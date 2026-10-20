Italia sotto pressione: rivolte, blocchi-MetroZibaldone del 20 ottobre
🌐 Italia sotto pressione tra guerriglia urbana, proteste degli autotrasportatori e tensioni economiche. Milano fa i conti con saccheggi, arresti e l’arrivo di 500 militari, mentre il caro gasolio paralizza collegamenti strategici e mette a rischio i rifornimenti. Il governo affronta il difficile confronto sulla manovra 2027, l’Europa è attraversata da disordini e i mercati registrano nuove tensioni. Nel calcio, Juventus travolta dalla Lazio e Inter davanti a tutti. Napoli e Roma attese dalla Champions League.
Milano, la protesta degenera: 500 soldati contro il caos
Il cuore economico d’Italia si risveglia sotto pressione. Dopo un fine settimana di scontri, devastazioni e saccheggi, Milano diventa l’epicentro di una crisi dell’ordine pubblico che costringe il governo a intervenire. Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato l’impiego di 500 militari, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito i vertici istituzionali per affrontare l’emergenza.
Il bilancio della giornata di domenica parla di 271 persone fermate, fra cui 23 minorenni, e 32 arresti. La violenza ha colpito attività commerciali, strade e luoghi simbolici della città. Nel quadrilatero della moda diversi negozi hanno protetto le vetrine e ritirato la merce per il timore di nuovi assalti.
La rabbia sociale e la violenza che cancella le ragioni della protesta
Le manifestazioni erano nate attorno al costo della vita, al deterioramento dei servizi pubblici e al disagio sociale. Poi gruppi violenti hanno trasformato la mobilitazione in una sequenza di aggressioni, incendi e danneggiamenti.
La distinzione è decisiva: il diritto a protestare non può trasformarsi nel diritto a saccheggiare. Ma affrontare soltanto l’emergenza repressiva senza intervenire sulle ragioni economiche della mobilitazione rischia di lasciare irrisolto il problema. Sul tavolo del governo figurano controlli più severi sulle bande giovanili e possibili modifiche agli strumenti di intervento nei confronti dei minorenni.
Tir in rivolta, Sud paralizzato: il caro gasolio presenta il conto
Dalla Campania alla Sicilia, la protesta degli autotrasportatori ha assunto dimensioni nazionali. Blocchi stradali, accessi portuali presidiati e distribuzione delle merci in difficoltà raccontano un’emergenza che rischia di arrivare direttamente nei supermercati e nei bilanci familiari.
Lunedì 19 ottobre, i blocchi hanno interessato il porto commerciale di Napoli, il collegamento fra A1 e A30 e diversi scali siciliani. Presidi anche in Puglia, Basilicata e Calabria. Le ripercussioni sulla viabilità hanno prodotto code chilometriche e difficoltà nei collegamenti.
Il prezzo medio del gasolio ha raggiunto 2,257 euro al litro sulla rete urbana e 2,297 euro sulle autostrade. Costi giudicati insostenibili dalle imprese del settore, che denunciano anche ritardi nei crediti d’imposta e assenza di sostegni immediati.
A Bari una delegazione di autotrasportatori ha cercato il confronto con le istituzioni regionali. La questione supera ormai i confini della categoria: quando si ferma il trasporto su gomma, l’intera catena alimentare e commerciale diventa vulnerabile.
Manovra 2027, la partita dei miliardi accende lo scontro politico
Mentre le piazze protestano contro prezzi e disuguaglianze, il governo affronta il nodo della prossima legge di Bilancio. Al centro del confronto ci sono riduzione dell’Irpef per il ceto medio, risorse per la sicurezza e contributi richiesti al sistema bancario e assicurativo.
Una delle ipotesi discusse riguarda un contributo di circa 5 miliardi di euro da banche e assicurazioni, destinato ad alimentare le coperture finanziarie della manovra. Un intervento che apre inevitabilmente il confronto fra governo, istituti finanziari e mondo produttivo.
Il banco di prova è il reddito delle famiglie
Per milioni di cittadini, il punto non è soltanto la dimensione nominale degli sgravi fiscali. È il loro effetto concreto dopo bollette, carburanti, alimentari e abitazione.
