L’ultima esecuzione, a Roma il teatro denuncia la crisi della casa

🌐 L’ultima esecuzione torna a Roma dal 29 ottobre al 1° novembre 2026 al Piccolo Teatro San Paolo. La denuncia teatrale di Fabio Salvati, diretta da Daniela Coppola, racconta con ironia e amarezza sfratti, mutui insostenibili e speculazione immobiliare. A dieci anni dal debutto, uno spettacolo di coinvolgimento sociale che mette al centro il diritto alla casa e la fragilità delle famiglie di fronte al potere finanziario.

L’ultima esecuzione: quando perdere la casa diventa una tragedia sociale

Una porta chiusa, il pianto di un bambino, un ufficiale giudiziario e una banca determinata a eseguire uno sfratto. È da questa situazione apparentemente ordinaria che prende vita L’ultima esecuzione, la commedia scritta da Fabio Salvati e diretta da Daniela Coppola, in scena al Piccolo Teatro San Paolo di Roma dal 29 ottobre al 1° novembre 2026.

Lo spettacolo torna sul palcoscenico a dieci anni dalla prima rappresentazione, con un nuovo cast e una denuncia sociale che appare ancora attuale: la progressiva trasformazione della casa da diritto fondamentale a strumento di investimento e speculazione finanziaria.

Con dialoghi brillanti, personaggi paradossali e una comicità tagliente, la pièce affronta le conseguenze dell’indebitamento delle famiglie e delle operazioni immobiliari che possono mettere a rischio la sicurezza abitativa dei cittadini più vulnerabili.

La trama: un pianerottolo si trasforma in un campo di battaglia

Tutto accade nella periferia romana, sul pianerottolo di una palazzina. Un ufficiale giudiziario arriva per eseguire lo sfratto di una giovane madre, travolta da un mutuo insostenibile.

Con lui si presenta il rappresentante di una banca milanese, diventata proprietaria dell’intero edificio. La donna, però, non apre. Dall’appartamento proviene soltanto il pianto di un bambino.

La situazione si complica quando arrivano una giovane dottoressa e gli altri condomini, anch’essi minacciati dalla perdita delle proprie abitazioni.

La tensione esplode tra indignazione, paura e solidarietà, alimentata dalle provocazioni di un eccentrico professore di filosofia, deciso a trasformare la protesta in una singolare resistenza collettiva.

Tra equivoci e colpi di scena, quella che sembrava una semplice procedura giudiziaria diventa uno scontro tra potere economico e dignità umana, fino a un finale sorprendente.

Il teatro denuncia la speculazione immobiliare

Il vero protagonista dello spettacolo è il disagio abitativo, raccontato senza retorica attraverso il linguaggio della commedia.

La vicenda mette in scena le conseguenze della finanziarizzazione della casa, il processo attraverso cui immobili e crediti vengono acquistati, gestiti e trasferiti secondo logiche finanziarie.

Quando una famiglia non riesce più a pagare il mutuo, la perdita della casa può diventare anche perdita di stabilità, sicurezza e prospettive future.

Il testo di Fabio Salvati affronta questa contraddizione senza rinunciare al sorriso: la comicità diventa uno strumento per smascherare l’arroganza del potere economico e le fragilità di un sistema nel quale le persone rischiano di essere ridotte a semplici posizioni debitorie.

A dieci anni dal debutto, L’ultima esecuzione dimostra quanto il teatro possa essere uno strumento efficace di denuncia, divertimento e riflessione collettiva.

Cast, regia e appuntamenti a Roma

La regia è di Daniela Coppola, su testo di Fabio Salvati. In scena Marco Di Lotti, Roberto Tacchinardi, Simona Rossi, Fabrizio Di Nezza, Elena Salvati, Simone Pappalardo e Aldo Minghelli.

Le scenografie sono firmate da Marco Di Lotti; luci e audio sono affidati a Riccardo Compagniucci, mentre foto e video sono curati da Thomas Stalletti.

Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre 2026: ore 21:00 Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026: ore 18:30 Piccolo Teatro San Paolo Via Ostiense 190, Roma

L’ultima esecuzione porta in scena una domanda che attraversa la società contemporanea: quando la casa diventa soprattutto un investimento, che cosa rimane del diritto delle persone ad abitarla?

Le immagini visualizzate sono materiali promozionali originali dello spettacolo, utilizzati a corredo dell’articolo, meramente indicativi.