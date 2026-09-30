Poste-TIM, l’85,8% cambia la partita: ora viene il difficile

🌐 Poste Italiane, TIM, 85,822% e una soglia del 90% mancata di misura rispetto all’obiettivo iniziale: la partita sull’ex monopolista telefonico entra nella fase decisiva. L’OPAS si è chiusa con il controllo di Poste, ma senza il raggiungimento della percentuale che avrebbe consentito di utilizzare il diritto di acquisto previsto dalla normativa. Ora il tema centrale non è più conquistare TIM, ma capire come verrà integrata, con quali tempi e attraverso quali operazioni societarie. Sullo sfondo c’è anche il progetto di acquisizione del 20% del Polo Strategico Nazionale, che rafforza il disegno di Poste nell’infrastruttura digitale italiana.

Poste ha preso TIM, ma il 90% non è arrivato

La fotografia della situazione è ormai molto più chiara.

Al termine della riapertura dei termini dell’OPAS, Poste Italiane è arrivata a detenere provvisoriamente 1.832.917.988 azioni TIM, pari all’85,822% del capitale. Il risultato nasce dalla somma del 20,104% che Poste possedeva già prima dell’offerta, delle adesioni raccolte nella prima fase e delle ulteriori azioni consegnate durante la riapertura.

Il dato definitivo dovrà essere comunicato entro il 1° ottobre 2026, ma la distanza dalla soglia del 90% è ormai sufficientemente ampia da rendere chiaro il nuovo scenario.

Poste, dunque, ha conquistato il controllo di TIM, ma non ha raggiunto la percentuale che avrebbe aperto la strada alle procedure previste per l’acquisto delle azioni residue.

È una differenza tutt’altro che marginale.

L’operazione non si è fermata: cambia semplicemente la natura della fase successiva. La conquista del controllo era il primo obiettivo. L’integrazione industriale e societaria è adesso il vero banco di prova.

Perché il 90% era così importante

La soglia del 90% è stata al centro della comunicazione sull’OPAS per mesi, ma è necessario precisare cosa significa realmente.

La normativa italiana prevede meccanismi specifici collegati alle diverse soglie di partecipazione. Con almeno il 90% possono entrare in gioco le procedure di obbligo di acquisto previste dall’articolo 108 del TUF e, in presenza dei relativi presupposti, il diritto di acquisto disciplinato dall’articolo 111. La disciplina è stata inoltre modificata nel 2026, rendendo particolarmente importante distinguere tra 90% e 95% e tra obbligo di acquisto e diritto di acquisto.

Nel caso specifico di TIM, la documentazione dell’operazione chiariva che il raggiungimento della soglia avrebbe consentito a Poste di utilizzare il relativo meccanismo per arrivare alle azioni residue.

Con l’85,822%, invece, questa strada non si è aperta.

Ed è qui che comincia la parte più complessa.

Poste dispone comunque di una partecipazione estremamente elevata. Non si trova nella condizione di dover negoziare il controllo con altri azionisti: il controllo è già acquisito.

Ma rimane una minoranza significativa.

Circa il 14,2% del capitale resta infatti al di fuori della partecipazione di Poste, salvo eventuali variazioni successive.

Questa presenza cambia la struttura dell’operazione.

Il controllo c’è: adesso bisogna trasformarlo in integrazione

La questione centrale dei prossimi mesi sarà capire quale forma assumerà il rapporto tra TIM e Poste.

L’ipotesi di una fusione all’interno del perimetro del gruppo Poste è già entrata nel dibattito pubblico come una delle strade possibili. La quota raggiunta garantisce infatti a Poste una posizione di controllo molto ampia anche in vista delle decisioni societarie che richiedono maggioranze qualificate.

Questo però non significa che la fusione sia automatica.

Una fusione tra grandi gruppi comporta valutazioni industriali, finanziarie, societarie e regolamentari. Occorre stabilire struttura dell’operazione, rapporti di concambio, governance, perimetro delle attività e trattamento delle minoranze.

E soprattutto bisogna dimostrare che l’integrazione produce realmente i vantaggi annunciati.

È il passaggio che separa una grande operazione finanziaria da una vera trasformazione industriale.

Durante la fase dell’OPAS il mercato ha potuto concentrarsi soprattutto su prezzo, adesioni e percentuali.

Adesso dovrà guardare altro.

Dovrà osservare ricavi, costi, investimenti, sinergie, debito, cash flow e risultati operativi.

La storia dell’operazione cambia completamente.

