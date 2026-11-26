Lottomatica ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi per 1.717,8 milioni di euro, il 5% in più dello stesso periodo del 2025. Il segmento online ne ha portati 780,8 milioni, in crescita del 13%, cioè circa il 45% del totale.

Il trimestre che sposta il peso del gruppo

I numeri, diffusi il 3 novembre, raccontano un gruppo che cresce soprattutto sul digitale. Secondo il comunicato, i ricavi online sono saliti per la crescita complessiva del mercato e per l’aumento della quota in tutti i segmenti di prodotto e per tutti i marchi del gruppo. La raccolta complessiva, cioè il volume delle giocate, è salita dell’8% a 35,2 miliardi, quella online del 12%. La rete fisica va più piano: il segmento Gaming Franchise ha perso il 2%, scendendo a 560,3 milioni, e lo Sports Franchise, cioè le scommesse sportive nei punti vendita, l’1%, a 376,7 milioni, soprattutto per un andamento delle vincite meno favorevole al banco rispetto al 2025. Il Gross gaming revenue, che misura i ricavi del gioco al netto delle vincite, è salito del 2% a 3,52 miliardi.

Nel terzo trimestre la quota di mercato online di Lottomatica è arrivata al 31,7%, con un guadagno di 0,9 punti rispetto a un anno prima. Nelle scommesse sportive online la quota è salita al 34,8%, con 2,1 punti in più, nell’iGaming, che comprende i casinò online, al 31,2%, con un progresso di 0,6 punti.

Le vincite dei giocatori e il risultato normalizzato

L’Ebitda adjusted dei nove mesi è stato di 665,5 milioni, in aumento del 7,8%, con un margine salito al 38,7% dei ricavi dal 37,6% di un anno prima. Il gruppo indica però anche un dato normalizzato, che secondo Milano Finanza neutralizza l’effetto della maggiore o minore vincita riconosciuta ai giocatori sulle scommesse sportive, e su quella base il risultato sale a 715,1 milioni, il 19% in più. Nel solo terzo trimestre l’Ebitda adjusted ha raggiunto 200 milioni, in crescita del 3%, ma del 17% al netto dell’andamento delle vincite. Lo stesso effetto si vede sui ricavi, che a vincite normalizzate sarebbero cresciuti del 10% invece del 5%, e su quelli dell’online, saliti del 18% invece del 13%.

Per i clienti dell’iGaming, il 31,2% del mercato nel caso di Lottomatica, le vincite passano poi dal conto di gioco a quello personale, con qualche ora di attesa. Secondo la guida di Sitiscommesse ai prelievi rapidi, nei casinò online autorizzati gli operatori più veloci accreditano le somme entro 12 ore, dopo le verifiche sulla singola transazione.

Utile, cassa e debito

L’utile netto rettificato si è attestato a 262,6 milioni, il 2,2% in più su base annua, mentre la generazione di cassa operativa è salita a 544,9 milioni dai 504 dei primi nove mesi del 2025. L’indebitamento finanziario netto è di 2,16 miliardi, pari a 2,4 volte l’Ebitda adjusted degli ultimi dodici mesi. Milano Finanza precisa che il rapporto è calcolato su base run rate, cioè tenendo conto anche degli effetti delle acquisizioni aggiuntive, e quindi già a regime.

Previsioni confermate e acquisizione di Cirsa

Il gruppo, che ha come presidente e amministratore delegato Guglielmo Angelozzi, ha confermato le previsioni per il 2026, con l’Ebitda adjusted normalizzato atteso nella parte alta dell’intervallo. Tra i fattori di crescita il management indica l’acquisizione della spagnola Cirsa, annunciata come un passaggio per rafforzare la scala del gruppo. “Abbiamo inoltre raggiunto un importante traguardo strategico con l’annuncio dell’acquisizione di CIRSA, che rafforzerà significativamente la nostra scala e le opportunità di crescita future”, ha commentato Angelozzi. Per il futuro ha parlato di “dinamiche di mercato favorevoli” e di “una solida generazione di cassa”.

Il titolo e il giudizio degli analisti

Il 3 novembre, giorno dei conti, il titolo Lottomatica ha chiuso a Piazza Affari in rialzo dello 0,83% a 26,81 euro. Secondo il monitoraggio di Bloomberg le raccomandazioni degli analisti sono 17 buy, senza giudizi hold o sell. È un quadro lontano dalle oscillazioni delle nuove quotazioni americane, da Anthropic, che ha dimezzato il rialzo d’esordio, a SpaceX, tornata sotto il prezzo dell’IPO.