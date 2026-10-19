Operazione Upriver, 100mila file pedopornografici sequestrati

🌐 Pedopornografia online, operazione Upriver, sette arresti, 100mila file sequestrati e protezione dei minori: è il bilancio dell’indagine condotta dalla Polizia di Stato contro la detenzione e lo scambio di materiale pedopornografico in rete. L’associazione Meter, guidata da don Fortunato Di Noto, richiama l’attenzione sulle vittime: individuare i presunti responsabili è fondamentale, ma occorre anche impedire che le immagini degli abusi continuino a circolare e lavorare per identificare e tutelare i bambini coinvolti.

Pedopornografia online, l’operazione Upriver accende i riflettori sulla rete

Oltre 100mila file tra immagini e video, sette persone arrestate e altre sette denunciate. Sono i numeri dell’operazione Upriver, conclusa dalla Polizia di Stato nell’ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. Un’indagine che ha interessato diverse città italiane e ha richiesto un lavoro investigativo sviluppato anche attraverso la cooperazione internazionale.

Dietro il dato dei file sequestrati c’è una questione che va ben oltre la dimensione informatica del fenomeno: la tutela dei bambini e degli adolescenti vittime di abusi, la cui intimità può essere violata nuovamente ogni volta che immagini e video vengono conservati, condivisi o rimessi in circolazione.

È questo il punto sollevato dall’associazione Meter, che ha espresso apprezzamento per l’attività degli investigatori e ha richiamato la necessità di affiancare alle indagini un impegno costante nella protezione delle persone minorenni coinvolte.

L’operazione rappresenta un intervento rilevante contro la circolazione di materiale illecito. Ma il contrasto a questo tipo di reati non può esaurirsi con gli arresti e i sequestri: richiede anche l’individuazione delle vittime, la rimozione dei contenuti e la prevenzione di nuove forme di sfruttamento.

Sette arresti e sette denunce: come si è sviluppata l’indagine

L’inchiesta, avviata nel 2025, è stata diretta dalla Procura della Repubblica di Milano e condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica del capoluogo lombardo, con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online.

Gli investigatori hanno monitorato i canali digitali attraverso i quali venivano condivisi e scaricati immagini e video illeciti. Il lavoro, svolto anche in ambito transnazionale, ha permesso di individuare alcuni account riconducibili alla distribuzione e all’acquisizione del materiale.

Al termine delle attività investigative sono scattati gli arresti in flagranza per sette persone, accusate di detenzione di materiale di pornografia minorile. Altre sette persone sono state denunciate e sono stati sequestrati dispositivi informatici ritenuti pertinenti alle attività illecite.

Gli interventi hanno interessato le province di Milano, Bergamo e Varese, la provincia di Vicenza e Firenze. Le persone arrestate hanno un’età compresa tra 38 e 78 anni.

All’operazione hanno partecipato oltre 60 operatori della Polizia Postale, appartenenti a diversi centri operativi e sezioni territoriali.

Il bilancio comprende anche il sequestro di circa trenta dispositivi, tra smartphone, tablet, computer e hard disk, per un volume complessivo superiore a 26mila gigabyte di materiale informatico.

Si tratta di dati che mostrano la complessità dell’attività di contrasto: per risalire agli utenti coinvolti non basta individuare un singolo contenuto, ma è necessario ricostruire collegamenti, account e modalità di circolazione dei file.

Resta fondamentale una precisazione sul piano giudiziario: il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e le persone sottoposte a indagine devono essere considerate presunte innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.

Il messaggio di Meter: «Dietro quei file ci sono bambini»

A intervenire sul significato dell’operazione è Fortunato Di Noto, fondatore e presidente di Meter, associazione impegnata nella tutela dell’infanzia e nel contrasto agli abusi sui minori.

Il suo richiamo sposta l’attenzione dal numero dei contenuti sequestrati alle persone che quei contenuti rappresentano. Ogni immagine di abuso riguarda una vittima reale, la cui dignità non può essere ridotta a un file digitale o a un elemento di un’indagine.

L’individuazione dei presunti responsabili è un passaggio essenziale per interrompere le condotte illecite e accertare le responsabilità. Parallelamente, però, occorre lavorare per riconoscere i bambini coinvolti, proteggerli e consentire loro di accedere a percorsi di assistenza adeguati.

È un lavoro che può presentare difficoltà considerevoli. I contenuti possono essere condivisi in ambienti digitali diversi, archiviati su dispositivi privati o trasferiti attraverso reti che superano i confini nazionali. In alcuni casi, inoltre, identificare con certezza una vittima richiede accertamenti specifici e la collaborazione tra autorità competenti.

Per questo l’attività investigativa deve procedere insieme alla tutela delle persone offese. Il risultato di un’indagine non si misura soltanto dal numero di arresti o dalla quantità di materiale sequestrato, ma anche dalla capacità di interrompere la diffusione degli abusi e di attivare interventi di protezione.

Le immagini online possono prolungare la violenza

La violenza sessuale sui minori non termina necessariamente con l’abuso originario. Quando le immagini vengono registrate e diffuse, la vittima può subire una nuova esposizione della propria intimità anche a distanza di anni.