Il prezzo dell’offerta non ha convinto tutti

C’è poi un elemento che merita attenzione.

Poste ha migliorato il corrispettivo dell’offerta a settembre, aggiungendo 30 centesimi alla componente cash, portandola a 1,97 euro per azione, mentre la componente azionaria è rimasta pari a 0,218 azioni Poste per ogni azione TIM consegnata.

Il rilancio ha prodotto nuove adesioni importanti, ma non sufficienti a portare la partecipazione al 90%.

Questo dato può essere letto senza attribuirgli automaticamente un significato univoco.

Da una parte, una parte degli azionisti TIM ha evidentemente ritenuto conveniente aderire all’offerta anche dopo il miglioramento.

Dall’altra, una quota significativa ha scelto di non consegnare le proprie azioni.

Non significa necessariamente che quegli azionisti considerino TIM sottovalutata. Le motivazioni possono essere molteplici: aspettative sul futuro della società, preferenza per mantenere l’investimento, valutazioni fiscali o finanziarie, scelta strategica oppure semplice volontà di attendere le prossime mosse.

Ma il risultato concreto è evidente: Poste dovrà procedere con una minoranza ancora presente nel capitale.

TIM non è più una semplice partecipazione finanziaria

Questo è forse il passaggio più importante.

Poste non ha acquisito TIM per costruire una partecipazione passiva.

Il progetto annunciato punta a una maggiore integrazione tra attività, competenze e infrastrutture.

Il gruppo postale si trova quindi davanti a una trasformazione che potrebbe modificare profondamente la propria identità industriale.

Poste nasce infatti da un modello fortemente legato a servizi finanziari, assicurativi, pagamenti, logistica e presenza capillare sul territorio.

TIM porta invece dentro il perimetro telecomunicazioni, reti, servizi digitali, infrastrutture tecnologiche e competenze IT.

La combinazione dei due mondi è potenzialmente molto più ampia della semplice somma delle attività.

Ma proprio per questo è anche più complessa.

Una cosa è possedere una società.

Un’altra è riuscire a far funzionare insieme organizzazioni costruite nel tempo con culture aziendali, sistemi tecnologici e modelli operativi differenti.

Il secondo fronte: il Polo Strategico Nazionale

Mentre l’operazione TIM arriva alla sua fase successiva, emerge un altro elemento che aiuta a leggere la strategia di Poste.

Il gruppo ha confermato di essere in trattativa per acquisire il 20% del Polo Strategico Nazionale, la società che gestisce infrastrutture e servizi cloud destinati alla Pubblica amministrazione.

L’operazione era già stata indicata nella strategia del gruppo e le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane hanno riportato il dossier al centro dell’attenzione.

Il PSN rappresenta un’infrastruttura particolare perché riguarda cloud, dati e servizi digitali della pubblica amministrazione italiana.

La possibile presenza di Poste al 20% avrebbe quindi un significato che va oltre la semplice diversificazione.

Soprattutto se viene letta insieme a TIM.

Da una parte ci sono le telecomunicazioni.

Dall’altra il cloud e le infrastrutture digitali.

In mezzo c’è una società come Poste, con una rete fisica distribuita sull’intero territorio nazionale e milioni di rapporti quotidiani con cittadini, imprese e amministrazioni.

È un disegno industriale che punta a costruire un gruppo sempre più presente nella filiera digitale italiana.

TIM e PSN possono diventare due pezzi dello stesso progetto

Il collegamento più interessante riguarda proprio il cloud.

Poste ha già indicato una joint venture con TIM Enterprise dedicata ai servizi IT basati sul cloud. L’ipotesi di ingresso nel Polo Strategico Nazionale si inserisce quindi in un progetto più ampio di sviluppo delle attività digitali.

Non significa che tutte queste operazioni produrranno automaticamente sinergie.

Ma la direzione strategica è leggibile.

Poste sta cercando di spostarsi progressivamente verso un modello nel quale servizi finanziari, telecomunicazioni, pagamenti, cloud, infrastrutture digitali e presenza territoriale possano convivere all’interno dello stesso ecosistema.

È una trasformazione molto più profonda della semplice acquisizione di TIM.

Ed è proprio per questo che sarà importante capire quanto capitale sarà necessario per sostenerla.

La vera sfida saranno le sinergie

Nel dibattito sull’operazione è circolata una stima di circa 700 milioni di euro di sinergie e, secondo la comunicazione di Poste, la realtà combinata arriverebbe a circa 27 miliardi di euro di ricavi e 150 mila dipendenti.

