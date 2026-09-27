Sarah Ferguson, il libro sui Windsor e le offerte milionarie

🌐 Sarah Ferguson torna al centro dell’attenzione per le indiscrezioni su una possibile autobiografia milionaria dedicata agli anni trascorsi dentro e ai margini della Royal Family. Secondo alcune fonti editoriali britanniche, sarebbero arrivate offerte a sette cifre per un libro capace di affrontare i capitoli più delicati della sua vita: Andrea, Jeffrey Epstein, re Carlo, Harry e Meghan. Ma c’è un elemento decisivo: la stessa Ferguson ha smentito di essere vicina a un accordo e ha fatto sapere di non avere intenzione di scrivere un memoir rivelatore.

Sarah Ferguson e il mistero del libro sui Windsor

Per qualche ora l’ipotesi di un nuovo libro di Sarah Ferguson ha avuto tutti gli ingredienti per diventare una delle storie più esplosive dell’autunno reale britannico.

La ex duchessa di York, 66 anni, sarebbe stata corteggiata da diversi editori americani interessati a ottenere la sua versione di una lunga stagione di crisi che ha coinvolto la sua famiglia e, più in generale, la monarchia britannica.

Le indiscrezioni parlavano di offerte a sette cifre, di una possibile trattativa avanzata e persino di una struttura preliminare del volume, con capitoli dedicati alle persone e agli episodi più controversi della sua vita.

Il racconto avrebbe potuto partire dal matrimonio con Andrea Mountbatten-Windsor, proseguire attraverso il rapporto con Jeffrey Epstein e arrivare fino agli attuali equilibri della famiglia reale, compresi Carlo III, il principe Harry e Meghan Markle.

Una prospettiva capace di attirare immediatamente l’attenzione dell’editoria internazionale.

Ma proprio quando la storia sembrava prendere forma, è arrivata la smentita.

La smentita: “Nessun memoir in preparazione”

Il portavoce di Sarah Ferguson ha respinto le indiscrezioni.

Secondo quanto riferito a The Independent, la ex duchessa non sarebbe vicina alla firma di un accordo multimilionario e non avrebbe intenzione di realizzare un’autobiografia destinata a raccontare senza filtri i retroscena della famiglia reale.

Una precisazione importante, perché cambia completamente il significato delle notizie circolate nelle ore precedenti.

Da una parte ci sono le fonti editoriali citate dalla stampa britannica, secondo cui diversi editori sarebbero interessati al progetto. Dall’altra c’è la posizione ufficiale dell’entourage di Ferguson, che nega sia l’esistenza di una trattativa avanzata sia il progetto stesso di un nuovo memoir.

Al momento, dunque, non esiste un contratto pubblico né un libro annunciato ufficialmente.

Ed è proprio questa distanza tra indiscrezioni e smentita a rendere la vicenda particolarmente interessante.

Perché un libro di Fergie sarebbe così importante

Sarah Ferguson conosce la famiglia reale da una posizione privilegiata e allo stesso tempo particolare.

Ha sposato Andrea nel 1986, è entrata ufficialmente nella monarchia britannica e ha vissuto per anni accanto ai Windsor. Dopo il divorzio, nel 1996, ha però mantenuto con l’ex marito un rapporto molto stretto, continuando a condividere con lui parte della propria vita familiare.

Questa posizione potrebbe rendere un eventuale libro molto diverso dalle numerose autobiografie già pubblicate sulla monarchia.

Ferguson potrebbe raccontare la Royal Family dall’interno, ma anche il progressivo allontanamento dal suo centro.

Nel frattempo, il mondo dei Windsor è profondamente cambiato.

La morte della regina Elisabetta II, l’ascesa al trono di Carlo, la frattura tra Harry e la famiglia reale, l’allontanamento di Andrea dagli incarichi pubblici e le vicende legate a Epstein hanno modificato radicalmente gli equilibri.

Un libro scritto oggi avrebbe quindi un punto di osservazione molto diverso rispetto alle autobiografie precedenti.

Andrea e il capitolo più delicato

Se un memoir dovesse realmente vedere la luce, il rapporto con Andrea Mountbatten-Windsor sarebbe inevitabilmente uno dei capitoli centrali.

Sarah e Andrea si sono sposati nel 1986 e hanno avuto due figlie, Beatrice ed Eugenie. Il divorzio non ha però determinato una rottura definitiva tra i due.

Per anni Ferguson e Andrea sono rimasti estremamente vicini, tanto da continuare a vivere sotto lo stesso tetto per lunghi periodi.

Il loro rapporto è diventato ancora più osservato negli ultimi anni, soprattutto dopo le vicende che hanno coinvolto Andrea e la sua relazione con Jeffrey Epstein.

Un eventuale racconto personale di Sarah potrebbe quindi contribuire a chiarire come abbia vissuto quella fase e come abbia affrontato le conseguenze sulla propria famiglia.

Per ora, tuttavia, non è possibile attribuirle dichiarazioni o rivelazioni contenute in un libro che non risulta essere stato commissionato ufficialmente.

Il caso Epstein e le domande ancora aperte

È il capitolo più sensibile dell’intera vicenda.

Il nome di Sarah Ferguson è tornato più volte nelle cronache a causa dei suoi rapporti passati con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto nel 2019 dopo essere stato arrestato per accuse legate a reati sessuali.

Negli ultimi mesi la pubblicazione di nuovi documenti ha riportato l’attenzione sui rapporti che Ferguson e Andrea avevano avuto con Epstein.

La vicenda ha avuto conseguenze importanti anche sul piano pubblico. Ferguson ha perso il proprio ruolo di patrona di alcune organizzazioni e la sua attività benefica è stata sottoposta a nuove pressioni.

