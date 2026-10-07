Meteo, giovedì 8 ottobre il giorno più difficile: dove pioverà di più

🌐 Maltempo sull’Italia, giovedì 8 ottobre arriva la fase più intensa della perturbazione: temporali, nubifragi, grandinate e piogge molto abbondanti potranno interessare diverse regioni, con alcuni modelli che indicano oltre 100 millimetri di pioggia in poche ore nelle aree più esposte. Dopo il passaggio della perturbazione arriverà un deciso calo delle temperature e nel weekend il tempo tenderà a migliorare. Ma la tregua potrebbe non durare: la prossima settimana l’anticiclone potrebbe tornare protagonista.

L’autunno sembra dunque voler cambiare passo proprio in queste ore. Dopo una lunga fase caratterizzata da temperature ancora elevate e condizioni atmosferiche spesso più vicine alla tarda estate che alla stagione autunnale, l’Italia si prepara ad affrontare una perturbazione decisamente più organizzata.

Il momento da segnare sul calendario è giovedì 8 ottobre.

Giovedì 8 ottobre arriva il picco del maltempo

La giornata di giovedì 8 ottobre rappresenta il passaggio più delicato.

La perturbazione sarà accompagnata da un’importante componente temporalesca. Non si tratterà quindi soltanto di una giornata caratterizzata da piogge diffuse, ma di un peggioramento nel quale potranno svilupparsi rovesci molto intensi, nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

Il rischio principale sarà legato alla possibilità che alcune celle temporalesche insistano per diverse ore sulle stesse zone.

È proprio in questi casi che gli accumuli possono aumentare rapidamente.

Le elaborazioni modellistiche indicano infatti la possibilità di superare localmente i 100 millimetri di pioggia, soprattutto laddove i temporali dovessero risultare persistenti.

Un quantitativo simile non significa che cadranno 100 millimetri ovunque. I valori saranno molto variabili anche a pochi chilometri di distanza. Saranno soprattutto i nuclei temporaleschi più organizzati a determinare i picchi.

Liguria e Toscana tra le zone da osservare con maggiore attenzione

Il settore del Mar Ligure e dell’Alta Toscana rappresenta una delle aree maggiormente esposte.

La configurazione atmosferica favorisce il trasporto di aria umida verso le coste e i rilievi. Quando questa massa d’aria incontra l’orografia, può aumentare rapidamente la probabilità di precipitazioni intense.

Tra Liguria e Toscana settentrionale sono quindi possibili accumuli importanti, con alcuni scenari modellistici che arrivano a indicare valori superiori ai 100 millimetri nell’arco dell’evento.

Particolare attenzione anche alle zone collinari e montuose, dove le precipitazioni possono risultare più abbondanti.

Il rischio non riguarda soltanto i grandi fiumi.

In caso di temporali molto intensi, anche torrenti, piccoli corsi d’acqua, fossi e aree urbane depresse possono reagire rapidamente alle precipitazioni.

Lazio e Campania: giovedì pomeriggio fase delicata

La perturbazione tenderà poi a spostarsi verso il Centro-Sud.

Lazio e Campania sono tra le regioni da monitorare con maggiore attenzione soprattutto nella seconda parte della giornata di giovedì.

Nel Lazio i temporali potranno interessare sia la fascia costiera sia le aree interne, con possibilità di fenomeni localmente molto intensi.

Anche la Campania potrebbe essere coinvolta da rovesci e temporali particolarmente forti.

Roma e il suo territorio rientrano nel quadro di attenzione, soprattutto per la possibilità di precipitazioni intense concentrate in intervalli di tempo relativamente brevi.

In questi casi il problema può essere rappresentato anche dagli allagamenti urbani, che possono verificarsi rapidamente quando la quantità di acqua supera la capacità di smaltimento della rete.

Nord Italia, temporali e prima neve sulle Alpi

Il peggioramento avrà conseguenze importanti anche al Nord.

Tra la notte e la mattina di giovedì i fenomeni interesseranno le aree alpine, per poi estendersi a diverse zone della pianura.

Sono possibili temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, mentre alcune zone del Piemonte e della Valle d’Aosta potrebbero essere interessate in modo più marginale dalla fase perturbata.

Con l’arrivo di aria progressivamente più fredda, la quota della neve sulle Alpi tenderà inoltre ad abbassarsi.

La neve potrebbe arrivare intorno ai 2.000 metri, con valori inferiori localmente nei settori più esposti all’aria fredda.

