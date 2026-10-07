Caregiver, il lavoro invisibile che sostiene milioni di famiglie

🌐 Caregiver in Italia, oltre 12 milioni di persone, donne e lavoro di cura, generazione sandwich e un nuovo quadro di tutele sono al centro della Giornata europea dedicata a chi assiste gratuitamente familiari e persone fragili. Il riconoscimento nazionale è ancora in fase parlamentare, ma il disegno di legge in discussione introduce strumenti importanti per conciliare assistenza e lavoro, dal lavoro agile al part-time, fino alla maggiore flessibilità degli orari.

Oltre 12 milioni di italiani assistono qualcuno senza essere pagati

C’è un esercito che difficilmente compare nelle statistiche sul lavoro, ma che ogni giorno tiene in piedi una parte essenziale del welfare italiano.

Sono i caregiver, persone che dedicano gratuitamente tempo, energie e competenze alla cura di un familiare, di un parente, di un amico o di una persona vicina che ha bisogno di assistenza.

In Italia sono oltre 12 milioni gli adulti che prestano questo tipo di aiuto. All’interno di questo universo, circa 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi, cioè persone che vivono nella stessa abitazione della persona assistita. Il ventaglio delle attività è molto ampio: accompagnare alle visite, preparare i pasti, occuparsi della casa, seguire pratiche burocratiche, fornire assistenza sanitaria o semplicemente garantire presenza e compagnia.

È un lavoro che spesso non ha orari, ferie o una vera separazione tra vita privata e responsabilità assistenziale.

E proprio questa caratteristica lo rende difficile da misurare.

La cura familiare può occupare un’ora al giorno oppure diventare una presenza permanente, capace di modificare le abitudini, il lavoro, le relazioni e perfino i progetti di vita di chi la svolge.

Il problema emerge soprattutto quando l’assistenza si sovrappone al lavoro retribuito.

È in quel momento che il caregiver rischia di dover scegliere quale parte della propria vita sacrificare.

Il peso della cura resta soprattutto sulle donne

I dati mostrano che la distribuzione del lavoro di cura continua a essere fortemente sbilanciata.

Tra gli adulti che prestano aiuto gratuito, la quota è del 21,7% tra le donne, contro il 17% degli uomini. La differenza non riguarda soltanto il numero delle persone coinvolte, ma anche il tipo di assistenza prestata e la sua intensità.

Il divario diventa ancora più evidente quando si guarda al complesso del lavoro familiare non retribuito.

Nel 2023 le donne italiane dedicavano in media 4 ore e 21 minuti al giorno al lavoro familiare, contro 1 ora e 54 minuti degli uomini. Anche nelle coppie in cui entrambi lavorano, le donne svolgevano il 68,9% del lavoro familiare complessivo.

È un dato che racconta qualcosa di più ampio rispetto alla sola assistenza agli anziani o alle persone con disabilità.

La cura continua a essere distribuita in modo diseguale all’interno delle famiglie e questo produce conseguenze sul mercato del lavoro, sulla disponibilità economica e sulle possibilità di carriera.

Per molte donne, il tempo della cura diventa quindi anche tempo sottratto alla propria autonomia professionale.

La “generazione sandwich” stretta tra genitori e figli

C’è una fascia della popolazione particolarmente esposta a questa pressione: gli adulti che si trovano contemporaneamente a sostenere i propri figli e i genitori anziani.

È la cosiddetta generazione sandwich.

La definizione fotografa una condizione sempre più complessa. Da una parte ci sono genitori che invecchiano e possono diventare non autosufficienti; dall’altra figli che, per ragioni economiche o lavorative, restano più a lungo all’interno della famiglia o continuano ad avere bisogno di sostegno.

Nel mezzo c’è una persona adulta che lavora, gestisce una casa, segue i figli e contemporaneamente organizza visite mediche, terapie, spostamenti e necessità quotidiane dei genitori.

Il risultato è una giornata costruita attraverso incastri continui.

Il fenomeno non è soltanto italiano. Una ricerca sul lavoro di cura non retribuito ha evidenziato come una parte significativa delle lavoratrici assista contemporaneamente due generazioni e come una quota rilevante dei caregiver arrivi a dedicare 55 ore o più alla settimana alla cura.

Quando la cura diventa così intensa, il rischio è che l’assistenza familiare smetta di essere compatibile con un normale percorso professionale.

Il prezzo nascosto: meno lavoro, meno reddito, meno pensione

Il costo della cura non si misura soltanto in ore.

Può tradursi in riduzione dell’orario di lavoro, rinuncia a una promozione, mancato ingresso nel mercato occupazionale o uscita definitiva dal lavoro.

Secondo i dati disponibili sul lavoro di cura non retribuito, tra le persone che dichiarano di essere fuori dal mercato del lavoro proprio per prendersi cura di un familiare, la componente femminile è largamente maggioritaria.

Il meccanismo è semplice.

Se l’assistenza richiede presenza durante il giorno, il lavoratore può avere difficoltà a rispettare un normale orario d’ufficio. Se gli appuntamenti medici sono frequenti, aumenta il ricorso ai permessi. Se la situazione diventa permanente, il part-time può sembrare l’unica soluzione.

Ma ogni riduzione del lavoro può significare meno stipendio oggi e meno contributi domani.

