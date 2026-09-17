Test psicoattitudinali magistrati: ecco come funzioneranno

🌐 Test psicoattitudinali per i magistrati, via libera del Csm: la nuova procedura punta a verificare l’assenza di condizioni di inidoneità alle funzioni giudiziarie attraverso cinque aree: cognitiva, emotiva, relazionale, etico-valoriale e organizzativa . Le prove saranno elaborate da una commissione di docenti e sottoposte all’approvazione del Consiglio. Il percorso partirà con una fase di sperimentazione e sarà destinato a incidere sull’accesso alla magistratura a partire dai prossimi concorsi.

La decisione arrivata dal Consiglio superiore della magistratura segna un passaggio concreto nell’introduzione dei test psicoattitudinali per chi aspira a diventare magistrato. Dopo mesi di discussione, rinvii e approfondimenti sui criteri da adottare, il plenum ha approvato la delibera che definisce il perimetro entro il quale dovrà muoversi la nuova valutazione.

Non si tratta, però, di un semplice test psicologico da superare con un punteggio minimo. La logica indicata dal Csm è più articolata: l’obiettivo è individuare eventuali condizioni incompatibili con l’esercizio della funzione giudiziaria, senza trasformare la prova in uno strumento destinato a formulare diagnosi cliniche.

Test psicoattitudinali magistrati: che cosa ha deciso il Csm

La delibera approvata dal plenum individua le condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie e stabilisce le aree sulle quali dovrà concentrarsi la valutazione.

Il passaggio è importante perché definisce il principio al quale dovranno essere successivamente adattati gli strumenti tecnici. I test, infatti, non sono ancora una batteria definitiva di domande già pronta per essere sottoposta ai candidati.

Sarà una commissione composta da docenti ed esperti a elaborare le prove. Il materiale prodotto dovrà poi essere sottoposto all’approvazione dello stesso Csm. È prevista inoltre una fase di sperimentazione, pensata per verificare concretamente l’efficacia e l’affidabilità degli strumenti prima della loro applicazione a regime.

La novità si inserisce nel percorso avviato dalla normativa del 2024, che ha previsto il test e il colloquio psicoattitudinale nell’ambito dell’accesso alla magistratura ordinaria. Il Csm era quindi chiamato a definire in termini operativi criteri, caratteristiche e modalità della valutazione.

Le cinque aree che saranno valutate

Il cuore della nuova disciplina è rappresentato dalle cinque aree psicoattitudinali individuate dal Csm.

Area cognitiva

La prima riguarda la dimensione cognitiva. In questo ambito l’attenzione è rivolta alle caratteristiche necessarie per affrontare attività professionali caratterizzate da complessità, analisi di informazioni e assunzione di decisioni.

Per un magistrato, la capacità di confrontarsi con grandi quantità di informazioni, distinguere gli elementi rilevanti da quelli secondari e mantenere un adeguato livello di razionalità nelle valutazioni costituisce una componente centrale dell’attività quotidiana.

La valutazione, dunque, non dovrebbe essere letta come un esame di cultura giuridica aggiuntivo rispetto alle prove tradizionali. Il suo oggetto è diverso e riguarda le caratteristiche funzionali all’esercizio della professione.

Area emotiva

La seconda area è quella emotiva.

La funzione giudiziaria comporta il confronto quotidiano con conflitti, responsabilità, situazioni di forte pressione e vicende personali spesso molto delicate. La dimensione emotiva entra quindi nella valutazione delle condizioni necessarie a esercitare il ruolo.

Il punto non è stabilire se un candidato sia più o meno emotivo in senso generico, ma verificare l’eventuale presenza di condizioni ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie.

È una distinzione fondamentale, soprattutto perché la delibera chiarisce che gli strumenti dovranno essere orientati a verificare l’idoneità funzionale e non a diagnosticare patologie.

Area relazionale

La terza dimensione riguarda la capacità relazionale.

Il magistrato non lavora in isolamento: deve confrontarsi con colleghi, personale amministrativo, avvocati, parti processuali e altri soggetti che partecipano al sistema giudiziario.

La capacità di mantenere rapporti professionali adeguati, comunicare correttamente e gestire le dinamiche interpersonali entra quindi nel quadro delineato dal Csm.

Anche in questo caso, tuttavia, non si tratta di misurare la personalità secondo un modello astratto di magistrato ideale. La finalità dichiarata è individuare eventuali condizioni che possano compromettere concretamente l’esercizio della funzione.

Area etico-valoriale

La quarta area è quella etico-valoriale, particolarmente delicata perché riguarda il rapporto tra comportamento individuale e responsabilità connesse all’esercizio della giurisdizione.

Indipendenza, imparzialità, rispetto dei doveri professionali e consapevolezza della responsabilità istituzionale sono elementi strettamente collegati alla funzione giudiziaria.

Il tema, quindi, non coincide con la valutazione delle opinioni personali del candidato. Il punto riguarda piuttosto la compatibilità tra determinate caratteristiche e gli obblighi che derivano dall’esercizio della funzione.

Area organizzativa

La quinta area è quella organizzativa.

Anche la capacità di organizzare il lavoro assume un peso significativo in una professione nella quale occorre gestire fascicoli, scadenze, udienze, provvedimenti e una quantità considerevole di informazioni.

La dimensione organizzativa completa così il quadro insieme alle aree cognitiva, emotiva, relazionale ed etico-valoriale.

