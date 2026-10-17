Magistrati, maxi arretrati in manovra: fino a 100mila euro

🌐 Manovra 2027, quasi un miliardo di euro per gli aumenti degli stipendi dei magistrati italiani. Circa 11mila toghe potrebbero beneficiare del ricalcolo delle retribuzioni, con stime che arrivano a oltre 70mila euro di arretrati e circa 20mila euro annui di aumenti strutturali. La misura nasce da sentenze amministrative sui criteri di adeguamento salariale, ma apre il dibattito sulle retribuzioni pubbliche e sulle priorità della legge di bilancio. L’Associazione nazionale magistrati contesta le cifre circolate, definendole molto superiori agli importi effettivamente spettanti.

Manovra 2027, quasi un miliardo per gli stipendi dei magistrati

C’è una voce della prossima legge di bilancio che sta facendo discutere: 970 milioni di euro destinati alla revisione delle retribuzioni dei magistrati italiani, tra arretrati maturati negli anni precedenti e adeguamenti destinati a incidere sugli stipendi futuri.

Mentre il governo definisce gli equilibri della manovra economica per il 2027, emerge una partita finanziaria rilevante che coinvolge una delle categorie centrali dell’amministrazione dello Stato.

Le cifre riportate il 16 ottobre 2026 indicano, per alcune posizioni, importi complessivi vicini ai 100mila euro, considerando arretrati e incrementi annuali. Non si tratta però di un assegno identico destinato indistintamente a ogni magistrato, né di 100mila euro netti immediatamente accreditati.

La ricostruzione riguarda importi lordi, comprensivi anche degli oneri sostenuti dall’amministrazione, e richiede una distinzione fondamentale tra somme maturate una sola volta e aumenti retributivi permanenti.

Arretrati oltre 70mila euro e aumenti annui di 20mila: i numeri

La parte più consistente dell’operazione riguarda gli arretrati accumulati per effetto di adeguamenti stipendiali che, secondo le pronunce amministrative, erano stati calcolati con criteri non conformi alla normativa.

Le stime giornalistiche indicano oltre 70mila euro lordi di arretrati una tantum e un aumento strutturale che, in alcuni casi, potrebbe raggiungere circa 20mila euro l’anno.

Fondi stimati 970 mln € Oneri complessivi Magistrati in servizio dal 2018 10.638 Principale platea interessata Stime della ricostruzione pubblicata il 16 ottobre 2026, non liquidazioni individuali già accertate.

Gli importi variano in relazione all’anzianità di servizio, alla qualifica, alla posizione stipendiale e al periodo interessato dai ricalcoli. Non tutti riceveranno quindi le stesse somme.

La stessa Associazione nazionale magistrati ha contestato la rappresentazione dei benefici: per un magistrato con vent’anni di esperienza, ha osservato, l’importo effettivo sarebbe inferiore a un quarto dei 100mila euro riportati nei titoli.

La distanza tra gli oneri lordi complessivi a carico dello Stato e le somme nette percepite dai singoli magistrati è dunque determinante per valutare correttamente la vicenda.

Le sentenze che hanno imposto il ricalcolo degli stipendi

All’origine dell’intervento non c’è una nuova gratifica decisa discrezionalmente dal governo, ma un lungo contenzioso amministrativo riguardante il sistema di aggiornamento delle retribuzioni dei magistrati.

La legge prevede per questa categoria un meccanismo di adeguamento triennale, parametrato agli incrementi salariali riconosciuti ad altri comparti del pubblico impiego.

Le contestazioni hanno riguardato principalmente il metodo utilizzato per calcolare tali incrementi.

Con due sentenze del 9 luglio 2025, numeri 6003 e 6004, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’erroneità di alcuni criteri adottati per l’adeguamento relativo al triennio 2018-2020.

I rilievi hanno interessato la composizione delle voci stipendiali considerate, la selezione delle categorie di dipendenti pubblici da includere e soprattutto la metodologia statistica utilizzata per determinarne la crescita media.

