Nobel Chimica 2026, Kagan e Soai svelano il segreto delle molecole

🌐 Premio Nobel per la Chimica 2026 a Henri Kagan e Kenso Soai per le scoperte sugli effetti non lineari e l’autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Il loro lavoro ha affrontato uno dei grandi enigmi della chimica: capire come una reazione possa scegliere una forma molecolare rispetto alla sua immagine speculare. Una ricerca che oggi ha conseguenze concrete soprattutto nella produzione di farmaci e nello studio dell’origine della chiralità della vita.

Nobel per la Chimica 2026 a Henri Kagan e Kenso Soai

Il Nobel per la Chimica 2026 va a due scienziati che hanno contribuito a risolvere un problema rimasto aperto per più di un secolo. Sono il francese Henri B. Kagan, 95 anni, professore emerito dell’Université Paris-Sud, oggi inserita nell’area di Paris-Saclay, e il giapponese Kenso Soai, 76 anni, professore emerito alla Tokyo University of Science.

La motivazione ufficiale del premio riguarda la scoperta degli effetti non lineari e dell’autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dietro una formulazione apparentemente tecnica si nasconde una questione fondamentale: perché alcune molecole presenti negli organismi viventi esistono quasi esclusivamente in una delle loro due possibili configurazioni speculari?

La risposta costruita nel corso di decenni da Kagan e Soai ha cambiato il modo in cui i chimici guardano alla chiralità, cioè quella proprietà per cui una molecola può avere una forma che è l’immagine speculare dell’altra senza poter essere sovrapposta perfettamente.

È lo stesso rapporto che esiste tra una mano destra e una mano sinistra: sembrano uguali, ma non lo sono.

Ed è proprio questa differenza apparentemente minima a poter cambiare radicalmente il comportamento di una molecola.

La scoperta parte da un mistero della natura

Per comprendere la portata del Nobel bisogna partire da un dato che accompagna tutta la chimica della vita.

Molti dei mattoni fondamentali degli organismi possono presentarsi in due forme speculari, chiamate enantiomeri. Gli amminoacidi, per esempio, possiedono questa caratteristica. Eppure la vita non utilizza indistintamente entrambe le versioni: nelle proteine prevale una sola configurazione.

Il fenomeno è noto come omochiralità biologica.

Per i chimici rappresenta da tempo un interrogativo affascinante. Se una reazione produce due forme speculari e le condizioni di partenza sono sostanzialmente equivalenti, perché il sistema dovrebbe finire per privileggiarne una?

Per molto tempo la risposta sembrava sfuggire.

Il lavoro di Kagan e Soai ha mostrato che una differenza iniziale piccolissima può essere amplificata attraverso una reazione chimica, fino a produrre una forte prevalenza di una sola forma molecolare. È un meccanismo che permette alla chimica di trasformare una minuscola asimmetria in un risultato macroscopico.

Henri Kagan e il primo passo verso l’amplificazione dell’asimmetria

Il contributo di Henri Kagan affonda le proprie radici negli anni Ottanta.

Nel 1986, il chimico francese compì un passaggio decisivo dimostrando che era possibile manipolare le reazioni asimmetriche per ottenere un eccesso di una delle due forme speculari molto superiore a quanto allora ritenuto possibile.

Il concetto fondamentale è quello di sintesi asimmetrica: invece di ottenere una miscela nella quale le due forme molecolari siano presenti in proporzioni simili, il chimico cerca di indirizzare la reazione verso quella desiderata.

Questa capacità è diventata progressivamente uno degli strumenti più importanti della chimica organica moderna.

Il motivo è semplice: quando si produce una molecola destinata a interagire con un organismo vivente, la geometria tridimensionale conta. Una determinata forma può legarsi nel modo corretto a un recettore, mentre la sua immagine speculare può comportarsi diversamente.

Da qui nasce una delle principali ricadute del lavoro di Kagan: la possibilità di costruire molecole complesse con un controllo molto più preciso della loro configurazione.

Kenso Soai e la reazione che ha cambiato la prospettiva

Se Kagan aveva dimostrato come amplificare un’asimmetria, Kenso Soai portò il concetto su un terreno ancora più radicale.

Negli anni Novanta il ricercatore giapponese sviluppò una reazione capace di utilizzare una molecola chirale come catalizzatore della formazione di altre molecole con la stessa chiralità.

È il principio dell’autocatalisi asimmetrica.

In termini semplici, il prodotto della reazione aiuta a produrre altro prodotto della stessa configurazione. Si crea così una sorta di circuito di amplificazione: una piccola prevalenza iniziale viene rafforzata, poi ulteriormente rafforzata, fino a rendere dominante una delle due forme speculari.

Nel 2003 Soai arrivò a dimostrare una reazione nella quale poteva essere ottenuta una sola delle due forme speculari, un risultato che il comitato Nobel considera fondamentale per comprendere come l’omochiralità possa emergere.

La cosiddetta reazione di Soai è diventata così uno degli esperimenti più celebri della chimica organica contemporanea.

Non è importante soltanto perché produce una molecola particolare. Il suo valore è soprattutto concettuale: dimostra che un sistema chimico può rompere spontaneamente la simmetria e amplificare una differenza iniziale estremamente piccola.

Cosa significa “effetto non lineare”

È qui che entra in gioco una delle parole chiave del Nobel 2026: non linearità.

In una reazione lineare, una piccola variazione iniziale produce normalmente una variazione proporzionata nel risultato. Nei sistemi studiati da Kagan e Soai, invece, il rapporto può essere completamente diverso.

