7:43 pm, 25 Ottobre 26 calendario

Processo alla Magia, a Roma lo stupore sfida l’IA

Di: Redazione Metrotoday

Processo alla Magia al Teatro Vittoria

🌐 Processo alla Magia, il nuovo spettacolo di Francesco Frattarelli, arriva al Teatro Vittoria di Roma sabato 31 ottobre 2026 alle ore 21. Con la regia di Tiziano Grigioni, la rappresentazione affronta il rapporto tra intelligenza artificiale, dubbio e meraviglia, trasformando un immaginario processo giudiziario in un’esperienza di illusionismo contemporaneo.

Quando la magia finisce sul banco degli imputati

In un’epoca nella quale algoritmi e intelligenza artificiale possono produrre immagini realistiche e simulare situazioni inesistenti, il teatro propone un ritorno all’esperienza diretta.

È questa l’idea alla base di Processo alla Magia, spettacolo ideato da Francesco Frattarelli e Tiziano Grigioni.

La rappresentazione mette simbolicamente sotto accusa il concetto stesso di meraviglia.

La tesi da esaminare è semplice: la magia non esiste.

Ma durante lo spettacolo le certezze degli spettatori vengono progressivamente messe alla prova.

Teatro Vittoria di Roma, nel quartiere Testaccio

Illusionismo, mentalismo e partecipazione del pubblico

La struttura dello spettacolo richiama un processo, utilizzato come espediente teatrale per costruire situazioni sorprendenti.

La rappresentazione combina effetti visuali, mentalismo e interazione diretta con gli spettatori.

L’obiettivo non è soltanto stupire attraverso abilità tecniche, ma mettere in discussione la tendenza contemporanea a cercare una spiegazione immediata per ogni fenomeno.

Il teatro diventa così uno spazio nel quale recuperare il piacere dell’incertezza e dell’osservazione.

Prestigiatore durante un numero di manipolazione e illusionismo

Francesco Frattarelli e il linguaggio della magia contemporanea

Frattarelli coltiva l’illusionismo fin dall’adolescenza e ha progressivamente integrato le tecniche manipolative con la formazione teatrale.

Nel corso della propria carriera ha partecipato a trasmissioni televisive e realizzato spettacoli dedicati alla magia.

Tra i precedenti lavori figurano Professione Mago, Gang of Magic e produzioni realizzate in collaborazione con Francesco Scimemi.

In Processo alla Magia, l’esperienza maturata sul palcoscenico viene utilizzata per costruire una narrazione che alterna ironia, sorpresa e riflessione.

Pubblico in una sala teatrale durante uno spettacolo dal vivo

Un confronto provocatorio con l’intelligenza artificiale

Il tema dell’intelligenza artificiale assume una funzione narrativa.

La tecnologia può produrre contenuti apparentemente realistici, ma uno spettacolo dal vivo coinvolge direttamente pubblico e artista in un momento condiviso.

La differenza non consiste necessariamente nell’impossibilità tecnica di riprodurre effetti visivi, ma nella relazione umana che si crea in sala.

La meraviglia teatrale nasce anche dalla consapevolezza di partecipare a un evento irripetibile.

Illusionista sul palcoscenico illuminato da luci teatrali

Data, orario e biglietti

Processo alla Magia è annunciato per sabato 31 ottobre 2026 alle 21, presso il Teatro Vittoria di Roma, in Piazza Santa Maria Liberatrice 10.

Uno spettacolo che utilizza il linguaggio della magia per riflettere sulla necessità, sempre più attuale, di osservare prima di giudicare.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative

25 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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