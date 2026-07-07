I De Laurentiis indagati: inchiesta sul trasferimento di Caprile

🌐 Aurelio De Laurentiis indagato insieme al figlio Luigi per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. L’inchiesta della Procura di Bari riguarda il trasferimento del portiere Elia Caprile nell’estate 2023 tra Bari e Napoli, mentre la Guardia di Finanza ha eseguito acquisizioni nelle sedi dei due club. L’indagine è nella fase preliminare e dovrà accertare eventuali responsabilità.

Inchiesta sul calcio italiano: De Laurentiis nel registro degli indagati

Una nuova indagine della magistratura riporta al centro dell’attenzione il mondo del calcio professionistico italiano. La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e il figlio Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, nell’ambito di un’inchiesta che riguarda il trasferimento del portiere Elia Caprile avvenuto durante il mercato estivo del 2023.

Le ipotesi di reato contestate sono bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, accuse che dovranno ora essere approfondite nel corso delle indagini preliminari.

Contestualmente, la Guardia di Finanza ha effettuato attività investigative nelle sedi delle due società calcistiche per acquisire documentazione ritenuta utile alla ricostruzione dell’operazione di mercato finita sotto la lente degli inquirenti.

Si tratta di una vicenda che intreccia aspetti sportivi, economici e societari e che potrebbe avere riflessi significativi sul futuro del Bari e, indirettamente, anche sul Napoli, pur trovandosi l’indagine ancora in una fase iniziale.

L’operazione Caprile al centro dell’indagine

Il fulcro dell’inchiesta riguarda il passaggio del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli nell’estate del 2023.

L’operazione aveva rappresentato uno dei movimenti più rilevanti del mercato che coinvolgevano due società appartenenti alla stessa proprietà familiare.

Secondo gli investigatori sarà necessario verificare se tutte le valutazioni economiche, contabili e societarie connesse al trasferimento siano state effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente.

Le verifiche riguardano quindi non tanto il profilo sportivo dell’acquisto quanto gli aspetti patrimoniali e contabili collegati all’operazione.

L’obiettivo dell’inchiesta è ricostruire in maniera dettagliata modalità, criteri di valutazione e riflessi sui bilanci delle società coinvolte.

Bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali: cosa contestano gli inquirenti

Le ipotesi di reato formulate dalla Procura richiedono accertamenti particolarmente approfonditi.

La contestazione di bancarotta fraudolenta è collegata alle verifiche sulla situazione economico-finanziaria del Bari e sulle operazioni che potrebbero aver inciso sul patrimonio della società.

L’altra ipotesi riguarda invece le false comunicazioni sociali, reato che interessa la correttezza delle informazioni contenute nella documentazione societaria e nei bilanci.

È importante ricordare che l’iscrizione nel registro degli indagati non equivale a una condanna né costituisce una prova di responsabilità.

Si tratta di uno strumento previsto dall’ordinamento per consentire agli investigatori di svolgere gli accertamenti garantendo al tempo stesso il pieno esercizio del diritto di difesa delle persone coinvolte.

Solo al termine delle indagini la Procura valuterà se chiedere l’archiviazione oppure esercitare l’azione penale.

La Guardia di Finanza acquisisce documenti

Parallelamente all’iscrizione degli indagati, gli investigatori hanno avviato una serie di attività istruttorie.

La Guardia di Finanza ha eseguito acquisizioni documentali presso le sedi del Napoli e del Bari, con l’obiettivo di raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione della vicenda.

Tra i documenti che potrebbero essere analizzati figurano contratti, scritture contabili, corrispondenza societaria e ogni altro atto collegato al trasferimento del calciatore.

Questo tipo di attività rappresenta una fase ordinaria nelle indagini economico-finanziarie e serve a verificare la coerenza tra le operazioni effettuate e la loro rappresentazione nei documenti ufficiali.

La richiesta di liquidazione del Bari

Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguarda la posizione del Bari.

Secondo quanto emerso, la Procura avrebbe avanzato una richiesta di liquidazione della società.

Si tratta di un passaggio che riguarda esclusivamente il procedimento in corso e che dovrà essere valutato dagli organi competenti secondo quanto previsto dalla normativa.

