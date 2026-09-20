La Ruota della Fortuna, Chiara Sangiovanni: vince 372.900 euro

🌐 La Ruota della Fortuna, Chiara Sangiovanni, 372.900 euro, record, Gerry Scotti e una partita destinata a entrare nella storia del quiz di Canale 5: la 19enne studentessa di Medicina conquista il jackpot, l’automobile e la busta da 200mila euro. In due puntate il suo bottino arriva a 409.600 euro, più una Fiat 500.

C’è un momento, durante la puntata de La Ruota della Fortuna, in cui anche Gerry Scotti sembra non trovare più le parole. La cifra raggiunta da Chiara Sangiovanni è talmente alta da trasformare una normale serata del quiz di Canale 5 in una puntata destinata a essere ricordata.

La protagonista è una studentessa di Medicina di 19 anni, arrivata da Vasto, che nel giro di poche ore conquista una sequenza di premi difficilissima da immaginare: prima il montepremi accumulato durante la gara, poi il jackpot da 142.800 euro, quindi l’automobile e, soprattutto, la busta da 200mila euro.

Il risultato finale è impressionante: 372.900 euro in una sola puntata.

È il nuovo record storico del programma per una singola serata. E il conto complessivo diventa ancora più clamoroso considerando la vincita ottenuta appena 24 ore prima: 409.600 euro complessivi in due puntate, oltre alla vettura conquistata nel gioco finale.

Chiara Sangiovanni, la partita perfetta a La Ruota della Fortuna

La serata del 18 settembre nasce sotto i migliori auspici per Chiara, già protagonista della puntata precedente.

La giovane concorrente aveva infatti debuttato nel programma giovedì 17 settembre, riuscendo a imporsi e portando a casa circa 36.700 euro. Un risultato già importante, soprattutto considerando la sua giovanissima età e il fatto che si trattasse della sua prima esperienza nel programma.

Ma quello che succede nella puntata successiva va ben oltre ogni aspettativa.

Chiara affronta le diverse manche con grande continuità e riesce ad arrivare alla fase decisiva con un montepremi di 30.100 euro. A quel punto entra in gioco il jackpot.

La cifra in palio è di 142.800 euro.

Chiara riesce a conquistarlo e porta così il proprio bottino della partita a 172.900 euro, prima ancora di affrontare il momento che avrebbe cambiato definitivamente la serata.

Il jackpot da 142.800 euro è solo l’inizio

Il jackpot rappresenta normalmente uno dei momenti più attesi della partita, ma per Chiara diventa soltanto una tappa di una serata completamente fuori dall’ordinario.

La 19enne arriva infatti al gioco finale, La Ruota delle Meraviglie, con la possibilità di aggiungere altri premi al proprio bottino.

Ed è proprio qui che arriva il colpo di scena.

Chiara riesce a risolvere correttamente tutti e tre i tabelloni del gioco finale. Un en plein che le consente di conquistare anche l’automobile prevista dal regolamento.

La sua partita, già eccezionale, diventa così una combinazione praticamente perfetta di bravura, sangue freddo e fortuna.

Ma manca ancora l’ultimo passaggio.

La busta.

La busta numero 3 contiene 200mila euro

Dopo aver completato i tre tabelloni, Chiara deve scegliere una delle tre buste disponibili.

La concorrente opta per la numero 3.

All’interno c’è il premio massimo: 200mila euro.

È il momento che fa esplodere definitivamente il montepremi.

Ai 172.900 euro già conquistati durante la partita si aggiungono infatti i 200mila euro della busta, per un totale di 372.900 euro.

A questi si aggiunge anche la Fiat 500 conquistata nel gioco finale.

La cifra viene immediatamente certificata come la vincita più alta mai realizzata in una singola puntata de La Ruota della Fortuna.

Gerry Scotti si emoziona: “Non so come andare avanti”

La scena più emozionante arriva subito dopo la scoperta del contenuto della busta.

Anche Gerry Scotti rimane visibilmente colpito dalla portata della vincita.

Il conduttore, davanti a una situazione che racconta come inedita anche per la lunga storia televisiva del programma, ammette di non sapere come proseguire con la trasmissione dopo un risultato simile.

È una reazione spontanea che rende ancora più particolare il momento.

Anche Samira Lui partecipa all’emozione generale e definisce quella di Chiara una sorta di “triplete”, sintetizzando così una serata nella quale la concorrente è riuscita a mettere insieme una serie di risultati straordinari.

La giovane campionessa riceve quindi l’applauso dello studio mentre il suo nome entra nella storia del quiz.

Chiara, 19 anni e un futuro in Medicina

Dietro la cifra record c’è una ragazza di appena 19 anni, studentessa di Medicina e originaria di Vasto.

La sua storia personale contribuisce a rendere ancora più particolare il risultato.

Chiara non arriva infatti al programma come personaggio televisivo già affermato. È una giovane studentessa che si ritrova improvvisamente al centro di una delle vincite più importanti mai registrate in un game show italiano.

E la cifra conquistata può rappresentare, per una ragazza che ha davanti a sé un lungo percorso universitario, un cambiamento significativo.

Lo stesso Gerry Scotti ha sottolineato il valore della vincita anche in questa prospettiva, definendo il premio una sorta di importante sostegno per il percorso di studi della giovane concorrente.

Il bottino complessivo supera i 400mila euro

Il record della singola puntata non è però l’unico dato destinato a impressionare.

Considerando anche la vittoria della sera precedente, Chiara Sangiovanni ha accumulato 409.600 euro in appena due puntate, oltre all’automobile conquistata nella seconda serata.

È un rendimento straordinario per una concorrente che si è affacciata al programma soltanto pochi giorni fa.

La prima vittoria aveva già attirato l’attenzione del pubblico. La seconda ha trasformato Chiara in una vera protagonista televisiva.

E c’è un altro elemento che rende la storia ancora più curiosa: la sua avventura non è necessariamente finita.

La giovane campionessa è infatti tornata in gioco anche nella puntata successiva, con la possibilità di incrementare ulteriormente il proprio bottino.

La Ruota della Fortuna, un record che arriva nel momento del successo

La straordinaria performance di Chiara arriva inoltre in una fase particolarmente favorevole per il programma condotto da Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna è tornata al centro dell’access prime time di Canale 5 e continua a puntare sulla combinazione tra il meccanismo storico del quiz, i nuovi giochi e il rapporto diretto tra il conduttore e i concorrenti.

Il programma è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sono presenti le puntate integrali, compresa quella di venerdì 18 settembre.

Il record di Chiara aggiunge così un nuovo capitolo alla storia recente del format.

Una serata impossibile da dimenticare

Alla fine della partita restano soprattutto tre numeri: 30.100 euro, 142.800 euro e 200.000 euro.

Il primo è il montepremi con cui Chiara arriva alla fase decisiva. Il secondo è il jackpot conquistato. Il terzo è il valore della busta scelta nel finale.

La somma porta a 372.900 euro.

Aggiungendo quanto conquistato nella puntata precedente, il totale raggiunge 409.600 euro.

Numeri che spiegano perché Gerry Scotti abbia faticato a contenere l’emozione e perché la puntata del 18 settembre sia già entrata negli archivi del programma.

Per Chiara Sangiovanni, quella che doveva essere una nuova esperienza televisiva si è trasformata in qualcosa di molto più grande.

A 19 anni ha stabilito il record della vincita più alta in una singola puntata de La Ruota della Fortuna.

E mentre la giovane studentessa si prepara a tornare in gara, il pubblico si chiede già fino a dove possa arrivare questa incredibile corsa.