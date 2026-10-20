Napoli, è allarme rosso: De Laurentiis davanti alla crisi

🌐 Napoli in crisi, con cinque sconfitte nelle prime nove partite ufficiali e una squadra che fatica a ritrovare continuità. Dopo il ko contro il Venezia, aumentano le pressioni su Aurelio De Laurentiis: sotto osservazione la gestione degli infortuni, il rendimento degli acquisti e le scelte di mercato. Massimiliano Allegri resta alla guida degli azzurri, ma il presidente deve affrontare una fase particolarmente delicata mentre si avvicinano gli impegni decisivi contro Bodø/Glimt e Roma.

Napoli, cinque sconfitte in nove partite: crisi profonda

Il dato è difficile da ignorare: cinque sconfitte nelle prime nove gare ufficiali della stagione 2026-2027. Il Napoli attraversa una fase di difficoltà che coinvolge risultati, condizione fisica e rendimento di diversi giocatori chiamati a rappresentare la struttura portante della squadra.

L’ultimo colpo è arrivato sabato 17 ottobre allo stadio Penzo, dove il Venezia ha conquistato la sua prima vittoria in campionato battendo gli azzurri per 1-0. A decidere l’incontro è stato Che Adams, mentre Kevin De Bruyne ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto riportare il risultato in equilibrio.

La sconfitta contro una formazione ancora ferma a zero punti ha accentuato le difficoltà del Napoli, già reduce dal ko europeo contro il Villarreal. Massimiliano Allegri ha riconosciuto il momento complicato, invitando la squadra a recuperare attenzione, lucidità e continuità nel lavoro quotidiano.

De Laurentiis e le responsabilità delle scelte societarie

Al centro del dibattito torna Aurelio De Laurentiis, presidente del club dal 2004 e protagonista della ricostruzione sportiva ed economica della società dopo il fallimento.

I risultati recenti hanno riaperto la discussione sulle scelte compiute durante l’estate, quando la dirigenza ha deciso di puntare prevalentemente sulla continuità della rosa, affidandone la guida ad Allegri dopo la conclusione dell’esperienza di Antonio Conte.

Il tema non riguarda soltanto l’allenatore. Le condizioni fisiche dei calciatori, l’età di diversi titolari e l’equilibrio tra i reparti rappresentano questioni che coinvolgono anche la programmazione societaria.

Le valutazioni critiche sulla gestione del mercato non equivalgono però a una decisione già assunta dal presidente. Non risultano annunci ufficiali relativi a una riorganizzazione immediata della dirigenza.

Infortuni Napoli, il problema che preoccupa lo staff

Uno degli argomenti più discussi riguarda la frequenza degli infortuni muscolari e le conseguenti difficoltà nella gestione delle rotazioni.

Nel dibattito sulla stagione precedente viene richiamato il dato di 43 episodi di infortunio, una cifra che necessita di essere interpretata distinguendo singoli eventi, ricadute e indisponibilità di diversa natura.

Non è possibile attribuire automaticamente tutti questi problemi all’età dei giocatori o ai metodi di preparazione. Per stabilire eventuali responsabilità servirebbe un’analisi completa dei carichi di lavoro, dei tempi di recupero, delle condizioni cliniche e degli impegni con le rispettive nazionali.

Il caso di Alisson Santos, uscito nuovamente con un problema fisico durante la partita contro il Venezia, riporta l’attenzione sulla necessità di gestire attentamente il recupero dei calciatori.

Politano, Di Lorenzo e i chilometri accumulati

La composizione della rosa presenta giocatori di grande esperienza che hanno sostenuto, nel corso delle rispettive carriere, numerosi impegni tra campionato, coppe e nazionali.

Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola rappresentano esempi di calciatori chiamati a garantire continuità in ruoli fisicamente impegnativi.

L’esperienza costituisce una risorsa tecnica, ma la programmazione dei carichi deve tenere conto della storia individuale di ciascun atleta. Le esigenze non sono identiche per tutti e non possono essere determinate esclusivamente dall’età anagrafica.