L’impiego di una media ponderata, anziché della media aritmetica prevista dalla disciplina applicabile, avrebbe prodotto risultati inferiori a quelli dovuti.

Una successiva pronuncia del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, pubblicata il 14 agosto 2026, ha inciso anche sull’adeguamento relativo al triennio 2021-2023.

Il risultato è l’obbligo per l’amministrazione di procedere ai ricalcoli e dare esecuzione alle decisioni giudiziarie.

Perché il ricalcolo può produrre aumenti così elevati

La spiegazione risiede nel funzionamento del sistema di adeguamento stipendiale e negli effetti accumulati nel corso degli anni.

Le retribuzioni dei magistrati non vengono normalmente determinate attraverso una contrattazione collettiva analoga a quella utilizzata per gran parte dei lavoratori pubblici.

Sono invece disciplinate da norme specifiche che prevedono aggiornamenti periodici collegati all’andamento delle retribuzioni nel pubblico impiego.

Quando un adeguamento viene calcolato erroneamente, l’effetto può trasferirsi anche sui successivi aggiornamenti, generando una differenza crescente tra le somme corrisposte e quelle effettivamente dovute.

È questo il meccanismo che ha portato alla necessità di rivedere più annualità stipendiali, a partire dal 2018.

Gli arretrati sono quindi il risultato di una revisione retroattiva, mentre gli aumenti futuri rappresentano l’effetto permanente del nuovo livello retributivo.

La distinzione spiega anche perché non sia corretto sommare automaticamente le due componenti come se costituissero un unico premio straordinario.

Quasi 11mila magistrati coinvolti: chi potrebbe ricevere di più

La platea interessata comprende i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con conseguenze che possono riguardare anche gli avvocati dello Stato.

I benefici più consistenti, secondo le ricostruzioni disponibili, riguarderebbero soprattutto i 10.638 magistrati già in servizio nel 2018, quando è iniziato il periodo oggetto dei ricalcoli.

Chi ha maturato una maggiore anzianità e occupa posizioni retributive più elevate potrebbe beneficiare di differenze economiche più consistenti.

Per i magistrati entrati in servizio successivamente, invece, l’entità degli arretrati sarebbe necessariamente diversa.

La revisione non determina quindi un aumento uniforme, ma una pluralità di situazioni individuali da ricostruire secondo la normativa e la storia retributiva di ciascun beneficiario.

La replica dei magistrati: «Importi di gran lunga inferiori»

Le anticipazioni sugli importi hanno provocato una reazione dell’Associazione nazionale magistrati, intervenuta per ridimensionare le cifre riportate.

L’associazione sostiene che gli importi effettivamente percepibili siano di gran lunga inferiori rispetto ai 100mila euro evocati nelle prime ricostruzioni.

La precisazione riguarda soprattutto la differenza tra costo totale per lo Stato, somme lorde attribuite al dipendente e importi netti effettivamente disponibili.

L’Anm sottolinea inoltre che non si tratterebbe di un privilegio aggiuntivo concesso attraverso la manovra, ma del pagamento di componenti retributive già previste dalla legge e non corrisposte correttamente negli anni precedenti.

Si confrontano così due piani distinti: da una parte l’impatto finanziario sull’erario, dall’altra l’obbligo giuridico di riconoscere emolumenti determinati sulla base delle pronunce dei giudici amministrativi.

Il fondo da 1,9 miliardi nella manovra 2027

La copertura delle somme destinate alla magistratura dovrebbe essere individuata all’interno di un fondo più ampio, pari a 1,9 miliardi di euro, previsto dal Documento programmatico di bilancio per fronteggiare gli oneri derivanti dalle sentenze.

La quota stimata per le retribuzioni dei magistrati è di circa 970 milioni.

