Miss Italia 2026, vince Sarah Rizea: dal nuoto artistico alla corona

🌐 Miss Italia 2026 è Sarah Rizea, 18 anni, atleta della Nazionale di nuoto artistico e delle Fiamme Oro. La giovane ligure, arrivata alla finale con la fascia di Miss Liguria, ha conquistato il titolo al Castello di Santa Severa. Seconda classificata Michela Meli, Miss Lazio, terza Sara Genova, Miss Calabria. Per la Liguria è un ritorno alla corona dopo 51 anni.

Sarah Rizea è Miss Italia 2026: la vittoria al Castello di Santa Severa

La corona di Miss Italia 2026 va a Sarah Maria Rizea. La proclamazione è arrivata nella serata di lunedì 21 settembre nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa, alle porte di Roma, al termine dell’ottantesima edizione del concorso con il nome di Miss Italia.

Diciotto anni, originaria di Moncalieri e residente a Vado Ligure, Sarah ha rappresentato la Liguria durante la fase finale. La giuria l’ha scelta tra le 16 finaliste arrivate all’ultimo appuntamento dopo il percorso dell’Academy, nel quale le concorrenti sono state coinvolte in prove dedicate anche a portamento, recitazione, personalità, sport e fotografia.

L’incoronazione è stata condotta da Giulia Salemi, mentre a consegnare simbolicamente il titolo è stata anche la patron del concorso, Patrizia Mirigliani. La serata è stata trasmessa in diretta su RaiPlay e San Marino RTV, con la proclamazione che ha chiuso il percorso iniziato dalle selezioni regionali.

Chi è Sarah Rizea, la Miss Italia che arriva dallo sport

La storia di Sarah Rizea si distingue per un elemento tutt’altro che secondario: prima della corona c’è una lunga esperienza nello sport agonistico.

La nuova Miss Italia è infatti atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e fa parte della Nazionale italiana di nuoto artistico. Ha iniziato a praticare questa disciplina da bambina e la prima convocazione in Nazionale è arrivata nel 2021. Nel corso degli anni ha costruito un palmarès internazionale che comprende, tra gli altri risultati, un argento europeo nel 2024, un bronzo ai Mondiali giovanili di Lima e diversi piazzamenti in Coppa del Mondo.

Il suo curriculum conta complessivamente circa cento medaglie, considerando competizioni nazionali e internazionali. Un percorso che ha richiesto allenamenti quotidiani, disciplina e una gestione molto rigorosa del tempo.

Lo sport, però, non è l’unico progetto della diciottenne. Dopo il diploma al liceo linguistico di Savona, Sarah si è iscritta a Scienze e tecniche psicologiche, conciliando lo studio con gli impegni sportivi e con quelli legati a Miss Italia.

Dalla piscina al palco: due mondi solo apparentemente lontani

Il passaggio dalla vasca al palcoscenico potrebbe sembrare una svolta radicale, ma per Sarah Rizea i due percorsi hanno diversi punti di contatto.

Nel nuoto artistico servono coordinazione, controllo del corpo, concentrazione, presenza scenica e capacità di lavorare sotto pressione. Sono qualità che la giovane atleta ha portato anche nell’esperienza dell’Academy di Miss Italia.

La stessa manifestazione ha valorizzato quest’anno un percorso di formazione articolato, nel quale le concorrenti non sono state chiamate soltanto a sfilare, ma anche a confrontarsi con discipline e competenze differenti.

Per Sarah, dunque, la finale non rappresentava semplicemente una competizione di bellezza, ma l’ultima tappa di un percorso nel quale esperienza sportiva e comunicazione si sono incontrate.

Miss Italia 2026, sul podio anche Michela Meli e Sara Genova

Alle spalle della vincitrice si è classificata Michela Meli, 21 anni, arrivata alla finale con la fascia di Miss Lazio. La seconda classificata è laureanda in Scienze dell’Alimentazione, un percorso di studi che si inserisce in un profilo particolarmente legato ai temi del benessere e della formazione.

Il terzo posto è andato invece a Sara Genova, 20 anni, Miss Calabria. Studentessa e pallavolista, ha portato sul palco un’altra storia fortemente legata allo sport: anche nel suo caso, infatti, l’attività agonistica costituisce una parte importante del percorso personale.

Il podio 2026 restituisce così un’immagine molto diversa dalle rappresentazioni tradizionali del concorso: studio, sport, disciplina e aspirazioni professionali accompagnano il percorso delle tre ragazze arrivate ai primi tre posti.

La Liguria torna a vincere Miss Italia dopo oltre mezzo secolo

La vittoria di Sarah Rizea ha anche un significato particolare per la regione che rappresentava.

La Liguria torna infatti a conquistare Miss Italia dopo il precedente successo del 1975. Si tratta del quinto titolo nella storia del concorso per la regione, secondo i dati ufficiali della manifestazione.

Il risultato chiude un’attesa durata più di cinquant’anni e lega il nome di Sarah a una pagina significativa della storia regionale del concorso. La giovane atleta di Vado Ligure diventa così il nuovo volto della Liguria nel momento in cui Miss Italia celebra la sua ottantesima edizione.

Il sogno delle Olimpiadi resta nel cassetto di Sarah

La corona non sembra destinata a cancellare il percorso sportivo della nuova Miss Italia.

Sarah Rizea ha infatti ribadito di voler continuare l’attività agonistica e di avere ancora un obiettivo molto preciso: le Olimpiadi. La vittoria nel concorso si aggiunge quindi a una carriera già avviata ai massimi livelli del nuoto artistico italiano.

È questo uno degli aspetti più interessanti della sua storia: la corona arriva mentre la sua esperienza sportiva è ancora in piena evoluzione. Da una parte ci sono gli allenamenti e le competizioni internazionali, dall’altra un titolo nazionale che apre nuove possibilità nel mondo della comunicazione e dello spettacolo.

La stessa Sarah ha raccontato di non voler abbandonare la dimensione agonistica e, allo stesso tempo, di essere curiosa di capire quali opportunità possa offrirle Miss Italia.

Una nuova fase tra sport, università e televisione

Il futuro della nuova Miss Italia si presenta quindi su più fronti. C’è l’università, c’è il nuoto artistico e c’è ora una vetrina nazionale che potrebbe avvicinarla al mondo televisivo e della comunicazione.

La sua vicenda personale aggiunge inoltre un altro elemento alla storia del titolo 2026: Sarah è nata in Piemonte in una famiglia di origini rumene e si è trasferita ancora giovanissima in Liguria, dove ha costruito la propria identità sportiva.

La notte di Santa Severa ha quindi consegnato la corona a una ragazza che arriva a Miss Italia con un bagaglio già importante: centinaia di allenamenti, competizioni internazionali, studio e una carriera sportiva ancora da sviluppare.

Il primo capitolo della sua esperienza nel concorso si è chiuso con la corona. Il prossimo, tra piscina, università e nuove opportunità davanti alle telecamere, è appena iniziato.