soprattutto racconta una delle grandi fragilità della guerra: anche il piano più elaborato può fallire quando gli uomini, i tempi e le decisioni dei comandi non coincidono.

Carzano e il fantasma di Caporetto

Il “Sogno di Carzano” viene spesso ricordato anche per la sua vicinanza temporale alla battaglia di Caporetto, iniziata poco più di un mese dopo.

Carzano avvenne infatti nel settembre 1917, mentre l’offensiva austro-tedesca che avrebbe travolto il fronte italiano sarebbe iniziata il 24 ottobre dello stesso anno.

Questo rapporto cronologico ha alimentato nel tempo molte riflessioni sulle possibili conseguenze di un successo italiano.

Bisogna però distinguere la storia documentata dalle ipotesi.

Non è possibile stabilire con certezza quale sarebbe stato l’esito della guerra se l’operazione di Carzano fosse riuscita pienamente.

Resta però un dato significativo: nel settembre del 1917 l’esercito italiano ebbe davanti a sé una possibilità di penetrazione nel settore della Valsugana che non riuscì a trasformare in una svolta strategica.

È proprio questa dimensione della vicenda ad aver alimentato, nel tempo, il mito del “Sogno”.

La memoria dei caduti a Carzano

A più di un secolo dagli eventi, Carzano conserva ancora tracce concrete della battaglia.

La chiesa della Madonna della Neve è uno dei luoghi più significativi.

Il paese e il territorio circostante permettono di ricostruire attraverso edifici, strade e posizioni fortificate alcune delle fasi dell’operazione.

La memoria non riguarda però soltanto i militari italiani.

A Carzano furono coinvolti uomini provenienti da diverse parti dell’Impero austro-ungarico. Anche per questo la commemorazione contemporanea cerca di superare la semplice contrapposizione tra due eserciti.

La Grande Guerra viene ricordata attraverso il sacrificio di uomini che appartenevano a schieramenti diversi, ma che condivisero lo stesso territorio e la stessa drammatica esperienza.

Dal campo di battaglia alla memoria condivisa

È forse questo il cambiamento più importante avvenuto nel corso dei 109 anni trascorsi da quella notte.

Nel 1917 Carzano era una posizione militare da conquistare.

Oggi è diventato soprattutto un luogo della memoria.

La commemorazione del 2026 ha riportato l’attenzione sull’episodio attraverso iniziative dedicate alla storia locale, alla visita dei luoghi della battaglia e al ricordo dei caduti.

Particolare rilievo ha assunto la Giornata dell’Amicizia e della Fratellanza, che coinvolge comunità e rappresentanti di Paesi che durante la Prima guerra mondiale appartenevano a schieramenti contrapposti.

I vessilli di Italia, Austria, Repubblica Ceca ed Europa riuniti durante le celebrazioni raccontano meglio di molte parole la trasformazione avvenuta nel tempo.

Quella che nel 1917 era una frontiera militare oggi può diventare uno spazio di incontro.

Il “Sogno di Carzano” oggi

Il nome è rimasto.

Ma il significato è cambiato.

Nel 1917 il sogno era quello di sfondare le linee nemiche, attraversare rapidamente le difese e proseguire l’avanzata.

La realtà fu diversa.

I bersaglieri riuscirono a entrare a Carzano, ma rimasero senza il sostegno necessario. La reazione austro-ungarica chiuse progressivamente lo spazio conquistato e costrinse gli italiani a ritirarsi.

Il sogno militare finì così in una sconfitta.

Ma la memoria di quella vicenda ha prodotto, nel tempo, un risultato completamente diverso.

Carzano oggi non è soltanto il luogo di un’operazione fallita. È un archivio a cielo aperto della Grande Guerra, un territorio nel quale la storia può essere ricostruita attraverso i luoghi e, soprattutto, un punto d’incontro tra memorie diverse.

A 109 anni di distanza, la storia di Pettorelli Lalatta e Pivko, dei reticolati aperti, del rancio serale e del 72° Battaglione Bersaglieri continua quindi a interrogare chi attraversa questa parte della Valsugana.

Perché il vero interesse del “Sogno di Carzano” non sta soltanto nella domanda su ciò che sarebbe potuto accadere se quel piano avesse avuto successo.

Sta anche nel modo in cui una notte di guerra è diventata, con il passare delle generazioni, una storia di memoria, dialogo e riconciliazione.

E forse è proprio questa la trasformazione più sorprendente: il piano pensato per aprire una breccia nelle linee nemiche non riuscì a cambiare il corso della Prima guerra mondiale, ma il ricordo di quella notte ha finito per aprire, oltre un secolo dopo, una breccia completamente diversa, questa volta tra le memorie dei popoli che allora combattevano.