Il modello scelto dal Csm prova dunque a osservare il candidato da più prospettive, evitando di concentrare la valutazione su un’unica caratteristica psicologica.

Non sarà una diagnosi psicologica

Uno dei punti più importanti per capire come funzioneranno i nuovi test riguarda ciò che non dovranno essere.

La delibera chiarisce che gli strumenti sono finalizzati ad accertare l’assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria e non alla diagnosi di condizioni patologiche.

La differenza non è soltanto terminologica.

Un test clinico mira generalmente a individuare o approfondire una determinata condizione psicologica o psicopatologica. La nuova procedura prevista per l’accesso alla magistratura ha invece un obiettivo professionale: stabilire se esistano caratteristiche incompatibili con lo svolgimento delle funzioni.

Da questo punto di vista, sarà decisiva la qualità scientifica degli strumenti che verranno elaborati.

Come si svolgerà concretamente la procedura

La fase successiva sarà dedicata alla costruzione dei test.

Una commissione di docenti dovrà elaborare le prove sulla base dei criteri individuati dal Csm. I test dovranno poi essere sottoposti al Consiglio per l’approvazione.

Le modalità operative sono quindi ancora in fase di definizione, e questo significa che non è ancora possibile descrivere una batteria definitiva di domande, né indicare un meccanismo di punteggio definitivo.

La normativa prevede che la valutazione psicoattitudinale si collochi nel percorso del concorso per magistrato ordinario. La documentazione già elaborata dal Csm indica il test come strumento funzionale al successivo colloquio psicoattitudinale.

Il prossimo passaggio sarà quindi trasformare le cinque aree individuate in strumenti concretamente utilizzabili e verificabili.

Quando arriveranno i primi test

L’approvazione della delibera non significa che da domani tutti gli aspiranti magistrati dovranno sostenere la nuova prova nella sua forma definitiva.

È prevista una fase di sperimentazione, durante la quale gli strumenti saranno predisposti e verificati. Secondo le informazioni diffuse dopo il via libera del Csm, l’applicazione a regime è prevista nel 2028, mentre il percorso interesserà già i prossimi concorsi secondo le modalità previste dalla normativa.

Questa fase intermedia sarà particolarmente importante perché consentirà di mettere alla prova criteri e strumenti prima della piena entrata a regime.

Il nodo della trasparenza dei criteri

La questione più delicata, oltre alla costruzione tecnica dei test, sarà quella della trasparenza.

Per una prova destinata a incidere sull’accesso a una delle funzioni pubbliche più importanti dell’ordinamento, sarà essenziale comprendere quali caratteristiche vengano effettivamente misurate, con quali strumenti e secondo quali parametri.

La scelta di articolare la valutazione in cinque aree offre un primo schema di riferimento. Ma tra una definizione generale e una prova concreta esiste una differenza sostanziale.

Un conto è stabilire che debbano essere valutate la dimensione cognitiva, quella emotiva o quella organizzativa; un altro è trasformare queste categorie in domande, scale di valutazione e criteri replicabili.

Proprio per questo la fase di sperimentazione assumerà un peso determinante.

Le reazioni e il confronto nel Csm

Il via libera non è arrivato senza confronto.

La delibera è stata approvata dal plenum con sei astensioni. Nel dibattito sono emerse anche perplessità sull’impostazione della nuova disciplina e sulla sua capacità di tradurre in strumenti realmente affidabili concetti psicologici complessi.

Il confronto riflette una questione più ampia: come conciliare la necessità di selezionare persone adeguate a una funzione altamente delicata con il rischio di attribuire a strumenti psicometrici un peso eccessivo nella valutazione di un futuro magistrato.

La risposta passerà, in larga misura, dalla solidità metodologica dei test, dalla chiarezza dei criteri e dalle garanzie previste nella fase del colloquio.

Cosa cambia per chi vuole diventare magistrato

Per gli aspiranti magistrati il cambiamento è significativo.

Finora il percorso di accesso è stato tradizionalmente associato soprattutto alla preparazione tecnico-giuridica. Con l’introduzione della nuova componente, alla verifica delle conoscenze si aggiunge una valutazione delle caratteristiche psicoattitudinali considerate essenziali per la funzione giudiziaria.

Questo non significa sostituire il merito giuridico con un test psicologico.

Le prove scritte e orali rimangono il cuore della selezione, mentre la nuova procedura aggiunge un ulteriore livello di verifica.

La vera novità è quindi nel principio: per accedere alla magistratura non sarà sufficiente dimostrare soltanto di possedere una preparazione giuridica adeguata, ma occorrerà anche risultare privi di quelle condizioni che il nuovo sistema individuerà come incompatibili con l’esercizio della funzione.

La prossima partita si giocherà sui test

Il via libera del Csm chiude una fase lunga e apre quella più concreta.

Adesso il tema non è più soltanto se introdurre i test psicoattitudinali per i magistrati, ma come costruirli.

Le cinque aree sono state individuate. La cornice della valutazione è stata definita. Resta da vedere come saranno trasformate in strumenti scientificamente solidi, quanto peseranno nel percorso di selezione e quali garanzie accompagneranno il colloquio.

È su questi aspetti che si misurerà l’effettiva portata della riforma.

Il passaggio approvato dal Csm rappresenta dunque un punto di svolta, ma non ancora il capitolo finale. La fase di elaborazione e sperimentazione dei test sarà decisiva per capire come la nuova valutazione psicoattitudinale entrerà concretamente nel concorso e, soprattutto, come verrà applicata alle future generazioni di magistrati.