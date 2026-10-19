Milano sotto assedio: saccheggi, arresti e allarme sicurezza

🌐 Milano sconvolta da due giorni di scontri e saccheggi durante le proteste contro il carovita. Vetrine distrutte, negozi assaltati, scontri con la polizia e centinaia di giovani accompagnati in questura, in larga maggioranza minorenni. Dopo gli episodi del 17 e 18 ottobre 2026, il bilancio aggiornato parla di 32 arresti nella giornata di domenica. Il Movimento 17 ottobre annuncia nuove manifestazioni ogni sabato, mentre Matteo Salvini chiede di accelerare sulla legge anti-maranza e Giorgia Meloni convoca un vertice sulla sicurezza.

Milano, due giorni di guerriglia nel cuore della città

Il centro di Milano trasformato in teatro di scontri, con vetrine infrante, merce sottratta ai negozi e reparti antisommossa impegnati a contenere gruppi di giovani incappucciati. Dopo le violenze di sabato 17 ottobre, la situazione è nuovamente precipitata domenica 18, quando centinaia di manifestanti si sono concentrati nelle zone di piazza Duomo e via Torino.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, circa duemila giovani hanno partecipato ai nuovi raduni. Una parte dei presenti, spesso vestita di nero e con il volto coperto, si è resa protagonista di danneggiamenti e assalti alle attività commerciali.

Gli episodi più gravi hanno riguardato negozi, esercizi pubblici e agenti impegnati nei servizi di ordine pubblico. La polizia ha utilizzato idranti e lacrimogeni per disperdere i gruppi responsabili dei lanci di oggetti, mentre numerose attività hanno abbassato le serrande per proteggere dipendenti e clienti.

Carrefour, Decathlon e negozi di telefonia nel mirino

Tra gli episodi documentati figura l’assalto a un supermercato Carrefour di via Torino, dove alcuni giovani hanno prelevato merce e danneggiato il punto vendita. Nel centro storico sono state infrante anche vetrine di altri esercizi commerciali.

Nei pressi del Castello Sforzesco, il negozio Decathlon di piazza Cairoli è stato devastato e saccheggiato. Altri gruppi hanno colpito un punto vendita di telefonia in corso Garibaldi, portando via smartphone e ulteriori prodotti.

La tensione si è estesa alla Galleria Vittorio Emanuele II, dove alcuni locali hanno chiuso preventivamente e rimosso arredi esterni. I danneggiamenti hanno coinvolto anche la zona della Rinascente e le strade vicine a piazza della Scala.

Oltre 200 fermati: la maggioranza sono minorenni

Il bilancio dell’intervento delle forze dell’ordine è particolarmente rilevante. Per gli scontri di domenica, i dati aggiornati indicano 271 persone accompagnate in questura, delle quali 220 minorenni.

Sono stati comunicati 32 arresti e 28 denunce. Tra gli arrestati figurano 23 minorenni. Complessivamente, 174 persone sono state trattenute attraverso il fermo di prevenzione.

È necessario distinguere le diverse misure: l’accompagnamento in questura per identificazione o accertamenti non equivale automaticamente a un arresto, mentre la denuncia non costituisce una dichiarazione di colpevolezza.

Per i disordini della giornata precedente sono state avviate ulteriori procedure giudiziarie, con contestazioni che comprendono, a vario titolo, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio.

Poliziotti feriti e indagini sui responsabili

Gli scontri hanno provocato feriti anche tra gli operatori delle forze dell’ordine. Per la sola giornata di domenica sono stati segnalati 14 agenti feriti, mentre il bilancio complessivo dei due giorni registra oltre cento operatori che hanno avuto bisogno di assistenza medica.

Le indagini proseguono attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere, dei filmati circolati sui social e delle testimonianze raccolte sul posto.

La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare per cinque maggiorenni, di età compresa tra 18 e 20 anni, coinvolti nelle contestazioni relative alla giornata di sabato. Le responsabilità individuali dovranno essere accertate nelle rispettive sedi giudiziarie.

Il Movimento 17 ottobre annuncia proteste ogni sabato

Dopo i disordini è comparso sui social un gruppo denominato Movimento 17 ottobre, che ha annunciato l’intenzione di promuovere manifestazioni settimanali contro il governo.

L’appuntamento indicato è ogni sabato alle 15, in diverse piazze italiane, a partire da Milano. Gli amministratori della pagina hanno presentato l’iniziativa come una mobilitazione permanente.

Nei messaggi pubblicati il movimento respinge le accuse di violenza e attribuisce le tensioni al disagio economico e sociale. È circolato anche un video nel quale alcuni giovani mostrano merce proveniente dai saccheggi e la consegnano a una persona senza dimora.

L’identità e il ruolo effettivo degli organizzatori, così come il loro eventuale collegamento con i singoli episodi di devastazione, richiedono verifiche autonome.

Salvini: accelerare sulla proposta di legge anti-maranza

Le violenze hanno provocato uno scontro politico sulla sicurezza urbana. Il vicepremier Matteo Salvini ha sostenuto che durante i disordini qualcuno avrebbe cercato di provocare una vittima, esprimendo una propria valutazione sulla gravità degli episodi.

Salvini ha chiesto di accelerare l’esame della proposta di legge della Lega definita anti-maranza, collegando l’intervento legislativo alla presenza di giovanissimi tra le persone coinvolte negli scontri.

Il ministro ha inoltre respinto l’interpretazione degli episodi violenti come semplice espressione del disagio sociale, chiedendo alle opposizioni una condanna senza attenuanti. Si tratta di posizioni politiche che non sostituiscono gli accertamenti sulle singole condotte.

Meloni convoca il vertice, Sala denuncia le tensioni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi una riunione sull’ordine pubblico con rappresentanti del governo, vertici delle forze di polizia e servizi di intelligence.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo aver visitato alcune attività danneggiate insieme al presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, ha condannato i saccheggi e ha segnalato il rischio di ulteriori tensioni.

Sul piano politico, esponenti delle opposizioni hanno distinto la condanna delle violenze dalle ragioni economiche delle proteste, richiamando il peso del carovita su famiglie, lavoratori e giovani.

I prossimi passaggi dell’inchiesta

L’attenzione degli investigatori resta concentrata sull’identificazione delle persone coinvolte nei danneggiamenti e sulla ricostruzione dei comportamenti individuali.

Tra le misure già avviate figurano procedimenti per il Daspo urbano e provvedimenti di allontanamento. Le autorità giudiziarie competenti dovranno esaminare le richieste di convalida degli arresti, comprese quelle relative agli indagati minorenni.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.