Dpfp 2027, conti pubblici e manovra: la linea prudente di Giorgetti

🌐 Dpfp 2027, scostamento di bilancio, deficit, difesa ed energia sono i pilastri del nuovo quadro di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei ministri. Il governo punta a ottenere circa 14 miliardi di euro di flessibilità nel 2027 e altrettanti nel 2028, mentre Giancarlo Giorgetti indica una linea più prudente per la prossima manovra e chiede chiarezza sulle indiscrezioni riguardanti Christine Lagarde.

Dpfp 2027, il governo definisce il nuovo quadro dei conti

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Documento programmatico di finanza pubblica, il passaggio che aggiorna il quadro macroeconomico e di bilancio in vista della prossima legge di Bilancio. Insieme al Dpfp è arrivata anche la relazione sullo scostamento, collegata alla richiesta di maggiore flessibilità europea per affrontare le spese legate a energia e difesa.

La cifra complessiva che emerge dal provvedimento è significativa: circa 28 miliardi di euro distribuiti nel biennio 2027-2028, con una richiesta di flessibilità pari allo 0,3% del Pil per l’energia e allo 0,3% per la difesa in ciascuno dei due anni. Il quadro, quindi, non si traduce semplicemente in una maggiore disponibilità immediata di risorse, ma apre uno spazio finanziario che dovrà essere utilizzato all’interno delle regole europee e delle procedure previste.

Il punto politicamente ed economicamente più rilevante riguarda proprio il margine di manovra per la prossima legge di Bilancio. L’esecutivo dovrà ora trasformare le indicazioni contenute nel documento in misure concrete, tenendo conto di una situazione internazionale caratterizzata da energia più costosa, inflazione ancora elevata e condizioni finanziarie meno favorevoli rispetto alle attese iniziali.

Giorgetti: “Serve un approccio più prudente” sulla manovra

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha accompagnato il via libera del Cdm con un messaggio improntato alla cautela. Il contesto, secondo quanto spiegato dal titolare del Tesoro, rende più difficile costruire previsioni particolarmente lunghe e aumenta la necessità di mantenere un’impostazione prudente nella preparazione della manovra.

È un’indicazione importante perché la prossima legge di Bilancio dovrà muoversi contemporaneamente su più fronti: sostenere famiglie e imprese davanti al caro-energia, garantire le risorse necessarie alla sicurezza e alla difesa, rispettare il percorso di finanza pubblica concordato con l’Unione europea e mantenere sotto controllo il costo del debito.

In questo scenario, la prudenza evocata da Giorgetti non significa rinuncia agli interventi, ma maggiore attenzione alla quantità e alla durata delle misure che saranno inserite nella manovra. La sostenibilità finanziaria delle decisioni diventa infatti centrale soprattutto quando le entrate e le spese possono essere condizionate rapidamente da variazioni dell’inflazione, dei prezzi energetici e dei tassi.

Deficit, cosa cambia tra il 2026 e il 2027

Uno dei numeri più attesi del Dpfp riguarda il rapporto tra deficit e Pil.

Per il 2026 il governo indica un disavanzo inferiore al 3% del Pil, mentre per il 2027 la previsione sale al 3,4%. L’aumento è collegato anche alla possibilità di utilizzare gli spazi di flessibilità previsti dalle regole europee per determinate categorie di spesa, in particolare quelle riferite alla difesa e all’energia.

Il passaggio è rilevante perché il 3% rappresenta una delle soglie centrali del quadro fiscale europeo. Superarla non equivale automaticamente a una nuova crisi dei conti pubblici, ma modifica il quadro nel quale il governo deve confrontarsi con le istituzioni europee e con gli impegni assunti sul percorso di rientro.

Il dato del 3,4% previsto per il 2027 va quindi letto insieme alla composizione della spesa e agli strumenti di flessibilità disponibili. È proprio questo il terreno sul quale si giocherà una parte importante del confronto con Bruxelles nei prossimi mesi.

Crescita e debito restano variabili decisive

Il quadro non riguarda soltanto il deficit. Le nuove previsioni indicano una crescita del Pil italiano dell’1% nel 2026 e dello 0,8% nel 2027, mentre il rapporto debito/Pil rimane su livelli elevati e secondo le nuove stime è destinato a raggiungere un picco nel 2027.

Sono numeri che aiutano a comprendere perché il governo stia cercando di calibrare con attenzione le nuove spese. Una crescita moderata rende infatti più complesso assorbire aumenti strutturali della spesa attraverso il solo incremento delle entrate.

Il problema diventa ancora più delicato quando l’inflazione spinge verso l’alto alcune voci di bilancio e contemporaneamente aumenta il costo di finanziamento del debito. La prossima manovra dovrà quindi essere costruita dentro un equilibrio particolarmente stretto.

Difesa, ridotto lo spazio rispetto alle ipotesi iniziali

Uno degli elementi distintivi del nuovo Dpfp riguarda la riduzione dello sforzo aggiuntivo previsto per la difesa.

La flessibilità richiesta per questo capitolo è stata fissata allo 0,3% del Pil annuo, affiancata da un identico 0,3% destinato all’energia. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 si arriva così a un potenziale spazio complessivo dello 0,6% del Pil.