La permanenza dei contenuti in rete crea infatti il rischio che il materiale venga copiato, archiviato e nuovamente condiviso, rendendo più difficile impedirne la circolazione.

Questo meccanismo può aggravare la sofferenza delle persone coinvolte e compromettere il loro diritto alla riservatezza. La consapevolezza che immagini private possano riemergere o essere viste da sconosciuti rappresenta un ulteriore elemento di vulnerabilità.

Bloccare la diffusione del materiale illecito significa anche proteggere la vittima da nuove violazioni. Per questo, accanto al sequestro dei dispositivi e all’identificazione degli utenti, assumono rilievo le procedure di segnalazione e rimozione dei contenuti, la cooperazione tra piattaforme e autorità e il monitoraggio dei canali di distribuzione.

La dimensione internazionale del fenomeno rende indispensabile lo scambio di informazioni tra gli organismi investigativi. Un contenuto può essere prodotto in un Paese, caricato su un servizio digitale accessibile da un altro e scaricato da utenti che si trovano in territori differenti.

L’operazione Upriver si inserisce proprio in questo contesto, nel quale la collaborazione internazionale è necessaria per ricostruire le attività illecite e raggiungere le persone coinvolte.

Prevenzione e segnalazioni: la lotta non si ferma agli arresti

L’attività delle forze dell’ordine resta centrale, ma il contrasto alla pedopornografia online richiede anche strumenti di prevenzione e una maggiore consapevolezza dei rischi digitali.

Le famiglie, le scuole e le realtà che lavorano con bambini e adolescenti possono contribuire creando ambienti in cui i minori si sentano liberi di chiedere aiuto, raccontare situazioni che li mettono a disagio e segnalare contatti o richieste inappropriate.

La prevenzione non deve tradursi in un controllo indiscriminato della vita digitale dei ragazzi. È più utile costruire un rapporto di fiducia, spiegare i rischi della condivisione di immagini intime e ricordare che, quando qualcosa provoca paura o disagio, chiedere aiuto a un adulto affidabile è sempre legittimo.

Anche chi intercetta accidentalmente contenuti sospetti deve evitare di scaricarli, conservarli o inoltrarli ad altre persone. La circolazione ulteriore di materiale illecito può moltiplicare il danno e interferire con le attività di accertamento.

In presenza di contenuti che fanno sospettare lo sfruttamento sessuale di minori, è opportuno rivolgersi ai canali ufficiali delle forze dell’ordine o ai servizi qualificati di segnalazione. Non bisogna cercare di verificare autonomamente l’identità dei bambini, diffondere screenshot o pubblicare dettagli che potrebbero esporli ulteriormente.

Le associazioni specializzate possono contribuire con attività di informazione, ascolto, orientamento e collaborazione con le istituzioni. Il loro ruolo è complementare a quello degli investigatori: favorire la prevenzione, sostenere le persone coinvolte e aiutare a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno.

Proteggere i minori significa intervenire anche dopo il sequestro

Il richiamo di Meter pone una questione fondamentale: che cosa accade dopo che un contenuto illecito è stato individuato e sequestrato?

La risposta richiede interventi coordinati. Le autorità devono svolgere gli accertamenti necessari per identificare le persone coinvolte e ricostruire i fatti; i contenuti devono essere trattati secondo le procedure previste; le eventuali vittime devono poter ricevere protezione, assistenza e supporto adeguati.

La gestione di questo materiale richiede inoltre particolare cautela per evitare che immagini e informazioni sensibili vengano esposte al di fuori delle necessità investigative. Anche nella comunicazione pubblica è importante non divulgare dettagli che possano consentire l’identificazione dei minori o alimentare una nuova circolazione dei contenuti.

La tutela delle vittime non può essere considerata una fase secondaria rispetto alla repressione dei reati. È parte integrante della risposta al fenomeno e deve accompagnare le attività investigative, la prevenzione e gli interventi di assistenza.

Operazione Upriver, la sfida è interrompere la catena degli abusi

I numeri dell’operazione restituiscono la portata dell’intervento: sette arresti, sette denunce, oltre 100mila file sequestrati e circa trenta dispositivi informatici acquisiti. Ma la dimensione quantitativa non esaurisce il problema.

Il punto centrale è impedire che il materiale continui a circolare, individuare e proteggere i minori coinvolti e contrastare le condotte che alimentano la domanda e la diffusione di contenuti di abuso.

Il messaggio di Fortunato Di Noto richiama proprio questa responsabilità collettiva. Le indagini sono indispensabili, così come lo sono la cooperazione internazionale e il lavoro specialistico della Polizia Postale. Allo stesso tempo, prevenzione, segnalazioni e assistenza devono restare componenti essenziali di una strategia di protezione.

Dietro ogni file non c’è soltanto una prova informatica: può esserci una persona minorenne che ha bisogno di essere riconosciuta, protetta e aiutata. È da questa consapevolezza che deve partire ogni intervento, affinché il contrasto allo sfruttamento online non si limiti a interrompere una rete di scambi, ma contribuisca a impedire nuove violazioni della dignità dei bambini.