Un ulteriore elemento riguarda il coordinamento tra staff medico, preparatori atletici e rappresentative nazionali. La disponibilità dei giocatori nelle diverse competizioni richiede infatti informazioni condivise sulle condizioni fisiche, nei limiti previsti dai rispettivi protocolli.

Il mercato estivo e una rosa da riequilibrare

La mancata realizzazione di un rinnovamento più ampio durante il mercato estivo è diventata uno dei punti più controversi della stagione.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha gestito le operazioni della società, ma le decisioni sugli investimenti coinvolgono necessariamente anche la presidenza e la struttura amministrativa.

Le necessità individuate nelle analisi della rosa riguardano soprattutto il centrocampo e l’attacco. In particolare, la disponibilità di alternative affidabili nei ruoli centrali potrebbe consentire all’allenatore una gestione differente dei minuti giocati.

Tra le ipotesi avanzate nel dibattito sportivo figura l’inserimento di un attaccante e due centrocampisti. Non si tratta, tuttavia, di tre trattative confermate né di un programma di acquisti ufficialmente annunciato dal club.

De Bruyne e Hojlund, i campioni chiamati a cambiare passo

Tra i calciatori maggiormente osservati figurano Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund, due elementi ai quali il Napoli affida una parte importante della propria qualità offensiva.

Il centrocampista belga è stato protagonista di un episodio decisivo nella trasferta di Venezia. Entrato nella ripresa, ha avuto l’occasione di pareggiare su calcio di rigore, ma il portiere Filip Stankovic ha bloccato la sua conclusione.

Hojlund, inizialmente lasciato in panchina, ha invece procurato il rigore con una penetrazione nell’area avversaria. La gestione dei due giocatori mette in evidenza la necessità di bilanciare rendimento immediato e recupero fisico, soprattutto durante una sequenza ravvicinata di impegni.

Non emergono elementi sufficienti per stabilire che le difficoltà della squadra dipendano principalmente da questi due calciatori. Il problema riguarda il funzionamento collettivo e la continuità delle prestazioni.

Allegri resta in panchina, ma cresce la pressione

La posizione di Massimiliano Allegri costituisce un altro punto centrale della crisi. Dopo la sconfitta con il Venezia, il tecnico ha invitato il gruppo a trasformare la delusione in determinazione, richiamando la necessità di continuare a lavorare.

Il Napoli ha mostrato difficoltà anche nella costruzione offensiva. Lorenzo Lucca ha mancato un’importante opportunità nel primo tempo, mentre nella ripresa l’ingresso dei titolari non è bastato a superare la resistenza del Venezia.

Al 19 ottobre non è stato annunciato alcun esonero di Allegri. Le valutazioni sulla sua posizione appartengono al dibattito sportivo e alle indiscrezioni, mentre la società continua a preparare i successivi impegni ufficiali.

Champions League, il Bodø/Glimt arriva al Maradona

Il calendario impone una verifica immediata sul campo. Martedì 20 ottobre, alle 21, il Napoli ospita il Bodø/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona, nella terza giornata della fase di Champions League.

Dopo la sconfitta contro il Villarreal, la gara assume particolare rilevanza per il percorso europeo degli azzurri. Allegri dovrà valutare condizioni fisiche, disponibilità dei giocatori e possibili rotazioni.

Anche il campionato presenterà appuntamenti impegnativi. Sabato 24 ottobre è prevista la sfida contro la Roma, seguita dalla trasferta di Monza del 28 ottobre e dalla partita contro la Juventus del 1° novembre.

Le verifiche societarie su preparazione e investimenti

Sul piano societario, la discussione riguarda tre questioni distinte: individuare le cause delle ripetute indisponibilità, valutare la competitività attuale della rosa e definire le possibilità di intervento nelle successive finestre di mercato.

Il presidente può affrontare questi temi insieme al direttore sportivo, allo staff tecnico e ai responsabili sanitari, ma non risulta comunicata una decisione ufficiale sull’acquisto immediato di nuovi calciatori o sulla sostituzione di componenti dello staff medico.

L’ultimo risultato acquisito resta la sconfitta per 1-0 contro il Venezia del 17 ottobre. Il successivo appuntamento ufficiale è Napoli-Bodø/Glimt, in programma martedì 20 ottobre alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona.

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