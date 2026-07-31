Domiciliari per tossicodipendenti, la Camera approva il ddl: è legge

🌐 La Camera approva definitivamente il disegno di legge sulla detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che scelgono un percorso di recupero: la nuova misura si applicherà alle condanne fino a otto anni, con alcune eccezioni.

La riforma sulla detenzione domiciliare per persone con dipendenze è diventata legge. La Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che introduce una forma particolare di detenzione domiciliare destinata ai detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti disponibili a seguire un programma terapeutico e di recupero.

Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astensioni, chiudendo l’iter parlamentare dopo un confronto politico acceso soprattutto sul tema della sicurezza e della certezza della pena.

La nuova normativa punta a favorire percorsi alternativi al carcere per chi presenta una condizione di dipendenza e accetta di intraprendere un trattamento, ma ha generato reazioni differenti tra maggioranza e opposizioni.

Cosa prevede la nuova legge sui domiciliari per i detenuti con dipendenze

Il cuore della riforma è l’introduzione di una detenzione domiciliare speciale legata all’adesione a programmi di cura e recupero.

La misura potrà essere richiesta dai detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che devono scontare una condanna non superiore a otto anni, salvo alcune categorie escluse previste dalla normativa.

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare la pena in un percorso di reinserimento sociale, riconoscendo il ruolo delle strutture terapeutiche nel trattamento delle dipendenze.

La legge parte dal presupposto che, in determinati casi, il recupero della persona possa essere più efficace attraverso un percorso sanitario e riabilitativo piuttosto che attraverso la permanenza in un istituto penitenziario.

Il principio della cura alternativa al carcere

La nuova misura si basa sull’idea che la dipendenza da sostanze o alcol possa rappresentare un elemento centrale nella valutazione del percorso penale.

Il detenuto che dimostra una reale volontà di intraprendere un programma di recupero potrà accedere a una modalità alternativa di esecuzione della pena, con l’obiettivo di ridurre il rischio di recidiva.

Secondo i sostenitori della riforma, il carcere da solo non sempre permette di affrontare le cause profonde di determinati comportamenti criminali legati alla dipendenza.

Un percorso terapeutico strutturato può invece offrire strumenti per modificare i comportamenti e favorire il ritorno nella società.

Il voto alla Camera e la posizione della maggioranza

La maggioranza parlamentare ha sostenuto il provvedimento, considerandolo un intervento necessario per affrontare il rapporto tra dipendenze, giustizia e recupero sociale.

Secondo i sostenitori della legge, la misura non rappresenterebbe una cancellazione della pena, ma una diversa modalità di esecuzione subordinata a precise condizioni.

Il principio alla base è quello di responsabilizzare il detenuto attraverso l’adesione volontaria a un programma di cura, con controlli e verifiche sul rispetto del percorso stabilito.

La maggioranza ha quindi difeso la riforma come uno strumento finalizzato al recupero delle persone e alla riduzione delle situazioni di marginalità.

Le opposizioni si dividono sul provvedimento

Il voto ha evidenziato posizioni diverse tra i gruppi di opposizione.

Partito Democratico e altre forze di minoranza hanno scelto l’astensione, dichiarando di condividere in linea generale l’impostazione della norma ma evidenziando alcune criticità nella sua applicazione.

Secondo le opposizioni, il tema del recupero delle persone con dipendenze è condivisibile, ma restano dubbi su alcuni aspetti della legge, in particolare sulle modalità operative e sulle garanzie di sicurezza.

La scelta dell’astensione ha quindi rappresentato una posizione intermedia: apertura al principio della riforma, ma riserve sul testo approvato.

Il no del Movimento 5 Stelle: “Rischia di minare la certezza della pena”

Il Movimento 5 Stelle si è invece schierato contro il provvedimento.

La deputata Valentina Orso ha criticato duramente la riforma, sostenendo che potrebbe consentire l’accesso alla misura alternativa anche a persone considerate potenzialmente pericolose.

Secondo il M5s, il limite degli otto anni di pena residua sarebbe troppo ampio e potrebbe includere anche autori di reati gravi.

Il partito ha sostenuto che la norma rischierebbe di indebolire il principio della certezza della pena e la percezione di sicurezza dei cittadini.

La critica principale riguarda il possibile equilibrio tra finalità riabilitative e tutela della collettività.

Le critiche sulla sicurezza e il nodo dei controlli

Uno degli aspetti più discussi riguarda il sistema di controllo sui soggetti ammessi alla detenzione domiciliare o inseriti in strutture di recupero.

I contrari alla riforma sostengono che sia necessario garantire strumenti adeguati per evitare che la misura alternativa possa trasformarsi in un semplice alleggerimento della pena.

Il dibattito si concentra quindi sulla capacità delle comunità terapeutiche e degli organismi incaricati di seguire i detenuti di garantire un monitoraggio efficace.

Per i sostenitori della legge, invece, il percorso di recupero rappresenta proprio lo strumento attraverso cui aumentare il controllo sulla persona e ridurre il rischio di nuovi reati.

Dipendenze e sistema penitenziario: una questione aperta

La riforma interviene su un tema da anni al centro del dibattito sulla giustizia italiana: la presenza nelle carceri di persone con problemi di dipendenza.

Il rapporto tra tossicodipendenza e detenzione è complesso e coinvolge aspetti sanitari, sociali e giudiziari.

Molti operatori del settore sostengono da tempo la necessità di rafforzare i percorsi terapeutici, considerando la cura come un elemento fondamentale per interrompere il ciclo tra dipendenza e criminalità.

La nuova legge si inserisce proprio in questa prospettiva, cercando di ampliare il ricorso a strumenti alternativi alla detenzione tradizionale.

Le prossime sfide nell’applicazione della norma

Con l’approvazione definitiva, la fase decisiva sarà ora quella dell’applicazione concreta della legge.

Saranno fondamentali i criteri con cui verranno valutate le richieste, il funzionamento dei programmi di recupero e la capacità delle strutture coinvolte di accogliere nuovi percorsi.

Il successo della riforma dipenderà dall’equilibrio tra due esigenze considerate entrambe centrali: offrire una possibilità reale di recupero alle persone con dipendenze e garantire sicurezza alla collettività.

Una riforma destinata a far discutere

L’approvazione dei domiciliari per detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti apre una nuova fase nel rapporto tra giustizia e trattamento delle dipendenze.

Per i sostenitori rappresenta un passo verso un modello più orientato al recupero e al reinserimento sociale.

Per i critici, invece, resta il rischio di un indebolimento della risposta dello Stato nei confronti dei reati più gravi.

La legge è ora in vigore, ma il confronto politico e sociale sul suo impatto è destinato a proseguire nei prossimi mesi.