Peste in Russia, gli Usa chiedono chiarezza a Mosca: Trump sente Putin

🌐 Peste in Russia, tensione tra Stati Uniti e Mosca dopo la morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto siberiano specializzato nello studio della malattia. Washington chiede spiegazioni e maggiori informazioni alla Russia, mentre Donald Trump annuncia una telefonata con Vladimir Putin. Ma il quadro sanitario resta ancora incerto: le autorità russe parlano di una polmonite di origine sconosciuta e, al momento, non hanno confermato che si tratti di peste polmonare. L’Organizzazione mondiale della sanità considera per ora molto basso il rischio per la popolazione generale.

Peste in Siberia, cosa è successo davvero

La vicenda è partita dalla morte di Darya Shipilova, una lavoratrice di 28 anni dell’Irkutsk Anti-Plague Research Institute, struttura russa specializzata nello studio della peste e di altre malattie infettive.

La donna si è ammalata alla fine di settembre ed è morta tra il primo e il 2 ottobre dopo essere stata ricoverata con una forma grave di polmonite.

Il fatto che lavorasse proprio in un istituto dedicato alla peste ha immediatamente attirato l’attenzione.

Sono così cominciate a circolare ipotesi su una possibile esposizione accidentale al batterio Yersinia pestis, compresa la possibilità di un incidente di laboratorio.

Ma su questo punto è fondamentale distinguere le indiscrezioni dalle informazioni ufficiali.

Le autorità sanitarie russe hanno dichiarato che la causa della morte è una polmonite di eziologia sconosciuta e hanno negato di aver trovato prove di un incidente legato alla manipolazione di agenti patogeni nell’istituto.

Circa 200 persone in quarantena

La morte della ricercatrice ha comunque fatto scattare una serie di misure precauzionali.

Circa 200 persone entrate in contatto con la donna sono state sottoposte a quarantena o monitoraggio sanitario.

Nel frattempo sono state controllate le strutture sanitarie coinvolte nella sua assistenza e le autorità regionali hanno cercato di ricostruire tutti i possibili contatti.

Secondo le informazioni disponibili, una parte delle persone inizialmente sottoposte a quarantena è già stata liberata.

Tra i contatti sono stati individuati alcuni casi di Covid e rinovirus, ma non sono state confermate nuove infezioni da peste. Le autorità russe sostengono inoltre che tutti i contatti conosciuti siano stati identificati e sottoposti a sorveglianza.

Il dato è importante perché ridimensiona, almeno per ora, lo scenario di un focolaio diffuso.

Washington vuole risposte da Mosca

Il problema, però, non è più soltanto sanitario.

Gli Stati Uniti hanno deciso di chiedere formalmente alla Russia maggiori informazioni.

Il Dipartimento di Stato americano ha inviato a Mosca una richiesta diplomatica ufficiale per ottenere dettagli sulla morte della ricercatrice e sulle successive misure di quarantena.

Washington vuole conoscere soprattutto le circostanze dell’accaduto e avere maggiore chiarezza sull’eventuale coinvolgimento del laboratorio.

La richiesta arriva mentre le autorità americane seguono da vicino la situazione.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha sostenuto che spetta alla Russia condividere più informazioni con il resto del mondo.

È un passaggio che trasforma una vicenda inizialmente locale in una questione con una dimensione internazionale.

Trump: “Ho una telefonata programmata con Putin”

A rendere ancora più evidente la delicatezza del caso è intervenuto direttamente Donald Trump.

Il presidente americano ha annunciato di avere una telefonata programmata con Vladimir Putin e ha spiegato che i due parleranno anche della vicenda sanitaria.

Trump ha detto che il colloquio dovrebbe avvenire molto presto.

Nei giorni precedenti aveva già affermato che gli Stati Uniti sarebbero stati disponibili ad aiutare la Russia nel caso in cui fosse effettivamente emersa una situazione epidemiologica grave.

Il presidente americano ha inoltre riferito che l’amministrazione statunitense sta seguendo la vicenda attraverso le proprie strutture di intelligence e che sono in corso approfondimenti.

La telefonata assume un significato particolare perché arriva in un momento nel quale i rapporti tra Washington e Mosca restano caratterizzati da forti tensioni su diversi dossier internazionali.

Il punto più delicato: la peste non è stata confermata

È questo l’aspetto che rischia di perdersi nella crescente attenzione mediatica.

Al momento non è stato confermato un caso di peste nell’area di Irkutsk.

La notizia riguarda una persona morta dopo una polmonite di origine non ancora chiarita e che lavorava in un istituto specializzato proprio nella peste.

Le autorità russe affermano di non aver trovato evidenze che colleghino la malattia della donna alla sua attività professionale.

Anche l’Organizzazione mondiale della sanità ha invitato a mantenere una valutazione prudente.

Sulla base delle informazioni disponibili, l’Oms considera molto basso il rischio per la popolazione generale al di fuori della Russia e mantiene i contatti con le autorità russe per ottenere ulteriori informazioni.

Questo significa che non c’è, allo stato attuale, una base per parlare di una nuova epidemia internazionale.

Cos’è la peste polmonare

La peste è una malattia infettiva provocata dal batterio Yersinia pestis.

È associata storicamente alla pandemia di peste nera che devastò l’Europa nel Medioevo, ma il batterio non è scomparso.

