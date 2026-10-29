Roma, un mese di teatro sperimentale con Tuttoteatro 2026

🌐 Premi Tuttoteatro.com 2026, Roma diventa laboratorio della drammaturgia contemporanea dal 29 ottobre al 29 novembre. Allo Spazio Rossellini, spettacoli, giovani talenti, incontri e finali del Premio Dante Cappelletti. Ampio spazio alla sperimentazione e all’accessibilità.

Premi Tuttoteatro.com 2026: Roma diventa laboratorio della scena contemporanea

Il teatro italiano cerca nuove parole, nuovi interpreti e soprattutto il coraggio di rischiare. Dal 29 ottobre al 29 novembre 2026, Roma ospita il programma pubblico dei Premi Tuttoteatro.com, un mese di spettacoli, incontri e sperimentazioni che punta a restituire centralità alla scrittura scenica e alle forme più innovative della rappresentazione.

Il cuore della manifestazione sarà lo Spazio Rossellini, con appuntamenti anche al Caffè Letterario, all’interno di un percorso che riunisce autori, attori, registi, danzatori, artisti visivi e nuove compagnie.

Tre i riconoscimenti protagonisti: la ventesima edizione del Premio alle arti sceniche Dante Cappelletti, la tredicesima del Premio Renato Nicolini e l’ottava del Premio Miglior Teaser.

Non soltanto una competizione artistica, ma un progetto culturale che mette in discussione le convenzioni dello spettacolo dal vivo, offrendo al pubblico la possibilità di assistere direttamente alla nascita di nuove opere.

In un panorama culturale spesso condizionato dalle esigenze commerciali e dalla ricerca di titoli immediatamente riconoscibili, Tuttoteatro.com rivendica il valore della sperimentazione e dell’indipendenza creativa, due elementi fondamentali per il futuro della scena italiana.

Il 29 ottobre la parola diventa protagonista

Il programma pubblico prende il via giovedì 29 ottobre alle ore 17, allo Spazio Rossellini, con l’incontro Agire la parola: scrivere per il teatro, condotto da Massimo Marino e Attilio Scarpellini.

Il confronto coinvolgerà alcune personalità significative della drammaturgia contemporanea: Federico Bellini, Lucia Calamaro, Oscar De Summa, Alessandra Di Lernia, Lisa Ferlazzo Natoli, Elvira Frosini, Pier Lorenzo Pisano e Nicolò Sordo.

Al centro della discussione una domanda essenziale: che cosa accade quando un testo abbandona la pagina scritta e diventa azione, presenza, corpo e relazione con il pubblico?

La risposta non può essere affidata soltanto alla qualità della scrittura. Il teatro contemporaneo vive infatti della capacità di trasformare le parole in gesti, suoni, immagini e tensioni emotive.

La drammaturgia non è più soltanto letteratura destinata alla rappresentazione, ma un processo creativo che nasce e si modifica attraverso la scena.

Premio Dante Cappelletti: i nuovi talenti sfidano il palcoscenico

Dal 30 ottobre al 1° novembre entrerà nel vivo la fase competitiva del Premio Dante Cappelletti, il principale riconoscimento della manifestazione.

Il programma pubblico ufficiale indica 18 progetti semifinalisti, selezionati per presentare i propri studi scenici davanti alla giuria e agli spettatori. La comunicazione ricevuta inizialmente ne menzionava sedici, ma il programma dettagliato pubblicato successivamente ne elenca diciotto.

Le compagnie arriveranno da differenti città italiane, portando linguaggi e sensibilità spesso distanti tra loro.

Il premio, ideato nel 2004 da Mariateresa Surianello, nasce per sostenere la produzione di nuove opere e valorizzare la ricerca indipendente, senza imporre rigide separazioni tra teatro di parola, danza, musica e arti visive.

La giuria, presieduta da Grazia Maria Ballerini, individuerà sette progetti finalisti chiamati a tornare sul palcoscenico tra il 27 e il 29 novembre.

Il vincitore riceverà un contributo alla produzione di 6.000 euro, secondo il regolamento del premio.

La caratteristica più interessante è proprio la possibilità di osservare i progetti mentre prendono forma. Non spettacoli necessariamente conclusi, ma materiali artistici ancora aperti al cambiamento.

È in questa fragilità creativa che risiede uno degli aspetti più affascinanti del teatro sperimentale: il pubblico non assiste soltanto a un risultato, ma partecipa idealmente al processo della sua costruzione.

Il cinema incontra il palcoscenico con il Premio Miglior Teaser

Sabato 31 ottobre alle ore 19 sarà la volta dell’ottava edizione del Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser, dedicato al rapporto tra linguaggio audiovisivo e spettacolo dal vivo.

Nove video semifinalisti saranno proiettati davanti al pubblico, accompagnati da un incontro dedicato alle possibilità espressive dell’immagine filmata applicata al teatro.

La sezione rappresenta una risposta a una trasformazione ormai evidente: oggi la comunicazione teatrale non vive soltanto nei programmi di sala e nelle recensioni, ma attraversa video, piattaforme digitali e nuovi linguaggi promozionali.

