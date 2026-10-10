Nuova legge elettorale, Mattarella firma: cosa cambia per il voto

🌐 Legge elettorale, Sergio Mattarella, premio di maggioranza e nuove regole per le elezioni: il presidente della Repubblica ha promulgato la riforma approvata in via definitiva dalla Camera, completando così l’iter parlamentare. Il provvedimento ridisegna il sistema con cui saranno eletti deputati e senatori e introduce un meccanismo pensato per favorire la formazione di una maggioranza parlamentare. Tra i punti centrali figurano il ritorno a un impianto proporzionale con premio di governabilità, la soglia del 42%, le preferenze e nuove regole per la presentazione delle liste. La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e entrerà in vigore il 24 ottobre 2026. La firma del Quirinale non anticipa però le elezioni: il calendario politico resta legato alla durata della legislatura e alle eventuali decisioni sullo scioglimento delle Camere.

Mattarella promulga la legge elettorale: concluso l’iter parlamentare

Il passaggio al Quirinale segna una tappa decisiva per la riforma del sistema elettorale italiano. Sergio Mattarella ha promulgato il testo intitolato “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, dopo l’approvazione definitiva arrivata a Montecitorio l’8 ottobre.

La promulgazione è il passaggio attraverso il quale il presidente della Repubblica attesta formalmente la legge approvata dal Parlamento. In questo caso, la firma completa il percorso legislativo e apre la fase che porterà all’applicazione delle nuove regole.

Il provvedimento è stato sostenuto dalla maggioranza di centrodestra e ha suscitato un confronto acceso con le opposizioni, che contestano alcuni aspetti del nuovo sistema. Il dibattito riguarda soprattutto il meccanismo del premio di governabilità, le conseguenze sulla rappresentanza parlamentare e gli effetti che le nuove norme potrebbero avere sulla competizione tra le coalizioni.

La riforma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore è fissata per il 24 ottobre 2026. Da quella data il nuovo impianto è destinato a sostituire il sistema attualmente in uso, noto come Rosatellum.

Come cambia il sistema: proporzionale e premio di governabilità

Uno degli elementi più rilevanti della nuova legge è il superamento dei collegi uninominali come componente del sistema elettorale. Il modello torna a una struttura proporzionale, affiancata da un premio destinato a rafforzare la maggioranza che supera una determinata soglia di consenso.

La regola centrale prevede che una lista o una coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere possa ottenere un premio di governabilità. Il meccanismo attribuisce 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

Il tetto previsto è di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La finalità dichiarata della misura è rendere più agevole la formazione di una maggioranza parlamentare e ridurre il rischio di risultati elettorali che producano assemblee frammentate.

La soglia del 42% diventa quindi un obiettivo decisivo per le forze politiche. I partiti dovranno valutare non soltanto il consenso che possono raccogliere singolarmente, ma anche la capacità di costruire alleanze in grado di competere per il premio.

Il sistema non garantisce automaticamente un determinato risultato politico: l’effetto concreto dipenderà dai voti espressi, dalla composizione delle coalizioni e dall’applicazione delle disposizioni previste per ciascuna Camera.

Soglie di sbarramento e preferenze: cosa cambia per gli elettori

La riforma mantiene una soglia di sbarramento del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni. Si tratta di percentuali che incidono sulle possibilità delle formazioni politiche di ottenere rappresentanza e che influenzano le strategie con cui i partiti si presenteranno alle urne.

Per gli elettori, uno degli aspetti più importanti riguarda la possibilità di esprimere preferenze. Il nuovo sistema consente di indicare candidati, pur mantenendo capilista bloccati. Il funzionamento concreto delle liste e delle preferenze sarà quindi uno degli elementi da conoscere prima del voto.

La riforma interviene anche sulle condizioni necessarie per presentare una lista. Per le forze politiche che non beneficiano delle esenzioni previste, le firme richieste aumentano in modo significativo: la soglia indicata è di 6.000 sottoscrizioni per ciascun collegio plurinominale, rispetto alle 1.500 previste in precedenza.

Sono contemplati regimi transitori ed eccezioni per determinate formazioni politiche, in base alla loro situazione parlamentare. Le regole specifiche saranno determinanti per capire quali soggetti dovranno raccogliere il numero più elevato di firme e quali potranno usufruire di condizioni differenti.