Si tratta di una voce finanziariamente rilevante, considerando i margini di bilancio limitati e la necessità di sostenere contemporaneamente altre misure economiche e sociali.

La manovra deve infatti confrontarsi con richieste di intervento su redditi, fiscalità, pensioni, sanità e sostegno alle famiglie.

Da qui nasce una questione di finanza pubblica: come conciliare l’esecuzione di obblighi derivanti da sentenze con la necessità di distribuire risorse limitate tra numerosi capitoli di spesa?

Le somme destinate all’esecuzione delle pronunce giudiziarie non sono però automaticamente intercambiabili con stanziamenti discrezionali per altre politiche pubbliche. Il governo deve rispettare gli obblighi giuridici esistenti, individuandone al tempo stesso la copertura.

Stipendi pubblici, le possibili conseguenze per militari e professori

La vicenda potrebbe non esaurirsi con i magistrati.

Anche altre categorie del pubblico impiego operano in regimi retributivi disciplinati direttamente dalla legge, con meccanismi di adeguamento differenti rispetto alla normale contrattazione collettiva.

Fra queste figurano alcune categorie di professori universitari e personale militare, per le quali potrebbero emergere ulteriori controversie riguardanti l’aggiornamento delle retribuzioni.

Le eventuali conseguenze non possono però essere considerate automatiche: dipendono dalle disposizioni applicabili alle singole categorie e dall’esito degli eventuali procedimenti.

Una possibile estensione del contenzioso aumenterebbe la complessità finanziaria dell’operazione.

Resta inoltre aperta la questione del triennio 2024-2026, perché il ricalcolo degli anni precedenti potrebbe incidere anche sulle basi stipendiali utilizzate per i successivi adeguamenti.

Magistrati e lavoratori pubblici, la questione delle differenze retributive

La prospettiva di arretrati elevati riporta al centro dell’attenzione le differenze tra i sistemi di remunerazione adottati nello Stato.

Da un lato si trovano categorie sottoposte alla contrattazione collettiva, i cui rinnovi possono richiedere lunghi negoziati; dall’altro personale con un trattamento economico regolato attraverso specifici meccanismi legislativi.

La magistratura appartiene a questa seconda categoria.

La diversità dei sistemi può determinare ritmi differenti di aggiornamento salariale, ma non permette, da sola, di stabilire se una categoria sia stata favorita o penalizzata.

Per effettuare un confronto corretto occorre considerare retribuzioni di partenza, progressioni di carriera, durata dei periodi di riferimento, indennità e regole applicabili.

È comunque comprensibile che importi di questa dimensione attirino attenzione in una fase nella quale salari, inflazione e potere d’acquisto continuano a rappresentare questioni centrali per molte famiglie italiane.

Manovra 2027, la sfida tra obblighi di legge e sostenibilità dei conti

La questione degli stipendi dei magistrati mette in evidenza un aspetto della finanza pubblica spesso poco considerato: le conseguenze economiche di decisioni amministrative annullate dopo anni di applicazione.

Un errore nei criteri di calcolo delle retribuzioni può tradursi in obblighi finanziari significativi, soprattutto quando riguarda migliaia di dipendenti e periodi prolungati.

Il prossimo passaggio sarà verificare il contenuto definitivo della legge di bilancio 2027, i provvedimenti attuativi e le modalità di liquidazione delle somme.

Soltanto allora sarà possibile chiarire con maggiore precisione gli importi individuali, i tempi di pagamento e il reale impatto sui conti pubblici.

La cifra di 100mila euro ha acceso il dibattito, ma non rappresenta un pagamento uguale per tutti. Dietro i numeri ci sono sentenze da eseguire, arretrati da ricostruire e adeguamenti destinati a incidere anche sugli anni successivi.

Per il governo la questione è finanziaria e amministrativa; per i magistrati riguarda il riconoscimento di retribuzioni dovute per legge. Per i cittadini, infine, resta centrale l’esigenza di trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.