La scelta rappresenta un ridimensionamento rispetto alle ipotesi che erano circolate nelle fasi precedenti della discussione. Giorgetti ha collegato questa impostazione alla necessità di tenere conto delle condizioni economiche e finanziarie attuali, mentre il governo dovrà continuare a confrontarsi con gli impegni assunti in ambito europeo e internazionale.

La questione della difesa resta comunque centrale. L’Italia deve conciliare l’aumento delle esigenze di sicurezza con la disponibilità effettiva di risorse e con i vincoli della finanza pubblica. Il Dpfp prova a definire proprio questo perimetro, rinviando alla legge di Bilancio le decisioni operative sulle singole misure.

Energia, inflazione e famiglie: la partita più delicata

L’altro grande capitolo dello scostamento riguarda l’energia. Il rialzo dei prezzi dei combustibili e l’impatto dell’inflazione hanno modificato le prospettive con cui era stata impostata la programmazione finanziaria.

Negli ultimi giorni il governo ha chiesto all’Unione europea ulteriore flessibilità per poter intervenire sul costo dell’energia senza compromettere il rispetto del percorso di spesa concordato. La questione è particolarmente delicata perché l’aumento dei prezzi energetici può trasferirsi rapidamente sui bilanci familiari e sui costi delle imprese.

Il governo italiano ha sostenuto davanti alla Commissione europea la necessità di considerare l’impatto dell’inflazione nel valutare il rispetto delle regole fiscali. Bruxelles ha fatto sapere che la richiesta sarà esaminata nell’ambito del confronto europeo sui prossimi documenti di bilancio.

È dunque possibile che una parte importante della discussione sulla manovra si concentri proprio sulle misure temporanee contro il caro-energia, cercando di evitare che interventi emergenziali diventino automaticamente nuovi impegni permanenti di spesa.

La manovra 2027 entra nella fase decisiva

Con l’approvazione del Dpfp, la costruzione della legge di Bilancio 2027 entra in una fase più concreta. Il documento non contiene ancora tutte le misure che interesseranno cittadini, imprese e lavoratori, ma stabilisce il perimetro entro il quale quelle misure dovranno essere finanziate.

La questione delle risorse sarà quindi determinante. Lo spazio aggiuntivo ottenuto attraverso la flessibilità europea non rappresenta infatti una somma liberamente spendibile: dovrà essere associato alle finalità per le quali viene riconosciuto e inserito nel quadro complessivo dei conti pubblici.

Per il governo questo significa affrontare nelle prossime settimane una serie di scelte: quali interventi rendere strutturali, quali mantenere temporanei e quali rinviare. È il passaggio nel quale le dichiarazioni politiche dovranno trasformarsi in norme e coperture finanziarie.

La linea indicata da Giorgetti va nella direzione di una manovra meno esposta a impegni difficili da sostenere nel tempo. Il confronto interno alla maggioranza dovrà però misurarsi con le diverse priorità indicate dai partiti e con le richieste provenienti dai settori produttivi e dalle famiglie.

Il caso Lagarde e il nodo della Bce

Nel corso della giornata Giorgetti ha affrontato anche un tema distinto, ma potenzialmente rilevante per i mercati: le indiscrezioni su una possibile uscita anticipata di Christine Lagarde dalla presidenza della Banca centrale europea.

Il ministro ha chiesto che sulla vicenda venga fatta chiarezza al più presto, precisando allo stesso tempo di non poter parlare delle intenzioni personali della presidente della Bce. Giorgetti ha inoltre chiarito che, qualora si aprisse effettivamente una procedura per la successione, l’Italia al momento non avrebbe un candidato da indicare.

La questione assume un peso particolare perché la guida della Bce incide sulle aspettative relative alla politica monetaria dell’area euro. Qualunque cambiamento ai vertici dell’istituzione sarebbe quindi seguito con attenzione da governi, investitori e mercati finanziari.

Per ora, tuttavia, il dato concreto è che non esiste una successione formalizzata e che le indiscrezioni richiamate dal ministro restano una questione da chiarire sul piano istituzionale. Il governo italiano, attraverso Giorgetti, ha scelto di sottolineare soprattutto l’esigenza di avere informazioni certe.

Cosa succede adesso

L’approvazione del Dpfp rappresenta l’avvio di una fase nella quale i numeri dovranno essere trasformati in decisioni di politica economica. Il prossimo passaggio sarà la definizione della manovra 2027, con il governo chiamato a distribuire uno spazio di bilancio condizionato da crescita, inflazione, costo del debito, energia, difesa e regole europee.

Il dato politico-economico più immediato è quindi il nuovo perimetro finanziario: circa 14 miliardi di euro di flessibilità nel 2027 e altri 14 miliardi nel 2028, mentre il deficit viene previsto sotto il 3% nel 2026 e al 3,4% nel 2027.

La parola chiave delle prossime settimane sarà prudenza. Non soltanto perché lo spazio fiscale resta limitato, ma perché il quadro internazionale può cambiare rapidamente. Energia, inflazione e condizioni finanziarie possono modificare in pochi mesi le ipotesi sulle quali viene costruita una legge di Bilancio.

Il Dpfp fotografa dunque un’Italia che prova a mantenere margini di intervento senza perdere di vista il controllo dei conti. La vera partita, però, comincerà con le misure concrete della manovra: sarà lì che si vedrà come il governo deciderà di utilizzare lo spazio finanziario disponibile e quali priorità saranno tradotte in norme.