Un’eventuale autobiografia avrebbe quindi un enorme interesse mediatico proprio perché potrebbe offrire la sua versione personale di una storia sulla quale sono state formulate numerose ricostruzioni.

Ma è fondamentale distinguere tra ciò che potrebbe essere raccontato e ciò che è stato effettivamente dichiarato.

Al momento non c’è un nuovo memoir disponibile e Ferguson nega di essere al lavoro su un libro di questo tipo.

Carlo, Harry e Meghan: gli altri possibili capitoli

Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, il progetto editoriale ipotizzato non si limiterebbe ad Andrea ed Epstein.

Tra i temi indicati figurerebbero anche re Carlo III, Harry e Meghan Markle.

Non sorprende che proprio questi nomi abbiano alimentato l’interesse.

Sarah Ferguson ha attraversato diverse generazioni della monarchia. Ha conosciuto personalmente Carlo quando era ancora principe di Galles e ha visto da vicino la trasformazione della famiglia reale dopo il divorzio di Andrea.

Ha inoltre assistito alla nascita di una nuova generazione di Windsor e al progressivo deterioramento dei rapporti tra Harry e il resto della famiglia.

Un suo racconto potrebbe quindi intrecciare ricordi personali e grandi trasformazioni istituzionali.

Ma, anche in questo caso, si tratta di contenuti attribuiti a un possibile progetto editoriale, non di capitoli effettivamente pubblicati o confermati dalla diretta interessata.

Fergie ha già raccontato la propria vita

Sarah Ferguson non sarebbe comunque alla sua prima autobiografia.

Nel 1996 ha pubblicato “My Story”, arrivato in libreria nello stesso anno del divorzio da Andrea. Nel 2011 è seguito “Finding Sarah: A Duchess’s Journey to Find Herself”, un altro racconto personale dedicato al percorso della ex duchessa.

Nel corso degli anni Ferguson ha inoltre pubblicato numerosi libri, soprattutto destinati al pubblico infantile.

Un nuovo memoir avrebbe quindi una caratteristica particolare: non sarebbe semplicemente il racconto di una vita dentro la monarchia, ma potrebbe diventare una risposta agli eventi degli ultimi anni.

Il contesto editoriale, inoltre, sembra particolarmente favorevole alle autobiografie reali.

La pubblicazione del memoir di Charles Spencer, dedicato alla sorella Diana, ha riacceso il dibattito sulle memorie personali legate alla famiglia Windsor e ha riportato nelle cronache numerose ricostruzioni del passato della monarchia.

In questo scenario, un libro firmato da Ferguson attirerebbe inevitabilmente l’attenzione internazionale.

Il ritorno di Sarah Ferguson nel Regno Unito

La questione del possibile libro arriva inoltre in un momento delicato per la ex duchessa.

Dopo aver lasciato la residenza di Royal Lodge e aver trascorso un periodo in Svizzera, Ferguson è stata indicata come prossima al ritorno nel Regno Unito.

La sua posizione pubblica è però profondamente cambiata rispetto al passato.

Un tempo presenza abituale agli eventi della famiglia reale, oggi Ferguson conduce una vita molto più lontana dai riflettori ufficiali.

Le vicende legate a Epstein hanno contribuito a questo progressivo isolamento.

Proprio per questo, l’ipotesi di un nuovo libro assume un significato particolare: un’autobiografia potrebbe rappresentare un modo per tornare a parlare direttamente al pubblico, senza intermediari e senza affidarsi alle ricostruzioni della stampa.

Ma questa rimane, per ora, soltanto una possibilità.

Offerte milionarie, ma nessuna firma

La cifra delle presunte offerte è probabilmente l’elemento che ha reso la storia più clamorosa.

Le fonti che hanno alimentato l’indiscrezione parlano di proposte a sette cifre e di una competizione tra editori interessati ad assicurarsi il progetto.

Un’offerta multimilionaria sarebbe comprensibile dal punto di vista commerciale: Sarah Ferguson possiede una storia personale strettamente intrecciata con la monarchia britannica e conosce direttamente molte delle figure che continuano a dominare le cronache internazionali.

Ma il mercato editoriale non basta a confermare l’esistenza di un libro.

Al momento, la situazione è molto più semplice: le indiscrezioni parlano di offerte e trattative, mentre l’entourage di Ferguson nega che sia in preparazione un memoir “tell-all”.

È questa la distinzione che resta fondamentale.

Sarah Ferguson racconterà davvero tutto?

La domanda, per ora, rimane senza risposta.

Se un giorno Ferguson decidesse di mettere nero su bianco la propria versione degli eventi, avrebbe a disposizione decenni di storia personale: il matrimonio con Andrea, il divorzio, il rapporto rimasto stretto con l’ex marito, la vita accanto ai Windsor, la vicenda Epstein e il progressivo cambiamento della monarchia.

Sarebbe un racconto potenzialmente capace di riaprire discussioni su episodi già raccontati molte volte e, soprattutto, di offrire il punto di vista di una donna che ha vissuto per oltre quarant’anni a stretto contatto con la famiglia reale britannica.

Per ora, però, non c’è nessun contratto annunciato.

Il titolo più corretto della vicenda, quindi, non è ancora “Sarah Ferguson pubblica un libro sui Windsor”, ma “Sarah Ferguson potrebbe farlo, nonostante la smentita”.

Ed è proprio questa incertezza a lasciare aperta la porta alla domanda che sta alimentando la curiosità del pubblico: se davvero arrivasse un’offerta impossibile da rifiutare, Fergie sarebbe pronta a raccontare tutto?