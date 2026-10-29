7:39 pm, 29 Ottobre 26 calendario

Pasolini rivive a Ostia: il teatro invade la città e la memoria

Di: Redazione Metrotoday

🌐 La memoria di Pier Paolo Pasolini torna nei luoghi della vita quotidiana attraverso teatro, danza e partecipazione collettiva. Domenica 1° novembre, il Teatro del Lido di Ostia ospita PASOLINIANA, progetto ideato e curato da Elisabetta di Terlizzi. Una performance gratuita che trasforma lo spazio urbano in un omaggio all’autore di Accattone e Mamma Roma.

Pasolini torna nei luoghi della vita reale

Raccontare Pier Paolo Pasolini significa confrontarsi con uno degli intellettuali più complessi del Novecento italiano.

Regista, poeta e scrittore, Pasolini ha trasformato le contraddizioni sociali del Paese in materia narrativa e cinematografica.

La sua attenzione per le periferie, i linguaggi popolari e le identità marginalizzate continua a stimolare interpretazioni artistiche.

A Ostia, questa eredità diventa protagonista di PASOLINIANA, performance urbana ideata e curata da Elisabetta di Terlizzi.

L’appuntamento è previsto per domenica novembre alle ore 11 presso il Teatro del Lido, in via delle Sirene 22.

L’iniziativa, inserita nel programma dei Teatri in Comune, prevede ingresso gratuito.

Teatri in Comune - Teatro del Lido di Ostia | Turismo Roma

Una performance costruita insieme ai cittadini

Il progetto nasce da un percorso di creazione partecipata.

Nei giorni precedenti allo spettacolo, performer e cittadini sono coinvolti in un laboratorio dedicato al movimento, al linguaggio corporeo e alla costruzione di azioni sceniche.

Il risultato non è una rappresentazione teatrale tradizionale, con un pubblico chiamato esclusivamente a osservare.

La partecipazione diventa parte integrante del processo artistico.

Attraverso teatro fisico, danza contemporanea e composizioni collettive, i luoghi vengono reinterpretati come elementi attivi della narrazione.

La città smette di essere un semplice sfondo e diventa materia espressiva.

Sylvain Émard Danse - Prélude #1 + Prélude #2 | Esplanade de la Place des Arts

Il cinema di Pasolini attraversa i corpi

L’ispirazione deriva dall’universo cinematografico pasoliniano.

Opere come Accattone, Mamma Roma, Il Vangelo secondo Matteo e Uccellacci e uccellini costituiscono riferimenti di un immaginario ancora capace di interrogare il presente.

Le suggestioni dei film vengono trasformate in movimento, gesti e composizioni visive.

Un ruolo particolare è affidato ai tableau vivant, immagini sceniche costruite attraverso la disposizione e la presenza dei corpi.

Questa modalità espressiva permette di richiamare atmosfere cinematografiche senza riprodurre meccanicamente le sequenze originali.

Il corpo diventa uno strumento di memoria, capace di evocare luoghi, personaggi e tensioni sociali.

Perchè Ostia si chiama così? La storia e l'origine del nome — idealista/news

Elisabetta di Terlizzi e la ricerca sullo spazio pubblico

Coreografa, danzatrice e performer, Elisabetta di Terlizzi sviluppa da oltre vent’anni una ricerca dedicata al rapporto tra gesto, ambiente e partecipazione.

La sua esperienza attraversa differenti linguaggi artistici, dalla danza al teatro fino alle pratiche performative site specific.

Con PASOLINIANA questa ricerca assume un significato particolarmente intenso.

La proposta non mira soltanto a ricordare Pasolini, ma a interrogare il rapporto tra arte e comunità.

L’iniziativa è presentata da ASD Artificio Ostiense, con produzione dell’Associazione dello Scompiglio e coproduzione di Progetto Brockenhaus e Associazione culturale Affabulazione.

Ostia la «seconda località al mare più brutta d'Europa», secondo il giornale The Telegraph | Vanity Fair Italia

La data del primo novembre assume inoltre un valore simbolico: il giorno successivo ricorre l’anniversario della morte di Pasolini, avvenuta nel 1975.

Il progetto restituisce alla memoria una dimensione collettiva, ricordando che l’eredità culturale di un artista continua a vivere quando incontra nuove generazioni e nuovi linguaggi.

 

29 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Roma, un mese di teatro sperimentale con Tuttoteatro 2026
Indice dei contenuti Toggle Premi Tuttoteatro.com 2026: Roma diventa laboratorio della scena contemporaneaIl 29 ottob...
Anna Mazzamauro si mette a nudo: il teatro ride di sé stesso
Indice dei contenuti Toggle Il sipario si apre sui segreti del palcoscenicoLa bellezza, il tempo e il coraggio di pre...
Halloween a Roma, il Teatro Parioli diventa un mondo magico
Indice dei contenuti Toggle Il Teatro Parioli rompe le regole: Halloween diventa un’avventura da vivereDallR...
Romaeuropa Festival, corpi che sfidano la gravità
Indice dei contenuti Toggle Romaeuropa Festival 2026, il corpo umano diventa un paesaggio viventeDopo Möbius, il rito...
Iva Zanicchi torna a teatro: la mamma che sfida tutti
Indice dei contenuti Toggle Iva Zanicchi torna in teatroUna madre sorprende i figli e cambia le regoleIl diritto di i...
I più letti
Amleto², Filippo Timi riscrive Shakespeare a Verona Di: Redazione Metrotoday
L’ultima esecuzione, a Roma il teatro denuncia la crisi della casa Di: Redazione Metrotoday
Teatro Romano, a Roma torna la rassegna di Paolo Gatti Di: Viviana Solari
Roma, un mese di teatro sperimentale con Tuttoteatro 2026
Di: Redazione Metrotoday
Anna Mazzamauro si mette a nudo: il teatro ride di sé stesso
Di: Redazione Metrotoday
Halloween a Roma, il Teatro Parioli diventa un mondo magico
Di: Redazione Metrotoday
iscrizione a newsletter
forzaseo banner