McTominay torna decisivo: due gol e un messaggio al Napoli

🌐 Scott McTominay torna protagonista con una doppietta in Champions League e contribuisce alla vittoria del Napoli per 4-3 contro il Bodø/Glimt. Dopo un periodo complicato, segnato anche da problemi di salute, il centrocampista scozzese ritrova il gol e il ruolo di trascinatore. Per Massimiliano Allegri è un recupero importante, in una squadra che continua però a mostrare difficoltà difensive.