Fra gli altri dossier compare la previdenza del personale delle forze armate e di polizia. Le tensioni nelle piazze hanno riportato il tema della sicurezza al centro delle priorità politiche, ma stanziamenti e misure dovranno trovare coperture sostenibili.
La vera verifica della manovra arriverà dai testi definitivi, non dalle anticipazioni né dalle dichiarazioni di principio.
Francia nel caos, coprifuoco e 2.400 arresti: Macron sotto assedio
La Francia affronta una delle peggiori crisi di ordine pubblico degli ultimi anni. Oltre 2.400 arresti, migliaia di attività danneggiate e quasi mille agenti feriti: i disordini hanno investito Parigi, Lione, Marsiglia e numerosi altri centri.
Il presidente Emmanuel Macron ha respinto le dimissioni offerte dal ministro dell’Interno Laurent Nuñez, mentre il governo ha disposto coprifuoco parziali e localizzati, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine.
La contestazione, alimentata dal caro vita e dalle difficoltà della scuola pubblica, si è intrecciata con saccheggi e incendi. Il bilancio delle devastazioni coinvolge circa 3.000 esercizi commerciali. La responsabilità politica della gestione della sicurezza è diventata uno dei terreni principali dello scontro tra maggioranza e opposizioni.
Ucraina, missili su Kiev e centinaia di migliaia senza elettricità
La guerra torna a colpire duramente la popolazione civile ucraina. Nella notte fra domenica e lunedì, due ondate di missili balistici russi hanno investito Kiev, causando almeno una vittima e diversi feriti. Altre due persone sono morte in un attacco a Kryvyi Rih.
I bombardamenti hanno danneggiato infrastrutture energetiche, una scuola, un ospedale e una stazione della metropolitana. Secondo le autorità ucraine, almeno 550.000 famiglie sono rimaste senza elettricità.
Sul piano diplomatico, Mosca ha rilanciato l’ipotesi di un vertice con Stati Uniti e Cina. Kiev teme che un negoziato senza adeguate garanzie per l’Ucraina possa consolidare le posizioni russe.
Italia, scuole occupate a Genova: gli studenti contestano i tagli
La protesta sociale investe anche gli istituti scolastici. A Genova, gli studenti hanno occupato l’Einaudi Casaregis Galilei, affiancandosi ad altre mobilitazioni già avviate in città.
Nel mirino degli studenti ci sono la carenza di risorse, il costo della vita, le politiche di riarmo e la riorganizzazione dell’istruzione tecnica. Contestata anche la formula dei percorsi quadriennali collegati agli ITS Academy.
Il movimento rivendica maggiori investimenti nella formazione e garanzie sulla sicurezza nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La protesta mette in evidenza la distanza tra le priorità rivendicate dagli studenti e le scelte della politica nazionale.
Economia, Milano affonda e lo spread torna a salire
Le tensioni sociali si riflettono sui mercati finanziari europei. Nella seduta di lunedì, Piazza Affari ha registrato ribassi superiori all’1,7%, mentre Parigi è stata penalizzata dal timore di ulteriori ripercussioni economiche e politiche delle rivolte.
Lo spread fra Btp e Bund è salito intorno a 111 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano vicino al 4,54%. Sotto pressione Stellantis e diversi titoli bancari.
Sul fronte energetico, il petrolio rimane su livelli elevati e il gas europeo ha raggiunto 89,3 euro al megawattora nelle contrattazioni rilevate durante la giornata.
I rincari dell’energia rischiano di pesare ulteriormente sulle imprese energivore, sui trasporti e sui consumatori. La volatilità dei mercati aggiunge così un ulteriore elemento di difficoltà alla preparazione della legge di Bilancio.
Champions League, Napoli e Roma in campo: domani tocca a Inter e Como
L’attenzione del calcio italiano si sposta sulle competizioni europee. Martedì 20 ottobre alle 21 il Napoli ospita il Bodø/Glimt, mentre la Roma affronta lo Slovan Bratislava, sempre alle 21, nella terza giornata della fase campionato della Champions League.
In programma anche Paris Saint-Germain-Barcellona, Liverpool-Villarreal e Manchester City-AEK Atene.
Mercoledì 21 ottobre toccherà all’Inter contro lo Shakhtar Donetsk e al Como contro il Manchester United. La partita del Como è prevista alle 18:45, mentre quella dell’Inter alle 21.
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