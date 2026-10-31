NASA, sfida tra Musk e Bezos per il ritorno sulla Luna

🌐 La NASA riapre la competizione per il primo allunaggio umano del programma Artemis. Il piano di SpaceX, società di Elon Musk, non viene più considerato l’unica soluzione per la missione Artemis IV: anche Blue Origin, fondata da Jeff Bezos, presenta un’alternativa concreta. Il nuovo confronto riguarda tempi di sviluppo, affidabilità tecnologica e capacità di riportare astronauti americani sulla superficie lunare entro il 2028.

La NASA cambia strategia: la Luna non può dipendere da un solo gigante

La nuova corsa alla Luna entra in una fase decisiva e la NASA mette in discussione uno degli equilibri che sembravano ormai consolidati. SpaceX resta protagonista del programma Artemis, ma l’assegnazione del primo allunaggio umano non viene più considerata una scelta definitivamente chiusa.

Durante un aggiornamento pubblico del 23 ottobre, i vertici dell’agenzia spaziale americana hanno chiarito che tanto SpaceX quanto Blue Origin hanno presentato proposte credibili per sostenere il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare.

L’obiettivo dichiarato rimane il 2028, una scadenza ambiziosa per un programma che richiede l’integrazione di tecnologie estremamente complesse: grandi razzi, capsule con equipaggio, sistemi di attracco, veicoli per la discesa e procedure di sicurezza destinate a funzionare nello spazio profondo.

Il cambiamento è significativo perché introduce una concorrenza più diretta tra due aziende che rappresentano visioni tecnologiche differenti e che hanno assunto un ruolo centrale nell’evoluzione del settore spaziale commerciale.

SpaceX e Starship, la scommessa tecnologica di Elon Musk

La proposta di SpaceX ruota attorno a una versione modificata di Starship, progettata per trasportare astronauti dalla regione dell’orbita lunare fino alla superficie del satellite e successivamente riportarli verso il veicolo previsto per il rientro.

Si tratta di un progetto tecnologicamente ambizioso, fondato sull’utilizzo di un veicolo di grandi dimensioni e su procedure operative che richiedono un elevato livello di maturità.

Una delle difficoltà più rilevanti riguarda la gestione del propellente necessario alle missioni lunari. La strategia di SpaceX prevede infatti operazioni complesse di trasferimento e rifornimento nello spazio, da dimostrare prima di poter trasportare un equipaggio umano verso la Luna.

Il problema non è soltanto riuscire a lanciare un razzo, ma rendere affidabile l’intera catena di operazioni necessarie a completare un allunaggio.

La sicurezza dell’equipaggio impone inoltre requisiti molto severi. Le procedure di avvicinamento, discesa, atterraggio e ripartenza devono essere verificate attraverso test progressivi.

Blue Origin, Jeff Bezos prova a cambiare i rapporti di forza

L’alternativa è rappresentata da Blue Origin, che sviluppa la famiglia di sistemi Blue Moon destinati alle missioni lunari.

La società fondata da Jeff Bezos ha progressivamente rafforzato la propria presenza nel programma di esplorazione lunare, costruendo una proposta industriale che comprende veicoli, sistemi propulsivi e infrastrutture operative.

La possibilità di essere scelta per una missione precedentemente associata a SpaceX rappresenterebbe un cambiamento importante nella distribuzione dei principali contratti di esplorazione.

Il confronto non può però essere ridotto a una rivalità personale tra Musk e Bezos. La decisione finale dipende dalla maturità tecnica dei progetti, dai programmi di prova e dalla capacità di soddisfare i requisiti di missione.

Disporre di due fornitori potenzialmente utilizzabili permette alla NASA di ridurre la dipendenza da una singola architettura tecnologica, anche se entrambe le soluzioni devono ancora dimostrare la propria idoneità alle missioni con astronauti.

Artemis IV, la missione che può segnare una nuova epoca

Il programma Artemis mira a ristabilire una presenza umana sulla superficie lunare, dopo l’ultima missione Apollo del 1972.

Rispetto all’epoca delle prime esplorazioni, le nuove missioni hanno obiettivi differenti. Non si tratta soltanto di raggiungere il satellite e tornare sulla Terra, ma di sviluppare capacità operative più articolate, comprese permanenze, esperimenti scientifici e infrastrutture destinate a sostenere ulteriori attività.

Artemis IV rappresenta un passaggio particolarmente importante nella nuova pianificazione, perché dovrebbe consentire di completare il ritorno umano sulla superficie lunare dopo una serie di missioni preparatorie.

La complessità del progetto deriva dall’interazione tra sistemi realizzati da organizzazioni differenti. Anche quando ogni singolo componente funziona correttamente, l’integrazione complessiva richiede verifiche aggiuntive.

È uno dei motivi per cui i programmi spaziali con equipaggio vengono sviluppati attraverso passaggi graduali, nei quali i risultati delle missioni precedenti servono a definire i limiti operativi di quelle successive.

Il ruolo di Orion e del gigantesco razzo SLS

Il sistema americano per il trasporto degli astronauti comprende la capsula Orion e il razzo Space Launch System, elementi centrali dell’architettura Artemis.

Orion è destinata a trasportare gli equipaggi nello spazio profondo, mentre i veicoli lunari sviluppati dalle aziende commerciali devono assicurare la discesa e la risalita dalla superficie.

Al Kennedy Space Center proseguono le attività di preparazione dei componenti destinati alle successive missioni. I lavori comprendono l’integrazione dei grandi elementi del lanciatore e la verifica delle configurazioni previste dal programma.

L’affidabilità della missione dipende dall’interazione di sistemi spaziali diversi, che devono operare all’interno di finestre temporali ristrette e in un ambiente nel quale le possibilità di intervento sono limitate.

Anche eventuali modifiche all’architettura dei lanciatori comportano la necessità di aggiornare procedure, interfacce e verifiche di sicurezza.

La competizione industriale dietro il nuovo allunaggio

Le decisioni della NASA possiedono conseguenze economiche rilevanti. I programmi lunari coinvolgono migliaia di lavoratori, aziende specializzate, fornitori di componenti e centri di ricerca.

La scelta del sistema di allunaggio influenza la distribuzione degli investimenti e il futuro sviluppo di tecnologie riutilizzabili per altre missioni spaziali.

La concorrenza tra SpaceX e Blue Origin può inoltre accelerare alcune innovazioni, ma non garantisce automaticamente il rispetto delle scadenze. Le verifiche operative continuano a rappresentare il passaggio decisivo.

Per entrambe le aziende, dimostrare la capacità di effettuare un atterraggio lunare sicuro con equipaggio significherebbe raggiungere un traguardo tecnologico e commerciale di enorme valore.

La NASA ha confermato che le due proposte restano oggetto di valutazione. La scelta definitiva dell’azienda incaricata del primo allunaggio Artemis non risulta quindi ancora stabilita nell’aggiornamento del 23 ottobre, mentre proseguono le attività preparatorie delle missioni successive.

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