Un teaser può diventare molto più di un semplice strumento pubblicitario. Può anticipare un universo estetico, suggerire un’emozione e costruire un’identità artistica riconoscibile.

Masterclass sulla luce e incontri con gli artisti

Il percorso proseguirà il 2 e 3 novembre con la masterclass Pensare, fare, scrivere della luce. Drammaturgia e tecnica nello spazio del teatro contemporaneo, curata da Gianni Staropoli e Michelangelo Bellani.

Un laboratorio che pone al centro uno degli elementi più importanti e spesso meno conosciuti della creazione scenica: l’illuminazione.

La luce non serve soltanto a rendere visibile un interprete. Può modificare la percezione dello spazio, alterare il ritmo dell’azione e trasformare radicalmente il significato di una scena.

Il programma comprende inoltre le Colazioni con l’artista, previste dal 31 ottobre al 2 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, presso il Caffè Letterario.

Saranno momenti di dialogo diretto tra pubblico e artisti, pensati per superare la distanza tradizionale tra platea e palcoscenico.

Il 3 novembre, alle ore 21, arriverà invece lo spettacolo fuori concorso Se salissimo un gradino, della Compagnia Garbuggino Ventriglia, con drammaturgia e regia di Attilio Scarpellini, ispirato a I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij.

Dante Cappelletti, l’omaggio a trent’anni dalla scomparsa

Il 26 novembre la manifestazione dedicherà un appuntamento speciale alla memoria di Dante Cappelletti, nel trentennale della morte.

Alle ore 17 è previsto un incontro dedicato allo studioso e critico teatrale, accompagnato dalla presentazione di un numero monografico della rivista Culture Teatrali.

Sarà l’occasione per riflettere sul ruolo della critica e sulla responsabilità di sostenere linguaggi non convenzionali, spesso lontani dai grandi circuiti dello spettacolo.

Nella stessa giornata è prevista la performance Adagio (Opus 106), che unirà il pianoforte di Denis Cohen alla danza di Alessandra Cristiani, sulle note dell’Adagio sostenuto della Sonata n. 29 di Beethoven.

L’incontro tra musica e movimento conferma l’impostazione interdisciplinare della manifestazione, nella quale la ricerca artistica non viene confinata entro una singola forma espressiva.

Le finali dal 27 al 29 novembre e la proclamazione dei vincitori

La fase conclusiva si svolgerà dal 27 al 29 novembre, quando i sette progetti finalisti del Premio Dante Cappelletti torneranno sul palcoscenico per presentare una nuova evoluzione dei propri studi.

Le giornate saranno accompagnate da mostre, incontri, laboratori e spettacoli fuori concorso.

Il momento culminante arriverà domenica 29 novembre alle ore 20, con lo spettacolo Vorrei morire non so come fare della compagnia Quotidiana.com, seguito dalla cerimonia conclusiva e dalla proclamazione dei vincitori dei tre premi.

L’ultima giornata assumerà così il significato di una celebrazione collettiva della creatività, ma anche di una verifica concreta sulla vitalità della ricerca teatrale italiana.

La qualità di una scena culturale non si misura soltanto dal successo degli spettacoli più popolari, ma dalla capacità di offrire spazio a chi sperimenta linguaggi ancora inesplorati.

Ingresso gratuito e accessibilità: il teatro apre le porte a tutti

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa riguarda l’accessibilità.

Gli appuntamenti principali sono a ingresso gratuito, con l’eccezione dello spettacolo Se salissimo un gradino; alcune attività formative possono prevedere specifiche modalità di partecipazione.

Durante le giornate finali, gli studi in concorso e gli spettacoli serali saranno accompagnati da sopratitoli dal vivo, consultabili attraverso tablet e smartphone.

La cerimonia di premiazione del 29 novembre sarà inoltre accessibile mediante interpretariato simultaneo nella Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Non si tratta di elementi secondari. La possibilità di seguire uno spettacolo indipendentemente da eventuali barriere comunicative rappresenta una condizione essenziale per rendere la cultura realmente partecipata.

Il programma si sviluppa principalmente tra lo Spazio Rossellini, in via della Vasca Navale 58, e il Caffè Letterario, in via Ostiense 95, a Roma.

Il teatro italiano ha bisogno di luoghi dove rischiare

L’edizione 2026 dei Premi Tuttoteatro.com racconta una necessità sempre più urgente: sostenere la creazione artistica anche quando non offre risultati immediatamente prevedibili.

La sperimentazione richiede tempo, continuità, risorse e soprattutto spazi nei quali gli artisti possano confrontarsi liberamente con il pubblico.

In questo senso, il Premio Dante Cappelletti non rappresenta soltanto una competizione, ma un investimento sulla possibilità che nuove idee riescano a diventare produzioni concrete.

Dal 29 ottobre al 29 novembre, Roma offrirà uno spazio a quella parte del teatro che non vuole limitarsi a ripetere formule consolidate, ma prova a costruire nuovi modi di raccontare la realtà.

Ed è proprio attraverso questa ricerca che lo spettacolo dal vivo può continuare a sorprendere, interrogare e coinvolgere generazioni differenti di spettatori.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.