Napoli senza aeroporto per 30 giorni: voli, disagi e alternative

🌐 L’aeroporto di Napoli-Capodichino chiuderà al traffico aereo dal 1° al 30 novembre 2026, per consentire importanti lavori di riqualificazione della pista. L’intervento da 30 milioni di euro interesserà una superficie di circa 250mila metri quadrati e impegnerà centinaia di addetti. Parte dei collegamenti sarà trasferita allo scalo di Salerno, mentre per i viaggiatori si apre un mese di modifiche, trasferimenti e possibili disagi.

Aeroporto Napoli chiuso, perché si fermano tutti i voli

Trenta giorni senza decolli né atterraggi. Per uno degli aeroporti più importanti del Mezzogiorno è una decisione di grande impatto, destinata a modificare gli spostamenti di migliaia di passeggeri e l’organizzazione dei collegamenti aerei della Campania.

Dal 1° al 30 novembre 2026, l’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino interromperà le operazioni di volo per permettere una riqualificazione complessiva della pista e dei raccordi aeroportuali.

La società di gestione Gesac ha programmato l’intervento nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria necessarie a mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità.

La chiusura non è conseguenza di un incidente improvviso o di un’emergenza dell’ultima ora, ma di lavori strutturali pianificati per intervenire su una parte essenziale dell’infrastruttura.

Il cantiere sarà operativo continuativamente, giorno e notte, sette giorni su sette.

Trenta milioni di investimenti per rifare la pista

L’operazione comporta un investimento di circa 30 milioni di euro e interesserà una superficie complessiva stimata in 250mila metri quadrati.

Le attività riguarderanno la rimozione degli strati esistenti della pavimentazione, il rifacimento della struttura della pista e l’impiego di materiali ad alte prestazioni, progettati per assicurare maggiore resistenza e durata.

Sono previsti circa 500 addetti impegnati nell’esecuzione dei lavori, affidati ad ADR Infrastrutture.

L’importanza dell’intervento deriva dal ruolo della pista: ogni movimento di un aeromobile dipende dall’integrità della superficie, dalla segnaletica, dai raccordi e dall’efficienza delle infrastrutture connesse.

Quando le lavorazioni richiedono di intervenire in profondità su queste strutture, la prosecuzione del traffico aereo può diventare incompatibile con le condizioni di sicurezza.

La scelta di novembre è stata motivata dalla necessità di ridurre l’impatto sui passeggeri, concentrando il cantiere in un periodo tradizionalmente meno trafficato rispetto alla stagione estiva.

Questo non significa, naturalmente, che le conseguenze saranno trascurabili.

Voli cancellati o trasferiti: cosa devono fare i passeggeri

Per chi ha prenotato un volo con partenza o arrivo a Napoli durante novembre, la prima regola è verificare direttamente la comunicazione della compagnia aerea.

I collegamenti originariamente programmati su Capodichino potranno essere riproteggi, modificati, trasferiti ad altri aeroporti oppure cancellati, secondo i piani operativi dei singoli vettori.

Non tutti i voli seguiranno necessariamente la stessa soluzione.

Il passeggero dovrebbe quindi controllare il numero del volo, l’aeroporto effettivo di partenza o arrivo, l’orario aggiornato e le eventuali modifiche alla prenotazione.

È particolarmente importante non dare per scontato che un volo previsto da Napoli partirà automaticamente da Salerno. Il trasferimento deve risultare dalla conferma ricevuta dal vettore.

In presenza di cancellazioni o modifiche sostanziali possono entrare in gioco i diritti previsti dalla normativa europea sul trasporto aereo, tra cui rimborso o riprotezione nei casi applicabili.

L’eventuale compensazione pecuniaria non è invece automatica: dipende dalla causa del disservizio, dai tempi del preavviso e dalle altre condizioni previste dalle norme.

Aeroporto di Salerno, il piano alternativo per novembre

Una parte del traffico sarà trasferita all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, destinato a svolgere un ruolo essenziale durante la sospensione delle attività di Capodichino.

Secondo le informazioni diffuse, il trasferimento coinvolgerà 15 rotte.

È una prova organizzativa significativa per un’infrastruttura chiamata ad assorbire una parte dei flussi normalmente diretti verso Napoli.

Per accompagnare questa riorganizzazione, sono stati annunciati collegamenti su gomma tra Napoli e l’aeroporto salernitano.

Il programma comprende otto autobus giornalieri da piazza Garibaldi, con biglietti indicati a 12 euro e corse coordinate con gli orari dei voli. Sono previste ulteriori connessioni con la stazione ferroviaria di Salerno.

Anche in questo caso, orari, disponibilità e modalità di prenotazione devono essere verificati prima della partenza.

La differenza tra una soluzione alternativa efficiente e un nuovo disagio dipenderà soprattutto dal coordinamento tra compagnie, trasporto pubblico e informazione ai viaggiatori.

Il turismo campano davanti a un mese difficile

La sospensione del traffico aereo non riguarda soltanto chi deve salire su un aereo.

Alberghi, ristoranti, operatori turistici, agenzie di viaggio e servizi di trasporto saranno chiamati a gestire percorsi più complessi per i visitatori diretti a Napoli, alla Costiera Amalfitana, alle isole e alle altre destinazioni regionali.

La scelta di novembre limita l’esposizione rispetto ai mesi di maggiore affluenza, ma non cancella il possibile impatto economico.

Un aeroporto è un’infrastruttura che collega l’economia locale ai mercati internazionali. Ogni variazione significativa della sua accessibilità può incidere su programmi di viaggio, incontri professionali e prenotazioni turistiche.

Il trasferimento di parte delle rotte a Salerno potrebbe inoltre comportare tempi di percorrenza differenti e maggiori esigenze di assistenza per passeggeri anziani, famiglie e persone con mobilità ridotta.

La sicurezza prima dei disagi, ma serve informazione chiara

La manutenzione delle infrastrutture aeroportuali non è una scelta rinviabile indefinitamente. Una pista efficiente costituisce una condizione essenziale per operazioni sicure e regolari.

Proprio per questo, tuttavia, un intervento tanto impegnativo deve essere accompagnato da un sistema informativo trasparente.

I viaggiatori hanno bisogno di sapere con precisione dove partiranno, come raggiungere l’aeroporto alternativo e quali diritti potranno esercitare in caso di modifiche.

La chiusura di Capodichino rappresenta anche una prova per l’intero sistema della mobilità campana.

Se i lavori procederanno secondo programma, dicembre potrà segnare il ritorno a un’infrastruttura rinnovata. Se invece l’organizzazione dei collegamenti alternativi risulterà insufficiente, il prezzo dell’intervento finirà per essere sostenuto soprattutto dai passeggeri.

Una manutenzione necessaria non deve trasformarsi in un mese di incertezza evitabile. La differenza la faranno l’efficienza dei cantieri e la qualità dell’assistenza garantita a chi viaggia.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.