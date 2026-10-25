Iva Zanicchi torna a teatro: la mamma che sfida tutti
Iva Zanicchi torna in teatro
Una madre sorprende i figli e cambia le regole
Un pranzo natalizio, una famiglia riunita e una rivelazione destinata a sconvolgere le abitudini di tutti.
È da questa situazione che prende avvio Viva la Mamma!, la nuova commedia con protagonista Iva Zanicchi.
La cantante e attrice interpreta Michela, una donna matura, energica e determinata a vivere pienamente la propria esistenza.
Durante un incontro familiare rivela ai figli Sofia e Sandro che nella sua vita è entrato un uomo molto più giovane.
La notizia scatena sospetti, domande e una serie di equivoci.
Il diritto di innamorarsi non ha un’età
La commedia affronta un tema che riguarda molte famiglie: la difficoltà ad accettare che un genitore anziano possa desiderare una nuova relazione.
I figli tendono a interpretare il nuovo rapporto con preoccupazione.
La differenza di età alimenta il timore che il giovane compagno possa avere interessi economici.
Ma dietro la diffidenza emerge una domanda più profonda.
Perché la ricerca della felicità dovrebbe avere una scadenza anagrafica?
Un cast tra televisione e palcoscenico
Accanto a Iva Zanicchi troviamo Milena Miconi nel ruolo di Sofia, Diego Ruiz in quello di Sandro e Samuel Peron nei panni del nuovo compagno.
Lo spettacolo è scritto e diretto da Diego Ruiz.
La produzione è affidata a Carpe Diem Produzioni, con la collaborazione del Centro Teatrale Meridionale.
La commedia utilizza dialoghi, contrasti familiari e situazioni paradossali per costruire un racconto leggero su questioni molto attuali.
La solitudine e le relazioni familiari
Uno dei temi centrali dello spettacolo è la solitudine vissuta da molte persone anziane.
L’invecchiamento può comportare cambiamenti nelle relazioni sociali, ma non elimina il bisogno di affetto, compagnia e autonomia.
La protagonista rivendica il diritto di compiere scelte senza essere definita esclusivamente dal ruolo di madre.
Lo spettacolo invita così a riflettere sulle aspettative che figli e parenti possono proiettare sulla vita delle persone mature.
Le date della tournée
Il debutto annunciato è previsto per il 5 novembre 2026 al Teatro Goldoni di Corinaldo.
Tra le tappe successive figurano Torino, Montecatini Terme e Roma, dove lo spettacolo è programmato al Teatro Manzoni dal 17 al 22 novembre.
La tournée comprende numerose altre città italiane, con appuntamenti previsti fino al 31 gennaio 2027.
Le date possono essere soggette a variazioni da parte degli organizzatori.
Con Viva la Mamma!, Iva Zanicchi porta sul palcoscenico una storia che utilizza il sorriso per ricordare che autonomia, desideri e affetti non appartengono a una sola stagione della vita.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative
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