È uno degli aspetti meno visibili della questione caregiver: la cura gratuita produce un risparmio enorme per le famiglie e per il sistema pubblico, ma può generare un costo individuale altrettanto importante.

Cosa prevede il nuovo disegno di legge sui caregiver

Il riconoscimento nazionale del caregiver familiare non è ancora legge. Il tema è però entrato in una fase parlamentare più avanzata.

Il 2 ottobre 2026 la Camera ha avviato la discussione in Aula sul pacchetto di proposte dedicato al riconoscimento e alla tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. In quella sede è stato adottato come testo base il disegno di legge 2789, presentato dal ministro per le Disabilità e sostenuto dal Governo.

Il passaggio è importante perché prova a trasformare una condizione sociale già diffusissima in una figura con diritti e tutele più definite.

Il provvedimento non si limita infatti a riconoscere formalmente il caregiver.

Una delle parti più rilevanti riguarda il rapporto con il lavoro.

Smart working e part-time: la priorità per chi assiste

Il disegno di legge prevede che il caregiver lavoratore possa chiedere una modifica delle modalità di svolgimento della propria attività o dell’orario, quando ciò sia necessario per garantire l’assistenza.

Tra le possibilità rientra il lavoro agile, quando compatibile con le caratteristiche della mansione.

È inoltre prevista una priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con la possibilità di tornare successivamente al tempo pieno secondo le condizioni previste dal provvedimento.

Non è una differenza soltanto organizzativa.

Per un caregiver, poter lavorare da casa alcuni giorni, spostare l’orario o ridurre temporaneamente le ore può significare continuare a lavorare invece di dover lasciare il posto.

Ed è proprio questo uno dei punti più delicati della nuova impostazione: non chiedere al caregiver di scegliere tra assistenza e occupazione, ma provare a rendere le due dimensioni compatibili.

Dalle ferie cedute agli studenti caregiver: una rete di tutele più ampia

Il testo all’esame della Camera interviene anche su altri aspetti della vita quotidiana.

Tra le misure previste c’è la possibilità di considerare le esigenze assistenziali dei caregiver nell’ambito della cessione gratuita di riposi e ferie da parte di altri dipendenti della stessa azienda, attraverso le modalità definite dalla contrattazione collettiva.

Un’altra novità riguarda gli studenti.

Chi studia e contemporaneamente svolge un’attività di cura particolarmente intensa potrebbe rientrare tra i destinatari di misure universitarie di esonero parziale o totale dalle tasse, per i caregiver con un carico assistenziale pari o superiore a 30 ore settimanali.

Il provvedimento punta inoltre a valorizzare le competenze maturate durante l’assistenza, con l’obiettivo di renderle riconoscibili anche sul piano lavorativo e formativo.

È un cambio di prospettiva significativo: ciò che finora è stato considerato prevalentemente un impegno privato potrebbe essere riconosciuto anche come esperienza capace di produrre competenze.

Il nodo del riconoscimento non è ancora sciolto

Il fatto che il disegno di legge sia arrivato alla discussione in Aula non significa che il percorso sia concluso.

La questione del caregiver familiare è da anni oggetto di proposte e confronti. Il provvedimento attualmente all’esame parlamentare dovrà completare il proprio iter prima di trasformarsi in una legge pienamente operativa.

Nel frattempo, resta una distinzione fondamentale: essere caregiver nella realtà quotidiana non significa ancora godere automaticamente di un sistema nazionale uniforme di tutele.

Ed è proprio questa distanza tra realtà sociale e riconoscimento giuridico ad alimentare la richiesta di una disciplina organica.

Il disegno di legge punta anche a introdurre strumenti di sostegno al benessere psicofisico, a valorizzare il ruolo delle associazioni e a integrare le esigenze dei caregiver nella programmazione sociale e sociosanitaria.

La vera sfida è trasformare la cura da problema privato a questione sociale

L’Italia sta invecchiando e la domanda di assistenza è destinata a rimanere una delle grandi questioni dei prossimi anni.

Per questo il tema dei caregiver non può essere affrontato soltanto come una questione di agevolazioni individuali.

Dietro quei 12 milioni di persone c’è una rete familiare che supplisce ogni giorno a bisogni che altrimenti richiederebbero servizi, strutture e personale.

Il rischio, però, è che il sistema continui a funzionare proprio grazie al sacrificio invisibile di chi assiste.

Il punto non è mettere in discussione il valore della solidarietà familiare. Al contrario: è riconoscere che la solidarietà non può diventare automaticamente una rinuncia al lavoro, al reddito, alla salute o alla vita personale.

La Giornata europea dei caregiver porta quindi alla luce una contraddizione che riguarda milioni di famiglie italiane.

Da una parte c’è un esercito di persone che garantisce assistenza gratuita e quotidiana. Dall’altra c’è un sistema normativo che sta ancora cercando di definire pienamente chi siano queste persone, quali diritti debbano avere e come sostenerle.

La partita ora passa dal Parlamento.

E per milioni di caregiver la differenza non sarà soltanto quella tra avere o non avere un riconoscimento formale. Sarà soprattutto capire se, dietro quel riconoscimento, arriveranno tempo, lavoro flessibile, sostegni economici, servizi e la possibilità concreta di prendersi cura di qualcuno senza smettere di prendersi cura anche di se stessi.