Ancora oggi la peste è presente in alcune aree del mondo, soprattutto attraverso il ciclo naturale che coinvolge piccoli mammiferi e pulci.

La forma polmonare è particolarmente delicata perché può essere trasmessa attraverso le goccioline respiratorie in caso di contatto stretto con una persona infetta.

Esiste però una differenza fondamentale rispetto all’immagine storica della malattia.

La peste, se diagnosticata rapidamente, può essere trattata con antibiotici.

Il problema principale è quindi rappresentato dalla rapidità della diagnosi e dell’intervento medico.

Perché la morte della ricercatrice ha fatto scattare l’allarme

La particolare professione della donna ha inevitabilmente aumentato l’attenzione.

L’Irkutsk Anti-Plague Research Institute studia infatti proprio la peste e altri agenti infettivi.

La possibilità teorica di un’esposizione professionale ha alimentato rapidamente le preoccupazioni, soprattutto sui social network.

Sono circolate ricostruzioni secondo cui la ricercatrice avrebbe avuto un incidente durante il lavoro, ma queste versioni non sono state confermate dalle autorità.

Il watchdog sanitario russo Rospotrebnadzor ha dichiarato di non aver trovato evidenze di incidenti durante la manipolazione di agenti patogeni.

È quindi ancora necessario attendere gli accertamenti per stabilire l’origine della malattia.

Gli Usa monitorano la situazione

Negli Stati Uniti il caso viene seguito da diverse strutture.

Il CDC ha dichiarato di essere al corrente delle segnalazioni e di essere pronto a intervenire nel caso emergesse una minaccia concreta.

Anche il Dipartimento di Stato ha intensificato il monitoraggio.

Washington vuole soprattutto ottenere dati sufficienti per capire se si tratti di un episodio isolato oppure se esistano elementi che possano indicare un rischio più ampio.

È una differenza importante.

In assenza di informazioni certe, le autorità devono prepararsi allo scenario peggiore senza però trattarlo come già verificato.

Ed è proprio questa incertezza ad aver spinto gli Stati Uniti a chiedere maggiore trasparenza a Mosca.

Il sospetto di un incidente di laboratorio resta da verificare

Uno degli aspetti più sensibili riguarda la possibilità che la ricercatrice sia entrata accidentalmente in contatto con il batterio durante la propria attività.

Questa ipotesi è stata rilanciata da alcune ricostruzioni locali e sui social network.

Ma non è stata confermata.

Anzi, le autorità sanitarie russe hanno affermato che non sono state trovate evidenze di un incidente con agenti patogeni.

La differenza tra un’ipotesi e un fatto accertato è particolarmente importante in questo caso, perché l’eventuale conferma di un’esposizione in laboratorio avrebbe implicazioni completamente diverse rispetto a una normale infezione di origine ambientale o a una polmonite non legata alla peste.

Per questo gli Stati Uniti chiedono dati.

Una questione sanitaria che diventa diplomatica

Il caso dimostra quanto rapidamente una crisi sanitaria possa assumere una dimensione geopolitica.

Washington e Mosca non stanno discutendo soltanto della salute di una singola persona.

La questione riguarda trasparenza, sicurezza biologica, gestione delle informazioni e cooperazione internazionale.

Per gli Stati Uniti è importante sapere che cosa sia successo in una struttura russa specializzata nello studio di agenti potenzialmente pericolosi.

Per Mosca, invece, la priorità dichiarata è dimostrare che la situazione sanitaria nella regione è sotto controllo e che non esiste un focolaio di peste.

In mezzo ci sono le autorità sanitarie internazionali, che devono valutare la situazione sulla base dei dati disponibili.

Trump e Putin, una telefonata in un momento delicato

La telefonata annunciata da Trump potrebbe quindi avere un contenuto prevalentemente sanitario, ma arriva in un contesto diplomatico più ampio.

Il presidente americano ha già avuto contatti con Putin su altri dossier internazionali nel corso dell’anno.

Questa volta il tema immediato sarà una possibile emergenza sanitaria.

Trump ha anche espresso la disponibilità degli Stati Uniti ad aiutare la Russia se dovesse essere necessario.

Ma prima di parlare di un’emergenza internazionale bisogna capire che cosa abbia realmente provocato la morte della ricercatrice.

Ed è questa la risposta che Washington vuole ottenere.

Nessuna nuova epidemia confermata

Per ora, dunque, il quadro è molto più prudente di quanto possano suggerire alcuni titoli.

C’è una donna morta dopo una grave polmonite.

C’è un istituto russo specializzato nello studio della peste.

Ci sono circa 200 persone sottoposte a monitoraggio.

Ci sono richieste americane di maggiori informazioni.

E c’è una telefonata tra Trump e Putin annunciata per discutere anche della vicenda.

Ma non c’è ancora la conferma di un focolaio di peste.

L’Oms considera basso il rischio per la popolazione generale e le autorità russe sostengono di non aver individuato altri casi collegati alla donna.

La prossima fase sarà quindi quella degli accertamenti.

Se emergeranno prove di un’infezione da peste o di un incidente di laboratorio, lo scenario cambierà radicalmente.

Se invece gli esami escluderanno la peste, la crisi potrebbe rientrare rapidamente.

Per ora, il vero elemento di tensione tra Washington e Mosca non è una pandemia accertata, ma la richiesta americana di conoscere fino in fondo che cosa sia successo in quel laboratorio siberiano.