🌐 La rottamazione quinquies arriva alla terza rata del 30 novembre 2026. Due versamenti omessi o insufficienti, anche non consecutivi, fanno perdere i benefici: attenzione alle differenze con la quater e al calendario separato degli enti territoriali.

Il 30 novembre arriva la terza rata

Per chi sta pagando la rottamazione quinquies, il prossimo appuntamento è lunedì 30 novembre 2026. Scade la terza rata della definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2026. Non è soltanto una data da segnare: per i contribuenti che hanno già una rata omessa o versata in misura insufficiente, un secondo pagamento irregolare può determinare la perdita dei benefici.

Le prime due scadenze erano fissate al 31 luglio e al 30 settembre 2026. Il controllo, quindi, riguarda anche quanto è stato effettivamente versato nei mesi precedenti, non solo il modulo di novembre. La disciplina considera infatti due rate anche non consecutive: non occorre che i mancati pagamenti siano uno immediatamente successivo all’altro.

Quando si perdono davvero i benefici

La regola centrale distingue il piano rateale dal pagamento in un’unica soluzione. Nel primo caso la quinquies diventa inefficace per l’omesso o insufficiente versamento di due rate, anche distanti tra loro, oppure dell’ultima rata. Per chi aveva scelto di saldare tutto insieme, invece, il mancato o insufficiente pagamento dell’unico importo dovuto compromette la definizione.

C’è poi una distinzione importante sul ritardo. Dopo le modifiche della legge n. 88/2026, il tardivo versamento superiore a cinque giorni è espressamente rilevante per la rata unica e per l’ultima del piano. La tolleranza di cinque giorni non va quindi presentata come una franchigia generalizzata applicabile indistintamente a tutte le scadenze della quinquies.

Per le rate intermedie, la disposizione collega la decadenza a due versamenti mancanti o insufficienti. È questo il criterio da utilizzare nel controllo della propria posizione, senza confondere automaticamente un ritardo con un’omissione e senza trasformare la possibilità di una rata scoperta in una cancellazione dell’importo dovuto. Il piano mantiene le proprie scadenze e gli importi comunicati dall’agente della riscossione.

La decadenza non azzera quanto resta da pagare

Se la definizione perde efficacia, le somme già versate restano acconti sul debito complessivamente dovuto. Non costituiscono dunque il prezzo di una chiusura agevolata ormai acquisita. Riprendono inoltre a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati, con la possibilità di nuove procedure cautelari o esecutive e della prosecuzione di quelle precedentemente avviate.

Un’altra conseguenza riguarda le alternative successive: i carichi per i quali la quinquies è diventata inefficace non sono più rateizzabili secondo l’articolo 19 del DPR n. 602/1973. È un effetto distinto dalla perdita dello sconto e rende particolarmente importante verificare sia l’importo del versamento sia l’eventuale presenza di altre rate rimaste scoperte.

Il documento da controllare prima del pagamento

Il riferimento operativo è la Comunicazione delle somme dovute, prevista entro il 30 giugno 2026 per le domande della procedura nazionale. In caso di accoglimento contiene ammontare complessivo, calendario, moduli precompilati e informazioni sulla domiciliazione bancaria. L’eventuale diniego deve invece indicare le ragioni per le quali la richiesta non è stata accolta: presentare la domanda non equivale, da solo, a ottenere l’agevolazione.

Per le adesioni presentate nell’area riservata, comunicazione e moduli sono disponibili esclusivamente in quella stessa area. I servizi dell’Agenzia consentono anche di consultare la documentazione oppure richiederne copia attraverso il modulo nell’area pubblica, senza credenziali. Il confronto tra comunicazione e ricevute permette di ricostruire quali scadenze siano state pagate e con quali importi.

Come versare e cosa consente ContiTu

I moduli possono essere pagati attraverso il servizio online dell’Agenzia, i canali telematici di banche, Poste e altri prestatori aderenti a pagoPA, oppure presso banche, uffici postali, ricevitorie e tabaccai. Restano disponibili gli sportelli dell’ente, su appuntamento. Nell’area riservata si può inoltre chiedere l’attivazione o la revoca dell’addebito diretto sul conto corrente.

Chi intende proseguire soltanto per alcune cartelle o avvisi compresi nella comunicazione può utilizzare ContiTu. Il servizio rimodula il totale e produce nuovi moduli, mantenendo il numero di rate scelto all’adesione. Non elimina però i debiti esclusi: per questi la definizione non produce effetti e l’agente deve riprendere le azioni di recupero previste dalla legge.

Stessa giornata, procedure da non confondere

Il 30 novembre non riguarda soltanto la quinquies. Nella stessa giornata scadono anche la quattordicesima rata della rottamazione quater e la sesta della riammissione alla quater. La coincidenza del calendario non rende identiche le condizioni: chi gestisce più piani deve distinguere la misura riportata nei documenti e utilizzare i relativi moduli di pagamento.

Diverso è anche il percorso della quinquies per gli enti territoriali. Per i debiti degli enti che hanno deliberato l’applicazione della misura, le domande possono essere presentate fino al 15 dicembre 2026. Non si tratta di una riapertura generalizzata della procedura nazionale, il cui termine di adesione era il 30 aprile: è un’estensione con condizioni e calendario propri.

Per questa estensione territoriale il pagamento in unica soluzione, o della prima rata, è previsto il 31 marzo 2027. Il piano può arrivare a 54 rate bimestrali, con interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027 e un importo minimo di 100 euro per ciascuna rata. Le scadenze successive alla prima, nel 2027, sono il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

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