Pasolini rivive a Ostia: il teatro invade la città e la memoria

🌐 La memoria di Pier Paolo Pasolini torna nei luoghi della vita quotidiana attraverso teatro, danza e partecipazione collettiva. Domenica 1° novembre, il Teatro del Lido di Ostia ospita PASOLINIANA, progetto ideato e curato da Elisabetta di Terlizzi. Una performance gratuita che trasforma lo spazio urbano in un omaggio all’autore di Accattone e Mamma Roma.

Pasolini torna nei luoghi della vita reale

Raccontare Pier Paolo Pasolini significa confrontarsi con uno degli intellettuali più complessi del Novecento italiano.

Regista, poeta e scrittore, Pasolini ha trasformato le contraddizioni sociali del Paese in materia narrativa e cinematografica.

La sua attenzione per le periferie, i linguaggi popolari e le identità marginalizzate continua a stimolare interpretazioni artistiche.

A Ostia, questa eredità diventa protagonista di PASOLINIANA, performance urbana ideata e curata da Elisabetta di Terlizzi.

L’appuntamento è previsto per domenica 1° novembre alle ore 11 presso il Teatro del Lido, in via delle Sirene 22.

L’iniziativa, inserita nel programma dei Teatri in Comune, prevede ingresso gratuito.

Una performance costruita insieme ai cittadini

Il progetto nasce da un percorso di creazione partecipata.

Nei giorni precedenti allo spettacolo, performer e cittadini sono coinvolti in un laboratorio dedicato al movimento, al linguaggio corporeo e alla costruzione di azioni sceniche.

Il risultato non è una rappresentazione teatrale tradizionale, con un pubblico chiamato esclusivamente a osservare.

La partecipazione diventa parte integrante del processo artistico.

Attraverso teatro fisico, danza contemporanea e composizioni collettive, i luoghi vengono reinterpretati come elementi attivi della narrazione.

La città smette di essere un semplice sfondo e diventa materia espressiva.

Il cinema di Pasolini attraversa i corpi

L’ispirazione deriva dall’universo cinematografico pasoliniano.

Opere come Accattone, Mamma Roma, Il Vangelo secondo Matteo e Uccellacci e uccellini costituiscono riferimenti di un immaginario ancora capace di interrogare il presente.

Le suggestioni dei film vengono trasformate in movimento, gesti e composizioni visive.

Un ruolo particolare è affidato ai tableau vivant, immagini sceniche costruite attraverso la disposizione e la presenza dei corpi.

Questa modalità espressiva permette di richiamare atmosfere cinematografiche senza riprodurre meccanicamente le sequenze originali.

Il corpo diventa uno strumento di memoria, capace di evocare luoghi, personaggi e tensioni sociali.

Elisabetta di Terlizzi e la ricerca sullo spazio pubblico

Coreografa, danzatrice e performer, Elisabetta di Terlizzi sviluppa da oltre vent’anni una ricerca dedicata al rapporto tra gesto, ambiente e partecipazione.

La sua esperienza attraversa differenti linguaggi artistici, dalla danza al teatro fino alle pratiche performative site specific.

Con PASOLINIANA questa ricerca assume un significato particolarmente intenso.

La proposta non mira soltanto a ricordare Pasolini, ma a interrogare il rapporto tra arte e comunità.

L’iniziativa è presentata da ASD Artificio Ostiense, con produzione dell’Associazione dello Scompiglio e coproduzione di Progetto Brockenhaus e Associazione culturale Affabulazione.

La data del primo novembre assume inoltre un valore simbolico: il giorno successivo ricorre l’anniversario della morte di Pasolini, avvenuta nel 1975.

Il progetto restituisce alla memoria una dimensione collettiva, ricordando che l’eredità culturale di un artista continua a vivere quando incontra nuove generazioni e nuovi linguaggi.