L’eventuale decisione sulla liquidazione segue infatti un percorso autonomo rispetto all’accertamento delle responsabilità penali delle persone coinvolte.

Le due questioni, pur essendo collegate, rispondono a presupposti giuridici differenti.

Il rapporto tra Napoli e Bari sotto osservazione

La famiglia De Laurentiis controlla entrambe le società calcistiche.

Questa circostanza rende inevitabilmente più delicata qualsiasi operazione economica che coinvolga i due club.

Le operazioni infragruppo o comunque tra società riconducibili alla stessa proprietà devono infatti rispettare rigorosi criteri di trasparenza, correttezza e congruità economica.

È proprio questo uno degli aspetti che gli investigatori stanno approfondendo.

L’obiettivo è verificare che il trasferimento del giocatore sia stato effettuato secondo criteri compatibili con il valore di mercato e con gli interessi delle società coinvolte.

Il precedente delle indagini sul calcio italiano

Negli ultimi anni il calcio italiano è stato interessato da numerosi procedimenti riguardanti aspetti economici e societari.

Le procure hanno dedicato particolare attenzione alle operazioni di mercato, alle valutazioni dei calciatori, alle plusvalenze e alla rappresentazione contabile delle transazioni.

Ogni trasferimento di rilievo può infatti produrre effetti significativi sui bilanci dei club.

Per questo motivo le autorità giudiziarie verificano periodicamente la correttezza delle operazioni quando emergono elementi ritenuti meritevoli di approfondimento.

L’inchiesta di Bari si inserisce dunque in un contesto più ampio di controlli sul sistema economico del calcio professionistico.

Quali potrebbero essere gli sviluppi

L’indagine è destinata a proseguire ancora per diversi mesi.

Gli investigatori dovranno analizzare tutta la documentazione acquisita, ascoltare eventuali persone informate sui fatti e ricostruire nel dettaglio l’intera operazione di mercato.

Solo al termine di questa fase sarà possibile comprendere se gli elementi raccolti siano sufficienti per sostenere eventuali contestazioni davanti a un giudice.

Nel frattempo, la posizione degli indagati resta disciplinata dal principio costituzionale della presunzione di innocenza, valido fino a un’eventuale sentenza definitiva.

Il possibile impatto sui due club

Dal punto di vista sportivo non esistono, allo stato attuale, conseguenze automatiche derivanti dall’apertura dell’indagine.

Napoli e Bari proseguono normalmente la propria attività agonistica e societaria.

Tuttavia, vicende di questo tipo possono inevitabilmente incidere sull’immagine dei club, soprattutto quando coinvolgono direttamente i vertici delle società.

Anche gli eventuali sviluppi futuri potrebbero influenzare il quadro, ma al momento qualsiasi valutazione sarebbe prematura.

Il valore economico dei trasferimenti nel calcio moderno

Il caso richiama l’attenzione anche su un tema più generale: il ruolo sempre più centrale delle operazioni di mercato nella gestione finanziaria delle società calcistiche.

Oggi i trasferimenti dei calciatori non rappresentano soltanto una scelta tecnica.

Ogni operazione produce effetti rilevanti sui bilanci, sugli ammortamenti, sulle plusvalenze e sugli equilibri economici dei club.

Per questo motivo le autorità di controllo e la magistratura dedicano crescente attenzione alle modalità con cui vengono determinate le valutazioni economiche dei giocatori.

L’obiettivo è garantire che ogni operazione rispecchi criteri di trasparenza e correttezza contabile.

Una vicenda ancora tutta da chiarire

L’inchiesta aperta dalla Procura di Bari rappresenta una delle più rilevanti degli ultimi mesi nel panorama del calcio italiano.

La presenza tra gli indagati di Aurelio e Luigi De Laurentiis, unita al coinvolgimento di due società storiche come Napoli e Bari, conferisce inevitabilmente grande rilievo alla vicenda.

Al tempo stesso è fondamentale distinguere la fase investigativa dall’accertamento delle eventuali responsabilità.

Le indagini serviranno proprio a verificare se le contestazioni formulate trovino riscontro nei documenti acquisiti e negli elementi raccolti dagli investigatori.

Fino ad allora, il procedimento resta nella fase preliminare e ogni valutazione definitiva dovrà attendere gli sviluppi dell’attività giudiziaria.