Una differenza minuscola può diventare enorme.

È come se una moneta lanciata con un impercettibile vantaggio iniziale continuasse a essere lanciata e quel vantaggio, anziché scomparire, diventasse sempre più grande a ogni passaggio.

Nella chimica asimmetrica questo significa che una minima prevalenza di una configurazione può essere amplificata attraverso il meccanismo della reazione.

Il valore scientifico della scoperta va quindi oltre la semplice possibilità di ottenere una molecola più pura. Offre un modello per comprendere come possano emergere forme altamente selettive in sistemi inizialmente privi di una preferenza evidente.

Perché il Nobel è importante per i farmaci

La ricerca premiata non appartiene soltanto alla chimica teorica.

Uno dei suoi impatti più importanti riguarda la farmaceutica.

Molti principi attivi sono molecole chirali e le due forme speculari possono avere comportamenti biologici differenti. Una può produrre l’effetto terapeutico desiderato, mentre l’altra può risultare meno efficace, inattiva o avere effetti differenti.

Per questo, nella progettazione di un farmaco, non basta sapere quali atomi compongono una molecola. È necessario conoscere anche come quegli atomi sono disposti nello spazio.

La sintesi asimmetrica permette proprio di affrontare questo problema: consente ai chimici di indirizzare la produzione verso la configurazione molecolare che interessa.

Il risultato è una maggiore precisione nella costruzione di molecole complesse e, di conseguenza, uno strumento essenziale nello sviluppo di medicinali moderni. Le applicazioni riguardano inoltre profumi, materiali e numerosi altri composti organici.

Dalla chimica dei farmaci alla domanda sull’origine della vita

Il Nobel assegnato a Kagan e Soai apre anche una prospettiva molto più ampia.

La loro ricerca aiuta infatti a comprendere come una piccola asimmetria possa trasformarsi in una forte selezione molecolare.

È una questione che tocca direttamente uno dei grandi interrogativi sull’origine della vita.

Le molecole biologiche mostrano una marcata preferenza per una determinata configurazione. Ma come è comparsa questa preferenza? Come ha fatto un sistema chimico primordiale, apparentemente simmetrico, a imboccare una sola direzione?

La ricerca dei due Nobel non offre una spiegazione definitiva dell’origine della vita, ma fornisce un importante meccanismo chimico plausibile per l’amplificazione dell’asimmetria.

Questo è uno degli aspetti più affascinanti del riconoscimento: una scoperta nata per controllare meglio le reazioni di laboratorio finisce per illuminare anche una domanda che riguarda la nascita stessa della complessità biologica.

Kagan, 95 anni, premiato dopo una lunga carriera

Per Henri Kagan il riconoscimento arriva a 95 anni, al termine di una carriera scientifica che ha avuto un’influenza profonda sulla chimica organica.

Nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt, in Francia, Kagan ha conseguito il dottorato nel 1960 al Collège de France ed è stato professore all’Université Paris-Sud. È membro dell’Académie des sciences francese dal 1991.

Il Nobel arriva dopo decenni nei quali il suo lavoro ha contribuito a trasformare la catalisi asimmetrica in uno degli strumenti centrali della chimica moderna.

Per Soai, nato a Hiroshima nel 1950 e professore emerito alla Tokyo University of Science, il riconoscimento premia soprattutto una linea di ricerca che ha portato all’autocatalisi asimmetrica e alla celebre reazione che porta il suo nome.

Quando ha ricevuto la notizia del Nobel, Soai si trovava fuori casa per fare acquisti. La telefonata arrivata da Stoccolma ha trasformato una normale giornata in uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Un Nobel che riporta la chimica al centro della medicina

Il riconoscimento del 2026 arriva in un momento nel quale la capacità di progettare molecole con precisione è sempre più importante.

La chimica contemporanea non consiste soltanto nel creare nuove sostanze. Consiste nel controllare struttura, comportamento e funzione delle molecole, fino a poter scegliere quale configurazione produrre e in quale quantità.

È esattamente il terreno sul quale si sono mossi Kagan e Soai.

Il loro lavoro mostra che una reazione chimica può essere indirizzata, che una piccola differenza può essere amplificata e che l’autocatalisi può trasformare un segnale iniziale quasi impercettibile in una netta selezione molecolare.

Per la ricerca farmaceutica significa poter disporre di strumenti più raffinati per costruire principi attivi. Per la chimica fondamentale significa avere una chiave per studiare l’omochiralità della materia vivente.

Ed è proprio questo doppio valore, applicativo e teorico, a rendere il Nobel 2026 particolarmente significativo.

La cerimonia a Stoccolma il 10 dicembre

Kagan e Soai condivideranno il premio da 12 milioni di corone svedesi, circa 1,2 milioni di dollari, oltre alla medaglia e al diploma Nobel. La cerimonia ufficiale è prevista a Stoccolma il 10 dicembre 2026, nell’ambito delle celebrazioni dedicate ai Nobel.

Ma il significato del premio va ben oltre la cerimonia.

La domanda alla quale i due scienziati hanno contribuito a rispondere è apparentemente semplice: perché una molecola dovrebbe “scegliere” una delle sue due immagini speculari?

La risposta passa attraverso effetti non lineari, catalisi e autocatalisi. In altre parole, attraverso la capacità della chimica di amplificare l’infinitamente piccolo.

È questa la grande intuizione premiata dal Nobel per la Chimica 2026: da una differenza quasi invisibile può nascere una precisa direzione molecolare, e da quella direzione possono dipendere sia la costruzione di un farmaco sia uno dei misteri più antichi della chimica della vita.