Per i partiti più piccoli, l’aumento degli adempimenti potrebbe rendere più impegnativa l’organizzazione della partecipazione elettorale. Per i sostenitori della riforma, regole più stringenti possono contribuire a limitare la presenza di liste strumentali; i critici temono invece che possano innalzare le barriere all’ingresso per nuove forze politiche.

Il candidato premier dovrà essere indicato prima del voto

Un’altra novità riguarda la presentazione delle coalizioni. Le alleanze dovranno indicare in anticipo il candidato alla guida del governo, rendendo più esplicito il collegamento tra l’offerta elettorale e la possibile formazione dell’esecutivo.

La disposizione può incidere sulla fase che precede le elezioni, perché obbliga i partiti alleati a confrontarsi prima del voto sulla leadership e sull’identità politica della coalizione. La scelta del candidato diventa così un elemento della strategia elettorale, insieme alla definizione del programma e alla distribuzione delle candidature.

Il meccanismo potrebbe favorire accordi preventivi tra partiti che intendono presentarsi come un’unica alternativa di governo. Allo stesso tempo, può rendere più visibili le divergenze tra forze politiche che condividono alcune priorità, ma non concordano su chi debba guidare l’alleanza.

L’effetto concreto dipenderà dalla capacità dei partiti di trovare un’intesa e dalla loro possibilità di trasformare i voti ottenuti in una maggioranza parlamentare.

Le opposizioni contestano la riforma: il nodo costituzionale

La firma di Mattarella non ha spento il confronto politico. Le opposizioni hanno criticato il nuovo sistema e annunciato l’intenzione di contestarne alcuni aspetti, in particolare il premio di governabilità e la sua compatibilità con i principi costituzionali.

Il tema è delicato perché una legge elettorale deve conciliare due obiettivi: consentire una rappresentanza adeguata del pluralismo politico e permettere alle istituzioni di funzionare con maggioranze in grado di sostenere il governo.

Il premio di seggi è al centro della discussione proprio per il rapporto tra la percentuale di voti ottenuta e il numero di parlamentari attribuiti. I sostenitori considerano il meccanismo uno strumento per rendere più chiaro l’esito del voto; i critici temono che possa alterare eccessivamente la proporzionalità tra consenso elettorale e rappresentanza.

L’eventuale intervento della Corte costituzionale dipenderà dalle procedure previste e dalle condizioni giuridiche necessarie per sollevare una questione di legittimità. La promulgazione, da sola, non equivale a una pronuncia sulla costituzionalità di ogni disposizione: si tratta di passaggi istituzionali distinti.

Il confronto potrebbe quindi proseguire anche dopo l’entrata in vigore della legge, con un’attenzione particolare agli effetti del premio e alle condizioni di accesso alla competizione elettorale.

Quando entrerà in vigore e cosa succede alle prossime elezioni

La nuova legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e diventerà operativa dal 24 ottobre 2026. La data segna l’inizio dell’applicazione delle nuove regole, ma non coincide con la convocazione delle elezioni.

La legislatura ordinaria ha scadenza nel 2027. In assenza di uno scioglimento anticipato delle Camere, sarà quindi il calendario istituzionale a determinare il momento del prossimo voto nazionale. La riforma potrà applicarsi anche in caso di elezioni anticipate, se ricorrono le condizioni previste.

La firma del presidente della Repubblica non scioglie automaticamente il Parlamento e non impone una data elettorale. Lo scioglimento delle Camere è una decisione distinta, che segue le procedure costituzionali e coinvolge gli organi competenti.

Per gli elettori, il cambiamento più importante sarà comprendere come funzioneranno il premio di governabilità, le soglie, le preferenze e la scelta preventiva del candidato premier. Per i partiti, invece, la nuova disciplina renderà ancora più rilevanti le alleanze e l’organizzazione delle liste.

La promulgazione di Mattarella chiude dunque l’iter parlamentare della riforma, ma apre una nuova fase di confronto. Le conseguenze effettive si vedranno nella preparazione delle prossime elezioni, nella risposta degli elettori e negli eventuali sviluppi sul piano giuridico. Il nuovo sistema è definito; resta da capire come le forze politiche sapranno utilizzarlo e quale equilibrio emergerà dalle urne.