Sono numeri enormi.

Ma un numero annunciato non è ancora un risultato.

Le sinergie possono derivare dalla condivisione di infrastrutture, dalla razionalizzazione dei costi, dalla vendita congiunta di servizi, dall’utilizzo reciproco delle reti commerciali e dalla possibilità di offrire nuovi prodotti alla clientela.

Allo stesso tempo, ogni integrazione genera costi.

Sistemi informatici da armonizzare, processi da modificare, strutture da riorganizzare, investimenti nelle reti e possibili costi di ristrutturazione possono assorbire una parte dei benefici iniziali.

Il punto, dunque, non sarà soltanto quanto valgono le sinergie sulla carta.

Sarà quanto velocemente potranno diventare risultati economici verificabili.

Il mercato ora guarderà soprattutto all’esecuzione

È questa la ragione per cui la chiusura dell’OPAS non rappresenta la fine della storia.

È l’inizio di una fase diversa.

Durante la lunga corsa verso il controllo di TIM, gli investitori hanno avuto davanti una domanda relativamente semplice: Poste riuscirà a conquistare il controllo?

La risposta è arrivata.

Ora la domanda è molto più articolata.

Come verrà integrata TIM?

Quanto costerà?

Quale sarà la struttura definitiva?

Che ruolo manterrà il marchio?

Come verranno organizzate le attività?

Quali saranno i tempi delle sinergie?

E soprattutto: quanto valore economico riuscirà effettivamente a produrre l’integrazione?

Sono domande alle quali non può rispondere il risultato dell’OPAS.

Serviranno trimestri.

Anche il titolo Poste entra in una nuova fase

Il mancato raggiungimento del 90% non può essere interpretato automaticamente come un fallimento dell’operazione.

Allo stesso modo, l’85,822% non garantisce da solo che l’integrazione produrrà valore.

Sono due piani distinti.

Il primo è societario: Poste ha ottenuto il controllo.

Il secondo è industriale: adesso deve dimostrare che quel controllo può essere trasformato in un’organizzazione più efficiente e redditizia.

Il terzo è finanziario: bisognerà verificare l’impatto dell’operazione sui conti di Poste, sulla struttura patrimoniale, sul debito, sugli investimenti e sulla capacità di mantenere gli obiettivi finanziari comunicati al mercato.

È su questi elementi che progressivamente si formerà la valutazione degli investitori.

Non su una singola seduta di Borsa.

La partita delle minoranze non è finita

C’è poi un ultimo aspetto da non sottovalutare.

Il fatto che Poste non abbia raggiunto il 90% significa che TIM conserva una quota di capitale nelle mani di altri azionisti.

Questo rende particolarmente importante la governance della fase successiva.

Le decisioni strategiche dovranno essere accompagnate dalle procedure societarie previste per una società ancora partecipata da minoranze.

Anche per questo il percorso verso un eventuale delisting attraverso una fusione è diverso da quello che sarebbe stato possibile dopo il raggiungimento delle soglie dell’OPAS.

La differenza non è soltanto tecnica.

È la conseguenza diretta del fatto che Poste controlla TIM, ma non possiede ancora il 100% del capitale.

Dal 90% mancato al nuovo capitolo di Poste

Il risultato dell’OPAS consegna quindi un quadro molto diverso da quello che sarebbe emerso con una partecipazione superiore al 90%.

Poste ha ottenuto una posizione dominante e può ora lavorare sull’integrazione, ma deve farlo con una minoranza ancora significativa.

Nel frattempo, il possibile ingresso nel Polo Strategico Nazionale aggiunge un altro tassello al progetto di trasformazione digitale.

Il vero punto della storia, a questo punto, non è più la percentuale scritta nel comunicato finale.

È ciò che Poste riuscirà a costruire con quella percentuale.

L’85,822% è il risultato dell’operazione finanziaria. L’integrazione di TIM sarà il risultato industriale da conquistare.

E qui cambia tutto.

Perché acquistare il controllo di una grande società è un’operazione straordinaria.

Far funzionare insieme due grandi organizzazioni, generare le sinergie promesse, sostenere gli investimenti e trasformare una partecipazione dell’85,8% in un nuovo modello industriale richiede invece anni di esecuzione.

La fase dei rilanci e delle adesioni è finita.

Adesso comincia quella dei bilanci, delle assemblee, degli investimenti e dei risultati.

Ed è proprio questa la parte dell’operazione che il mercato potrà giudicare soltanto con i numeri.