È uno dei segnali più evidenti del cambio di massa d’aria che accompagnerà la perturbazione.

Temperature in calo: l’estate tardiva lascia spazio all’autunno

Il passaggio perturbato porterà anche una significativa evoluzione delle temperature.

Al Centro-Nord i valori massimi diminuiranno sensibilmente, soprattutto nelle zone interessate dalle precipitazioni più persistenti.

Al Sud e sulle isole, invece, il caldo potrebbe resistere più a lungo, con temperature ancora relativamente elevate soprattutto in Sicilia e nelle aree meridionali.

Il cambiamento più netto arriverà tra venerdì 9 e il weekend.

L’ingresso di correnti più fresche da nord contribuirà a riportare le temperature su valori decisamente più autunnali.

Dopo settimane caratterizzate da condizioni insolitamente miti, la sensazione sarà quindi quella di un cambio di stagione improvviso.

Venerdì 9 il maltempo si allontana, ma resta l’instabilità

Venerdì la perturbazione tenderà a spostarsi verso Sud.

Il Nord dovrebbe andare incontro a un rapido miglioramento, con l’ingresso di correnti più asciutte e fresche.

Al Centro resteranno possibili rovesci e temporali, mentre al Sud la fase instabile potrebbe protrarsi più a lungo.

Le temperature continueranno comunque a diminuire.

Il passaggio sarà particolarmente evidente al Nord, dove le massime potranno scendere su valori tipicamente autunnali, mentre anche al Centro si avvertirà una maggiore sensazione di fresco.

Weekend 10-11 ottobre: torna il sole, ma con temperature più basse

La situazione dovrebbe migliorare sensibilmente nel fine settimana.

Sabato 10 ottobre il tempo sarà ancora variabile soprattutto al Sud, dove potranno persistere alcune precipitazioni residue.

Nel resto d’Italia aumenteranno invece le schiarite.

Domenica 11 il quadro dovrebbe diventare ancora più stabile, con prevalenza di sole e cieli poco nuvolosi su buona parte della Penisola.

Ma il miglioramento avrà un prezzo: le temperature saranno più basse.

Le minime potranno scendere sensibilmente, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro, mentre le massime torneranno su valori più consoni alla stagione.

La sorpresa della prossima settimana: torna l’anticiclone?

Ed è qui che arriva l’aspetto più interessante della previsione.

Il passaggio della perturbazione dell’8-9 ottobre non sembra destinato, almeno per ora, ad aprire una lunga fase perturbata.

Le ultime proiezioni indicano infatti un possibile rapido ritorno dell’alta pressione.

L’anticiclone delle Azzorre potrebbe nuovamente espandersi verso l’Europa e l’Italia, riportando condizioni più stabili nella prima parte della prossima settimana.

Si tratterebbe quindi di una situazione quasi paradossale: dopo il primo vero assaggio d’autunno, con nubifragi, temporali e temperature in diminuzione, l’alta pressione potrebbe tornare a occupare la scena.

Questo scenario va però considerato con cautela.

A distanza di diversi giorni l’affidabilità delle previsioni diminuisce e soprattutto la posizione dell’anticiclone può cambiare sensibilmente da un aggiornamento all’altro.

Non è ancora una svolta definitiva per l’autunno

La domanda, dunque, è se il peggioramento di giovedì rappresenti finalmente l’inizio di un autunno stabile e piovoso oppure soltanto una parentesi.

Al momento, le indicazioni disponibili suggeriscono la seconda ipotesi.

La perturbazione dell’8 ottobre sarà certamente in grado di portare piogge importanti, temporali e un deciso ricambio d’aria, ma potrebbe essere seguita rapidamente da una nuova rimonta anticiclonica.

Per una svolta autunnale più duratura bisognerà quindi attendere i prossimi aggiornamenti.

Nel frattempo, la priorità è un’altra: giovedì 8 ottobre sarà la giornata da seguire con maggiore attenzione, soprattutto nelle aree dove i temporali potranno scaricare grandi quantità d’acqua in poco tempo.

Tra Liguria, Toscana, Lazio e Campania, ma anche in altre zone del Centro-Nord e del versante tirrenico, la distribuzione delle precipitazioni sarà molto irregolare e proprio questa componente rende particolarmente importante monitorare l’evoluzione dei fenomeni nelle prossime ore.

in collaborazione con METEORED